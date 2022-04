Desmit ukraiņu dizaineri, caur kuru darbiem varam palīdzēt Ukrainai

Ukraiņu dizaineri ir visā pasaulē zināmi ar savu talantu, radošumu, darba mīlestību un Ukrainas kultūras mantojuma atspoguļojumu savos darbos. Tieši etiķete "Made in Ukraine" kļuvusi par kvalitātes zīmi. Tagad ukraiņu dizaineri sākuši dažādas labdarības iniciatīvas, kurās var piedalīties ikviens, arī tu.

Šeit atradīsi desmit ukraiņu zīmolus, kuru darbus iegādājoties var palīdzēt Ukrainai tagad un tūlīt.

"IENKI IENKI"

Izrunā "enki enki". "IENKI IENKI" ir kijiviešu virsdrēbju apģērbs, ko 2016. gadā radījis Dima Evenko un tas ātri ieguvis cienītājus visā pasaulē.

Tas nosaukts par godu ziemeļnieku tautai evenkiem, no šī vārda radies arī zīmola veidotāja uzvārds. Zīmola pamatā ir dūnu jakas ar atpazīstamiem, vidukli izceļošiem siluetiem. "IENKI IENKI" jakas valkājuši un valkā daudzas pasaulslavenas personības, modeļi un influenceri, piemēram, Belli un Džidži Hadida, Emīlija Ratajkovski, Heilija Bībere.

Ielu stils 2019. gada Augstās modes nedēļā pavasara/vasaras kolekcijā.



Dūnu jaku līniju papildina dūnu šalles un aksesuāri.



Nopirkt šī zīmola darinājumus var tā mājaslapā un lielākajos interneta veikalos ("Farfetch", "YOOX" u.c.).

"Katimō"



Ilgspēlējošā apģērba zīmols "Katimō", ko izveidojusi Katja Timošenko. Dizainere īpašu uzmanību pievērš piegriezumiem, audumiem un dažādām apģērba detaļām.

Zīmola kolekcijās ir ikdienas apģērbs sievietēm – stepēti mēteļi, džemperi, trikotāžas un kokvilnas kleitas, kas veidotas no dabiskiem materiāliem dabiskās krāsās.

"Katimō" birojs un ražotne atrod Kijivā, un šobrīd visi ienākumi no pārdošanas tiešsaistē nonāk ukraiņu armijas fondā.

"Sleeper"



Pidžamu un kleitu zīmolu "Sleeper" izveidojušas kādreizējās modes redaktores Katja Zubarijeva un Asja Vareca, lai justos skaistas jebkuros apstākļos. Visi šī zīmola apģērbi ir roku darbs, kas tapis Ukrainā.

Vēl līdz pandēmijai viņu "svētku pidžamas" jau no pirmās dienas kļuva par kulta apģērbu: tās valkā dziedātāja Keitija Perija, modele Veronika Heilbrunere un aktrise Hloja Greisa Moreca. Bet 2019. gada februārī zīmola izveidotājas tika iekļautas Eiropas "Forbes" veidotajā sarakstā "30 līdz 30", kurā iekļauti cilvēki līdz 30 gadu vecumam, kas guvuši panākumus dažādās nozarēs.

Kadrs no seriāla "And Just Like That" – seriāla "Sekss un lielpilsēta" turpinājuma.

Aprīlī visi interneta veikala "Sleeper" ienākumi tiks nodoti lielākajai Ukrainas bērnu slimnīcai "Ohmatdet", kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.

"Ruslan Baginskiy"



Galvassegu dizainers Ruslans Baginskis savu zīmolu izveidoja 2015. gadā Kijivā. Viņš iedvesmojas no mākslas, ukraiņu nacionālajiem apģērbiem, ģimenes arhīviem un modes vēstures. Baginska cepures un galvas rotas ir atpazīstamas pēc silueta, rotām ar ķēdītēm, diegiem un izšūtu RB logo. Zīmolam ir savs stabils cienītāju loks, tostarp – šovbiznesā.



Šī zīmola darinājumus var nopirkt zīmola mājaslapā, kā arī tiešsaistes veikalos "Matchesfashion", "MyTheresa" un "Farfetch".

"Kseniaschnaider"



Sieviešu un vīriešu modes zīmolu "Kseniaschnaider" izveidojusi bijusī modele Ksenija Šnaidere un grafiskais dizainers Antons Šnaiders.



Šis zīmols specializējas džinsu apģērbos, izmantojot jau esošus materiālus. Ksenija un Antons ir "Best Fashion Awards" un "Vegan Fashion Award" prēmiju laureāti.



Pēc dizaineru vārdiem, viņi mēnesī pārstrādā ap 500 džinsu pāru un rada aptuveni 3000 pārstrādes izstrādājumus. "Katra pārveidotā lieta tiek radīta individuāli un tādēļ ir unikāla," viņi atzīmē. "Mēs neizmantojam moderno vārdu "pārstrāde", mēs izdomājam katram modelim savu individuālo nosaukumu. Iekšējā etiķetē norādām sastāvu – "100% vintage cotton / Rework"."



