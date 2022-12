Dažādi sieviešu figūras tipi un kā apģērbties, neizceļot nepilnības

Nav aiz kalniem laiks, kad dažādi Ziemassvētku un Jaungada pasākumi kļūs par daļu no mūsu ikdienas, – koncerti, balles vai vienkārši sirsnīga pasēdēšana ar draugiem vai radiem. Kā izvēlēties apģērbu, kurā izskatīties un justies satriecoši? Izvēloties savai ķermeņa formai atbilstošas drēbes.

Apģērba, apavu un aksesuāru izvēle liecina par gaumi, dzīvesveidu un personību. Taču savu skaistumu un unikalitāti noteikti vieglāk ir izcelt tad, ja apģērbs ir figūrai komplimentējošs.

Veicot vizuālo korekciju ar apģērbu, galvenais ir panākt proporcionalitāti, kas nozīmē, ka auguma aprises izskatās harmoniski. Par proporcionālu tiek uzskatīts ideālais auguma tips – smilšu pulkstenis, kas nozīmē, ka viduklis ir šaurāks par gurniem un pleciem.

Ko vilkt un no kā izvairīties A silueta īpašniecēm?



Šim figūras veidam raksturīgs tas, ka ķermeņa augšdaļa ir šaurāka nekā apakšdaļa. Tas nozīmē, ka apģērba galvenais uzdevums ir izcelt tieši plecus un krūšu daļu. Kā to paveikt? Dāmām, kurām ir A silueta ķermeņa uzbūve, labāk izvēlēties blūzes ar apjomīgām rokām, īpaši plecu daļā. Drīkst un pat vēlams ķermeņa augšdaļā vilkt, piemēram, svētku kleitas ar volāniem vai žaketes ar izteiktu plecu līniju. Dodoties uz kādu saviesīgu pasākumu, var izcelt arī krūšu daļu, piemēram, izvēloties apjomīgu šalli vai pamanāmas krelles.

Ko vilkt uz Ziemassvētku vai Jaungada balli, lai izskatītos neatvairāmi? Noteikti elegantu kleitu, taču sievietēm ar šo ķermeņa formu labāk izvēlēties garu kleitu, jo īsa vēl vairāk vizuāli paplatinās gurnus. Šogad modē ir brīvi krītošas kleitas, kas noteikti arī būs laba alternatīva šaurajām.

Kas piestāv V siluetam?



V formas siluetam raksturīgs tas, ka ķermeņa augšdaļa ir izteiktāka, bet gurni – šaurāki. Tas nozīmē, ka vizuāli gurni un viduklis ir gandrīz vienā platumā. Kā izvēlēties apģērbu, kas atbilstu figūrai, izceltu skaisto un mazliet novirzītu fokusu no tām ķermeņa daļām, kuras tik ļoti izcelt nevēlamies. Ikdienas skrējienam noteikti labāk izvēlēties bikses un svārkus, kas izceļ vidukli, un to vislabāk paveiks tāds apģērba gabals, kura paplatinājums sākas uzreiz no vidukļa. Sievietēm, kurām ir V formas siluets, ļoti labi piestāvēs pašlaik tik aktuālās platās bikses, kā arī džinsi, kuriem paplatinājums sākas tieši uz gurniem. Lielas un izteiktas kabatas? Jā, noteikti!

Vēl viens efektīvs veids, kā akcentēt vidukli, noteikti ir jostas izmantošana vai īsa žakete tikai līdz viduklim. Dodoties uz svētku pasākumiem, labāk izvēlēties kleitas, ar kurām arī var izcelt vidukli un tādējādi paplatināt gurnus. Te noteikti lieliski derēs visas gurnu daļā paplatinātās kleitas un kupli svārki.

Kā izcelt skaistumu sievietēm ar H siluetu?



Tāpat kā burtam H, arī sievietēm, kurām ir šāda tipa ķermeņa uzbūve, viss ir vienādā platumā – gurni, viduklis un pleci. Tas nozīmē, ka vajadzēs kādu odziņu, lai veidotu maigākas un plastiskākas formas. Kā to paveikt? Izvēloties šajā sezonā tik modernās platās bikses ar izteiktu vidukli. Īpaši ieteicams tās kombinēt ar blūzi, kurai ir akcenti plecu vai krūšu daļā. Lai gurnus vizuāli padarītu platākus un izceltu vidukli, svētku apģērbam labāk izvēlēties svārkus vai kleitu, kas paplatina gurnu daļu. Līdz ar to šīs ķermeņa formas īpašniecēm nevajadzētu izvēlēties cieši piegulošas maksi garuma kleitas.

Ko akcentēt X silueta īpašniecēm?



Smilšu pulkstenis tā skaistākajā izpildījumā! Tā noteikti var raksturot šo formu īpašnieces, kurām ir raksturīgs šaurs viduklis, noapaļoti pleci un gurni. Lai akcentētu, nevis pārdozētu sievišķību, vēlams izvēlēties nevis pārāk piegulošu, bet formas izceļošu apģērbu. Dodoties uz saviesīgu pasākumu vai arī ikdienā, šīs ķermeņa formas īpašniecēm labāk izvēlēties kleitas ar V izgriezumu, akcentētu vidukļa līniju un paplatinātu apakšdaļu. Savukārt kaklarota palīdzēs balansēt plecu un krūšu daļu, to vēl vairāk izceļot. Dodoties uz formāliem pasākumiem, labāk izvēlēties platas bikses, kuras kombinēt ar īsu žaketi. Ikdienā priekšroku labāk dot biksēm līdz potītēm, jo šāda piegriezuma apģērbs līdzsvaro gurnus un augšstilbus, vēl vairāk izceļot smilšu pulksteņa formu.

Ja ir grūtības izvēlēties apģērbu, kas atbilst modes tendencēm, konsultējieties ar kompetentu speciālistu.