Ar krēmu nepietiek? Pret saules kaitīgo ietekmi un karstumu palīdzēs apģērbs

Dermatologi nenoguruši atkārto, ka sauļošanās līdzekļa lietošana var ne tikai būtiski mazināt ādas vēža risku, bet arī aizsargāt ādu no tādiem saules izraisītajiem ādas bojājumiem kā grumbām, pigmentācijas plankumiem, apdegumiem un citām problēmām. Sauļošanās līdzekļu nozīme nav apspriežama, tie ir lietojami katru dienu un visu cauru gadu. Tomēr tas nav vienīgais veids, kas var pasargāt no ultravioletajiem stariem, to var paveikt arī apģērbs ar atzīmi UPF.

UPF ir "Ultraviolet protection factor", jeb ultravioletā starojuma aizsardzības faktors. "UPF norāda uz ultravioletās aizsardzības faktoru, kas mēra apģērba spēju bloķēt ultravioletos saules starus," izdevumā "CNN" dermatologs Ānands Gerija skaidro, ka SPF aizsargkrēmi bloķē tikai ultravioleto B starojumu (UVB), bet UPF attiecas gan uz ultravioleto A (UVA), gan ultravioleto B (UVB) starojumu. "Apģērba kārta pati par sevi sniedz zināmu aizsardzību pret ultravioletajiem stariem, tomēr tie, kas ir ar UPF norādi, nodrošinās pietiekamāku aizsardzību," viņš pārliecina. Parastais apģērbs pasargās no apdegumiem, bet ne no saules nelabvēlīgās ietekmes.