Tāpat Ksenijai Šnaiderei ir savs podkāsts "Nevieglā ražošana", kas veltīta modes industrijai un intervijām ar dizaineriem.



Šobrīd mājaslapā var ziedot Ukrainas armijai un bērniem.

"BEVZA"



Kijivas sieviešu apģērba zīmols "BEVZA", ko radījusi Svetlana Bevza, tajā akcents ir uz izsmalcinātiem, striktiem siluetiem, stingru griezumu un pieklusinātu krāsu gammu. Viens no zīmola intelektuālajiem virzieniem ir "baltās kleitas koncepcija", kas ir tīrības un izsmalcinātības simbols. 2022. gada vasaras kolekcijai Svetlana izveidojusi garu džemperkleitu ar kvadrātveida izgriezumu.



Zīmola DNS "ieprogrammēta" ētiska pieeja ražošanai un rūpes par apkārtējo vidi. Modeļos tiek izmantoti ekoloģiski tīri materiāli, pārstrādāta plastmasa un audumu pārpalikumi no iepriekšējām kolekcijām. Svetlana arī domā arī par to, kā padarīt apģērbu ilgtspējīgu. "Ukraiņu kultūras mantojums mani bezgalīgi mani iedvesmo. Es dalos ar to pasaulei ar lielāko prieku," saka dizainere.

"BEVZA" darinājumus var iegādāties uzņēmuma mājaslapā. 10 procenti no ienākumiem tiek ziedoti Ukrainas armijai.

"Gunia Project"

Nataša Kamenska un Marija Gavriļuka "Gunia Project" rada rokdarbus, aksesuārus un interjera priekšmetus ikdienas dzīvei. Mežģīņu un zīda šalles, izšūtās apkakles, autorrotas, ar rokām apgleznota keramika un citi darinājumi top, iedvesmojoties no tradicionālās ukraiņu kultūras.



"Katra kolekcija ir unikāls dizaineru domāšanas, dziļas etnogrāfiskās izpētes un mākslinieciskās meistarības apvienojums," viņi saka.



Šobrīd "Gunia Project" laiduši klajā dzeltenas un zilas krāsas sveces putna formā, visi ienākumi no to pārdošanas tiks nodoti Ukrainas armijai un dzīvnieku patversmei. Nopirkt sveces var šeit.

"Litkovskaya"

Zīmola "Litkovskaya" izveidotāja Lilija Litkovska ir šuvēja vairākās paaudzēs un savu kā dizaineres misiju redz tajā, lai apvienotu tradicionālo un inovatīvo. Viņas zīmola fokusā ir kostīmi ar "vīriešu pleciem", "oversize" silueti, kleitas un skulpturālas līnijas. "Litkovskaya" modes skates notiek arī Parīzes Modes nedēļās. Pirms kāda laika Lilija ar visu komandu atgriezās Ukrainā, lai atsāktu "Litkovskaya" ražotnes darbību Ļvivā.



"Tradīcijas man ir veids, kā glabāt un nodot mīlestību," stāsta Lilija.



Tā vietā, lai parādītu savu jaunāko produkciju industriālajā izstādē "Tranoï" Parīzē, zīmols savā stendā parādīja ekspozīciju, kurā bija QR kodi, ar kuriem bija iespējams uzzināt vairāk par 45 ukraiņu dizaineriem.



Zīmola kolekcijas atrodamas oficiālajā "Farfetch" mājaslapā.

"Anna October"

Sieviešu apģērbu zīmols "Anna October" izveidots 2010. gadā un šodien ir daudzu sieviešu iecienīts visā pasaulē. 2014. gadā Anna Oktjabra iekļuva prestižā dizaineru apģērbu konkursa "LVMH Prize" pusfinālā. "Pēdējos pāris gados esmu pārgājusi uz to, ka izmantoju krājumu audumus, kas ražoti Ukrainā vai palikuši no iepriekšējo kolekciju audumu pārpalikumiem," stāsta dizainere.

Šobrīd 30 procenti no zīmola interneta veikala ienākumiem tiek novirzīti Ukrainas Bērnu ārkārtas fondam.

Tāpat Anna Oktjabra kopā ar bijušo modes nama "Vogue UA" direktori Jūliju Peļipas izveidojušas platformu "Bettter.Community", lai atbalstītu radošo industriju darbiniekus Ukrainā.

"Vita Kin"

Vita Kina pēta ukraiņu tradicionālās šūšanas un citas amatniecības tehnikas, radot apģērbu un interjera priekšmetus savam zīmolam "Vita Kin".

Zīmola kleitas, svārki un blūzes ir izgatavotas ar rokām zīmola darbnīcā Kijivā.

Īpašu uzmanību izpelnījušies izšuvumi un galda klājumu komplekti.