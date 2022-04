Aprīļa modes salikumi: 30 tērpu idejas katrai mēneša dienai

Iespējams, jau labu laiku gaidīji, kad skaļi varēsi pateikt vienu sirdi sildošu frāzi, un nu ir dota zaļā gaisma pārgriezt svinīgo lenti. Visi kopā saucam – esi sveicināts, aprīli! Lai gan ar laikapstākļiem aiz loga vēl aizvien ir kā ar bitēm, saulainās dienas no mums nekur neizmuks. Tuvojoties brīdim, kad ziemas garderobes durvis aizvērsim pilnībā ciet, metamies lūkot, kādā vizuālajā tēlā varētu tā pa īstam sveicināt pavasari!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neskatoties uz to, ka gada siltākajam laikam pat ļoti labi piestāv svārki un kleitas, aprīlis ne vienmēr izrādās tik mīlīgs, lai par biksēm aizmirstu pilnībā. Patiesībā, modīgi un ērti džinsi noder visa gada garumā – aukstākā laikā sakombinēti ar kādu džemperīti vai žaketi, siltākā, nedaudz atlokot bikšu galus, ar topiņu, blūzi, "crop" jeb saīsinātā piegriezuma kreklu un citiem plānākiem apģērba gabaliem. Kā skaidrojusi vizuālā tēla stiliste Krista Timze, džinsi noteikti nav tas apģērba gabals, kuru var vienkārši iegādāties kādā internetveikalā, jo katram zīmolam izmēri nedaudz atšķirsies.

Kas attiecas uz modes tendencēm, ir tikai divas lietas, kas būtu jāzina. No modes sen izgājuši un nemoderni ir "skinny" džinsi jeb cieši pieguļoša piegriezuma bikses. Nenoliedzami, tie lieliski izskatās kombinācijās pavasara sezonā – balts, lielizmēra krekls ar tieši ar šādiem džinsiem. Šī iemesla dēļ eksperte norāda uz gadījumiem, kad atkāpes no stila grāmatām ir droši pieļaujamas. Kas jāzina, lai nopirktu savam izmēram atbilstošus, modīgus un ērtus džinsus, lasi šajā rakstā.

Pamazām tuvojas brīdis, kad neviens vairs ar šķību aci neskatīties, ja tērpsies košās krāsās, izvēlēsies apģērbus ar izteiksmīgiem zīmējumiem un printiem. Kā liecināja marta nogales mainīgie laikapstākļi, zābakus pavisam prom likt vēl nevar, taču noteikti par botām, kedām vai slēgtajām kurpēm var sākt domāt. Vizuālā tēla stiliste Kristīne Čakare, iezīmējot šī gada aktualitātes garderobes plauktos, sacīja: "Visi pašreizējie lielizmēra silueti, sākot no platām biksēm un līdz pat reiveru stiliem, prasa apavus ar nelielu pievilcību. Masīvi "loafers" piešķir klasisku formu ar tieši vajadzīgo tās apjomu, lai līdzsvarotu jauno – zemo bikšu – vizuālo koptēlu vai piezemētu eleganto mini izvēli."

Kas to zina – varbūt tieši aprīļa pienākšana būs nepieciešamais grūdiens, lai tēlā iekļautu un izmēģinātu kādu no 2022. gada modes tendencēm! Zemāk iedvesmai piedāvājam 30 tērpu idejas katrai mēneša dienai, no kurām vari "izvilkt" savu ideālo variantu.