Eksotisko rakstu krekli, keponi un ne tikai. Raksturīgākās latviešu vīriešu stila dīvainības

Lai gan latviešu bāleliņu kopējais vizuālais tēls, pateicoties jauniešu modei, galvaspilsētas ielās ar gadiem sāk izskatīties arvien labāk, ir lietas, kuras nekad nesapratīšu, bet kas tiek bieži valkātas ar lielu lepnumu. Tikmēr daiļā dzimuma pārstāves vien spēj savā bezspēcībā klusi uz to pašķielēt…

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dārgie latviešu vīrieši, šoreiz apsolu, ka pat nepieminēšu "zeķes sandalēs", jo, lai cik ļoti brīžiem modes aktualitātes mūs nepārsteigtu ar dažādām trakulībām un, jā, arī nejēdzībām, šī kombinācija joprojām Latvijas ielās tiek valkāta sliktākajā versijā. Tikmēr citur – jā, tā ir modes aktualitāte.

Zeķes

Uzmanību – es šoreiz pieminu zeķes, bet ne sandales. Te ir stāsts par uzrautām zeķēm, īpaši melnas krāsas. Vienalga, vai tās ir sandalēs, sporta apavos vai, ļoti sliktā versijā, kurpēs – vienkārši, nē! Arī tas, ka valkātājam ir zīmola zeķes ar milzīgu emblēmu virsū, šo situāciju neglābs. Viena no modes aktualitātēm šeit ir pārprasta.

Ja ir sportisks stils vai brīvā laika apģērbu kombinācija un smagnēji, sportiski apavi, tad, lūk, nāk baltas, vieglas (tīras!) zeķes.

Keponi

Uzreiz sākšu ar uzslavu, ka ir forši, ka tiek valkāti un izvēlēti aksesuāri un, īpaši, tādas lietas kā cepures. Bet vai latviešu vīrieši zina, ka veikalu plauktos, kur stāv cepures, ir ne tikai keponi? No malas brīžiem izskatās diezgan skumji, ka pieauguši, nopietni vīrieši valkā milzīgos "beisbola" tipa keponus visur – restorānā, saviesīgos pasākumos un vēl, un vēl. Ir jāspēj novērtēt, kad tas sāk izskatīties bērnišķīgi.

Padoms – izvēlēties keponu tikai brīvajam laikam, nēsājot sportiskāku apģērbu. Un aplūkot vēl citas opcijas šim aksesuāram – to tiešām mūsdienās ir ļoti daudz.

Eksotisko rakstu krekli

Pirms daudziem gadiem šāda tipa krekli bija īsts modes hits! Bet atslēgvārds – pirms daudziem gadiem. Kamēr tiešām neesi eksotiskā ceļojumā ar kokteili rokās, šī stila kreklus atstāj garderobē līdz atvaļinājuma laikam. Ja mēs dzīvotu kādā vasaras tūristu galvaspilsētā, iespējams, tam netiktu pievērsta uzmanība, bet mūsu ielās tas izskatās ironiski.

Ja patīk rakstaini krekli, tas ir apsveicami. Iesaku izvēlēties klasiskākus rakstus mierīgākos toņos, ko vari viegli sakombinēt ar ikdienas apģērbu.

Peldšorti

Mīļie kungi, vai zinām atšķirību starp šortiem un peldšortiem? Nesaprotu, kādēļ tik bieži pilsētas ielās ir redzami vīrieši peldšortos un, nē, viņi parasti nav ceļā uz pludmali. Labi, kad ir virs +30 grādiem, nekritizēju nevienu. Bet citos gadījumos ir jāsaprot, ka šis ir apģērba gabals, ko valkā ceļā uz pludmali, protams, pašā pludmalē vai pie baseina, vai atkal – atvaļinājumā ar kokteili rokās Spānijas dienvidos. Citu opciju nav!

Rūtaini auduma šorti

Kādreiz, šķiet, visi Latvijas vīrieši staigāja šāda tipa rūtainos šortos. Zinu, zinu, tie bija ērti un no elpojoša auduma. Bet ko es varu teikt, – metiet ārā! Vai, dārgās sievas, lūdzu, pa kluso atbrīvojieties no tiem. Veikalos ir ļoti daudz citu versiju elpojošiem un ērtiem šortiem, piemēram, no lina. Šie ir kļuvuši par aizvēsturi un izskatās pēc novalkātām pidžambiksēm, bet ielās joprojām redzami.

Muļķīgo uzrakstu un attēlu T-krekli

Protams, ja esi, piemēram, skeitborda dzīvesstila piekritējs, šāda tipa t-krekli ir daļa no stila. Bet, ja esi nobriedis vīrietis, kurš vēlas izskatīties izsmalcinātāks un nopietnāks par "tīneidžeri", ieteiktu šos t-kreklus aizmirst kā opciju. Iespējams, ir situācijas kā, piemēram, vakars ar džekiem pie alus, kad vienu no šāda tipa mīļākajiem krekliem vari uzvilkt. Bet nav citu dzīves situāciju, kas spēj šo attaisnot.

Mans padoms – izvēlies vienkrāsainos t-kreklus, tā atvieglosi sev dzīvi, gan kombinējot savu apģērbu, gan neradot par sevi nepareizu priekšstatu.

Treniņtērpi

Joprojām ir cilvēki, kuriem treniņtērps ir kā uniforma visās dzīves situācijās. Es, protams, saprotu – tajos ir tik komfortabli! Bet tas, ko varu ieteikt no savas puses, ja neesi kāda sporta veida pārstāvis un ceļā uz treniņu, "spīdīgā" auduma treniņtērpus, lūdzu, aizmirstam. Tiem ir funkcionāla nozīme, un to atstājam profesionālajiem sportistiem vai sporta zāles apmeklējumam.

Ja vēlies pilsētas ielās justies komfortabli, bet pēc iespējas "pieklājīgāk", cik nu šī apģērba gabals ļauj, izvēlamies mīksta auduma, vienkrāsainus kostīmus. Tos, piemēram, kombinējot ar džinsa jaku un kvalitatīviem sporta apaviem.