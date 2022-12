2023. gadu gaidot: septiņi apģērbi, kas būs modē nākamgad

2023. gads tepat aiz stūra. Pēc kā lūkot, lai arī jaunajā gadā apģērbtos atbilstoši aktuālajām tendencēm, turklāt iepirktos gudri un ar garantiju, ka pirkums neizies no modes līdz Jāņiem? Par to stāsta stiliste Karolīna Baumane.



Jāatceras, ka ilgtspējīga un atbildīga patērēšana jaunajā sezonā ir tik ļoti modē kā nekad, tāpēc bez liekiem vārdiem: septiņi galvenie sezonas garderobes priekšmeti jeb IT-items un septiņas detaļas, kam pievērst uzmanību, izvērtējot jakas vai apavu aktualitāti.

Sākam!

Septiņas vienības, kas varētu būt tavas garderobes "darba zirdziņi" visu 2023. gadu, un vēl pāri paliks:

Plecapģērbi





Oversize žakete – separāts. Lielizmēra žakete ir garderobes pīlārs, kura var iederēties praktiski jebkādā ķermeniskajā formā un dvēseles stāvoklī. Der ikdienai, darbam vai svētkiem, atkarībā no faktūras un valkāšanas manieres. Tev tādas nav? Ko tu vēl gaidi?



Brīva piegriezuma bikškostīms vai žakete plus svārki. Var būt no kostīma auduma, džinsa, trikotāžas vai poliestera. Jebkā! Kostīma galvenais uzdevums ir savākt figūru kā konvertā, radot monolīta un stabila tēla iespaidu.

Gurnapģērbi

Sezonas galvenais bikšu veids ir kargo – platas bikses ar kabatām, kuru izcelsme meklējama darba un militārajā estētikā. Ja kargo neuzrunā dvēseli, vai ķermeņa īpatnību dēļ izvēlies izvairīties no akcenta uz gurniem, ko neizbēgami rada kabatu apjoms – ņem vienkārši platas, brīva piegriezuma bikses. Vēlams – denim, jo džinss jaunajā sezonā ir viens no faktūru favorītiem.

Virsdrēbes

Virsdrēbe numur viens – bomberis jeb pilota jaka. Variējot ar materiālu, piegriezumu un krāsu, varam vest prom no utilitāri-militārās estētikas, kāda ir iekodēta šajā apģērba vienībā, vai tuvināt tai. Tāpat kā žakete – universāla apģērba vienība, kas kalpos gan svētkos, gan sērās.



Maksi trencis vai mētelis – vēl viens universāls teju ikkatras garderobes iemītnieks. Trencis vai mētelis der jebkurai figūrai un dzīves situācijai – galvenais piemeklēt atbilstošu piegulumu, garumu un materiālu. Kompromiss sportiskākajiem – vējjaka. Labāk gara nekā īsa, labāk apjomīga nekā pieguloša. Sīkumainība mērogos nav modē jau kuru sezonu.

Apavi

Pirmo vijoli spēlē apavi ar viedokli – ja tev vēl tādu nav, steigšus uz veikalu! Pats apava modelis var būt teju jebkāds – apavi sportiskā stilā, loferi, vasaras periodam – sabo, aukstākam laikam – čelsiji vai citi zābaki. Zoles risinājuma jautājumā priekšroka platformai – ar vai bez augstā papēža. Purngals – ieapaļš, spics vai kvadrātveida – pielāgojam atkarībā no vēlamā efekta. Spics ir bīstams, kantains – stabils, ieapaļš – liek domāt par maigumu un bērnību. Uzmanīgi ar balerīnām, kas parādījās uz podijiem līdz ar "Miu Miu" svētību un juvenīlās (ar bērniem un jauniešiem) asociētās estētikas atgriešanos. Baleta kurpīšu valkātājai jābūt kaut kas no balerīnas trausluma sejā un stājā, vai – vismaz maz gadiem pasē.

Somiņas

Strukturētas. Aktuālāko saraksta augšgalā ir bagete vai pusmēness forma, taču uzmanības vērta ir jebkura, kas tur formu un caur to arī saimnieces lietu kārtību un mentālo stāvokli. Vismaz kaut kas stabils šajā "nekonvencionālajā laikā". Kā variants – somas transformeri ar karabīņu sistēmu, regulējamām lencēm, pieliekamiem – noņemamiem elementiem.

