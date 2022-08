Apģērbs mācībām, lai 'pavilktu atzīmi uz augšu', un sava stila veidošana

Esi gatavs vai nē, bet jaunais mācību gads skolās un augstskolās tuvojas – par to ātrāk par skolām atgādina tirdzniecības centri, kas aicina iegādāties mācībām nepieciešamo, tajā skaitā, drēbes. Izglītības iestādes sienām piemērots apģērbs, protams, negarantēs teicamas atzīmes, tomēr kļūs par labu palīgu vajadzīgā iespaida radīšanai un, iespējams, patiešām "pavilks" atzīmi uz augšu. Kāds apģērbs vajadzīgs, lai tā valkātājs izskatītos gudrāks un atstātu uz skolotājiem motivēta un zinātkāra skolēna vai ģimnāzista iespaidu?

Ar apģērba palīdzību patiešām varam apkārtējiem – no skolas dežurantes līdz direktorei – šķist intelektuālāki, motivētāki, darbīgāki nekā esam. To sauc par imidža veidošanu un, kas zina, kādu labu darbu tev nokalpos teicamnieka tēls?

Ieteicami četri stili, kas skaitās "intelektuāli", taču neieliek stingros rāmjos, atstājot vietu individualitātei. Skaidrs, ka pusaudžiem un jauniešiem ir ļoti svarīga iekļaušanās kolektīvā, un būt vienīgajam klasē, kas uz skolu nāk no galvas līdz kājām ģērbies, piemēram, "preppy" stilā, var būt mulsinoši. "Iepazīsties ar šo stilu kodiem jeb galvenajiem raksturojumiem un sāc ar mazumiņu. Tikai viens vai divi apģērba gabali un atbilstoša stilizācija – tas jau būs solis šīs estētikas virzienā. Ja jūties tajā labi – turpini un atceries – ja attiecīgais stils pie tevis "nepielīp" ar vieglumu – visticamāk, tas nav tavējais. Turpini meklēt citu. Galu galā mūsdienu realitāte ir tāda, ka pārlieku centīga piedomāšana pie sava tēla vairs nav modē. Viegluma iespaids no tava izskata ir noteicošais, lai gan tu justos ērti savā "otrajā ādā", gan arī apkārtējie noticētu tavam tēlam".

"Preppy" buržuāziskais stils



"Preppy" stils ir buržuāzisks, jo cēlies tā sauktās Efeju līgas koledžās, kur mācījās motivēti jaunieši no turīgām ģimenēm, lai sagatavotos iestāšanās prestižajā Jēlas vai Hārvardas universitātē. Izvēloties apģērbu "preppy" stilā, tu raidi apkārtējiem signālu: Esmu daudzsološs jaunietis no labas ģimenes un man ir lieli akadēmiski plāni!



"Preppy" stila kodi:

"Argyle" rombi, skotu rūtiņas, jūrnieku svītras

polo un regbija krekli

adīts džemperis vai kardigāns ar V veida izgriezumu

bomberis, hūdijs ar koledžas emblēmu

plisēti "tenisistes" svārki

kaklasaite (arī meitenēm).

apavi: loferi, topsaideri, baleta kurpes, oksfordi, tenisa kurpes

somas: mugursomas, pastnieka somas, "tout"

beisbola cepures, beretes

stepētas īsas jakas jātnieku stilā

Labā elegance, labās manieres – BCBG stils



BCBG stils (izrunā kā bisibižī) ir abreviatūra no franču "bon chic bon genre" jeb "laba elegance, labas manieres". Šis stils ir tuvu lietišķajam, taču ir vitālāks un mazāk stīvs. Tas pieļauj vairāk brīvības, tajā skaitā, krāsu un rakstu izvēlē. Ja "preppy" saknes ir ASV un Lielbritānijā, tad BCBG ir cēlies Francijā, konkrētāk, Parīzes "Klusā centra" analogā. Līdzīgi "preppy" , BCBG ir buržuāzisks un politkorekti delikāts – tieši kā pienākas ģērbties un uzvesties kārtīgu ģimeņu ambiciozai atvasei.

Stila kodi:



• uzvalks/ kostīms vai separāts (tvīda žakete vai bleizeris)

vīrišķīga piegriezuma krekls vai sievišķīga blūze

tumši zilas taisna piegriezuma džinsa bikses, bez nodiluma, balinājumiem u.c. dekoriem.

bītlene

mētelis

trencis

Abi augstāk apskatītie stili ir buržuāziski un vairāk piestāvēs ambiciozajai "zelta jaunatnei" vai vismaz tiem, kas tā jūtas.