Septiņas detaļas, kas liecinās par tēla aktualitāti 2023. gadā

Kabatas, kabatas un vēlreiz kabatas ir apsēdušas virsdrēbes, kur tām īstā vieta, bet ne tikai! Bikses, svārkus, kreklus, somas, cepures un pat zeķes! Izmēri visdažādākie – no utilitārā XXL līdz tīri dekoratīvajam XXS.

Trends atkailināties turpinās un rod savu izpausmi izgriezumos un caurspīdīgās faktūrās. "Naked dress" jeb "kailā kleita" nu ir pavisam oficiāls nosaukums plecapģērbiem, kas vairāk atklāj, nekā nosedz. Ņemšu divas, iesaiņojiet! – kā parasti, atkailināšanās līmeni regulējam pēc iekšējā komforta sajūtas, un lai – efekts nepārvēršas par defektu – piemērotības situācijai, kurā atrodaties.

Atkailināšanai pretēja modes tendence ir maksimāli iekūņoties, paslēpties no nedrošās pasaules – kokonam līdzīgi silueti, mīkstas faktūras, kas dod sajūtu kā "būt mājiņā". Patvērumu meklējam valkāšanas manierē: daudzslāņošanā un galvas aizklāšanā – kapuce vai pat labāk divas – pāri galvai, vai galvassegās: cepurēs un – lakatos. Joprojām aktuālas ir spaiņa tipa cepures un naģenes. Savukārt lakatu atgriešanās ir saistīta ar karalienes Elizabetes II ietekmi. Kā zināms, Viņas Majestāte bijusi liela lakatiņu cienītāja, un pēc viņas nāves šis viņas raksturīgais rokraksts ir aizgājis tautās. Un tam nebūt nav jābūt "Burberry"!

Mājīgums un tiekšanās pēc komforta ir vēl viens no vadošajiem modes virzieniem. Pandēmijas laikā pieraduši pie ērtiem piegriezumiem, kas netraucē ķermeņa kustību un atraduši no šauriem džinsiem, kas iespēlējas viduklī, mēs pieprasām komfortu arī ārpus mājas, un dizaineri reaģē. Brīvs piegulums, staipīgie, patīkami taustei un "elpojošie" materiāli, iešuves elkoņdaļās vai vidukļa apvidū, kas veido izliekumu ķermeņa apjomam – tas viss ir par būšanu ērti savā "otrā ādā", par kuru apģērbs ir viennozīmīgi saucams. Galvu par inovatīviem risinājumiem lauž arī apakšveļas konstruktori – kā radīt krūšturi, kas sekotu valkātājas ķermenim, nevis disciplinētu to? Kā variants drosmīgajām – atteikties no krūštura vispār.

Šī laikmeta pazīme – asimetrija plecos, piedurknēs, svārku vai žakešu apakšā un pat apavos! Tendence ir uz palikšanu tik ilgi, kamēr pasaules nemiers to pieprasa. Jau atkal uzmanīgi: jo izteiktāka asimetrija, jo vairāk disbalansa tēlā – ja esi nogurusi no informatīvā trokšņa, iespējams, tev to nevajag!



2023. gada sezonā dizaineri mums norāda, ka zeķes un zeķubikses nav funkcionāli nepieciešama, slēpjama detaļa, bet patstāvīga vienība ar raksturu. Turklāt raksturs visdažādākais – mājīgi sildošs kā omes adītās zeķes, vai kliedzoši provokatīvs kā sietiņzeķbikses. Lai kāds būtu zeķu manifests – izsakām to, jo jaunajā gadā ir atļauts – valkāt zeķēs ar jebkādiem aktuāliem apaviem!



Un visaktuālākie joprojām ir uz platformas – sākot no brutālās traktorriepu un beidzot ar komfortablu spilvenu. Ja zoles risinājumā ir kāds futūristisks elements – līnijas, kas atgādina kosmisko kuģi, vai gudro tehnoloģiju imitācija – jo labāk.



Rezumējot jāsaka, ka pati galvenā 2023. gada modes tendence ir rūpes par sevi un nedaudz ironijas šajā laikā, ko "Pantone" krāsu institūts nosaucis par "nekonvencionālu". Jaunā gada krāsa – pulsējoši fuksijas "Viva Magenta" – "nekonvencionāla krāsa nekonvencionālam laikam". Neuztversim modi pārāk nopietni, bet paņemsim no tās to, par ko tā īstenībā arī ir – būšanu komfortā ar savu ķermeni un gādīgu attieksmi pret citiem un dabu.

Lai modīgs Jaunais gads!