Abi nākamie stili – minimālisms un "geek chic" – ir vairāk dumpinieciski, piemēroti personībām, kas "visu redz savādāk" un vēlas parādīt, ka stāv pāri buržuāziskajai mietpilsonībai, konkurencei un patērēšanai.

Minimālisms jeb "mazāk ir vairāk"



Minimālisms ir stāsts par "less is more" jeb "mazāk ir vairāk". Tas pat nav stils, tā ir vesela estētika, dzīves redzējums. Mūsdienu straujajā laikmetā, kad visa kā ir par daudz, minimālisms kalpo kā reakcija uz vizuālo un informatīvo pārslodzi. Lai atbrīvotu enerģiju un laiku tiešām svarīgam – mūsu gadījumā, mācībām – cilvēks atsakās no visa lieka, tajā skaitā, apģērbā. Nost nefunkcionālas detaļas un iedomības pilnus dekorus!"



Tā kā minimālisms ir estētika, nevis stils, tad nav iespējams nosaukt konkrētu apģērbu vai aksesuāra veidu, kas atsedz minimālisma būtību. Minimāls var būt jebkas – sākot no mēteļa un beidzot ar kleitu, galvenais lai tas atbilstu šādiem raksturojumiem.

Minimālisma estētikas kodi:



taisnas līnijas, funkcionālas formas, precīza ģeometrija

ļoti kvalitatīvi materiāli, bieži – no tā sauktā "slow fashion"

bieži – asimetrija kā dekonstruktīvisma elements. Apģērba piegriezumā iestrādāta dekonstruktīvisms vienmēr liecina par intelektu – piegriezējam un konstruktoram vajadzēja palauzīt galvu – kā?

minimums dekoratīvu elementu. Par dekoru bieži kalpo drapējums, jo minimālistiski apģērbi pārsvarā ir brīvi, atstājot gaisu starp sevi un ķermeni

sajūtu līmenī apģērbs šķiet racionāls, tāds, kurš aicina palēnināties un nesteigties.

"Geek chic" jeb intelektuālā "botāniķa" stils



"Geek chic"ir diezgan ekstravagants un varētu pat šķist "frīkains". Tāpat kā minimālismu, to ir grūti vienkārši "pielaikot un pavalkāt" – vajadzībai pēc tā jānāk no iekšienes. Šis stils jāprot izturēt un iznest – tas ir ļoti pateicīgs individualizēšanai, jo otra tāda intelektuāla jokainīša nebūs. Šis stils, atšķirībā no pārējiem trim, balstās ironijā. Daudz aksesuāru un daudzslāņainība (layering) ir svarīgas stila pazīmes.

"Geek chic" stila kodi:

daudzslāņainība, piemēram, adīta veste uz krekla un pa virsu žakete

bikses it kā par izmēru lielākas, labāk ar paaugstinātu jostasvietu

brilles (pat ja redze ir laba)

tauriņi, nozīmītes, bikšturi

"makšķernieka" jeb tēta sandales, loferi, brogi, "Converse" apavi

"tout" somas (lai ir vieta grāmatām un klēpjdatoram)

obligāts nosacījums – kopti mati un seja, citādi tiešām būs "botāniķis".

Rezumējot, veidojot intelektuālu tēlu, stiliste iesaka izvēlēties vizuāli neagresīvas krāsas, piemēram, ziloņkaula balto, avokado zaļo, pudeļu zaļo, tumši zilo "navy", pelēkbrūno. No rakstiem priekšroka dodama lineāriem, ģeometriskiem (svītras, rūtiņas, skotu rūtiņas, zoskājiņas, "argyle" rombi) vai abstrakcijai, universitāšu logo un simbolikai, heraldiskiem elementiem.

Sakām nē – košām spektrālām krāsām, pasteļtoņiem, neonam, pārlieku daudzkrāsainībai, bērnišķīgiem rakstiem (zemenītes, saldējumi, multfilmu varoņi u. tml).

Korekti puspieguļoši vai brīvi silueti, ar konstruktīvām līnijām ķermeņa anatomiskajās vietās (tas ir, bikšu jostasvieta – uz vidukļa, pleca vīle uz plecu līnijas u. tml.) dos vēstījumu, ka apģērba valkātājs ir "savākts" un koncentrēts – tāpat kā viņa tērps. Šo ziņu pastiprinās cēlas faktūras – kvalitatīva, bieza kokvilna vai poplīns, bieza trikotāža, ja var atļauties – kašmirs un zīds.

"Preppy" un BCBG savā nopietnumā ir tradicionāli, bet minimālisms un "geek chic" – vairāk uz intelektuālo "outsider'u" pusi. Kurš no visiem tevi uzrunāja visvairāk?