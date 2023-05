Esi gudrs patērētājs, sešas pazīmes kā modes zīmols melo 'zaļā' valodā

Neraugoties uz pārprodukciju, neizpārdotiem apģērbiem un to nonākšanai atkritumos, liekas, ka tagad katrs zīmols sācis sevi dēvēt par ilgtspējīgu. Četras pazīmes, kas liecina par to, ka modes zīmols māna un cenšas atmazgāt grēkus, kā nošķirt faktus no zaļajiem meliem!

"Green washing" (burtiski tulkojams kā "zaļā mazgāšana" un nozīmē maldināšanu, piesedzoties ar ilgtspējas principiem) ir vides speciālista Džeja Vestervelta 1986. gadā ieviestais termins, ko viņš izmantojis situācijas raksturošanai, kad uzņēmumi grib likt domāt, ka vides labā dara vairāk kā patiesībā. "Videi draudzīgi", "ilgtspējīgi", "atbildīgi" ir tikai daži no populārākajiem apzīmējumiem, kas tiek izmantoti, lai popularizētu uzņēmumu zaļos mērķus. Tā kā šādi uzņēmumi kļūst tikai vairāk, grūti ir saprast, vai atbildot ar savu maciņu, klients ir atbildīgs patērētājs vai zaļo melu upuris.

"Viegli ir teikt, ka kaut kas ir ilgtspējīgs un to nekādi nepierādīt," atzīst Amina Razvi, "Sustainable Apparel Coalition" izpilddirektore, "tas apgrūtina patērētājiem izdarīt saprātīgas izvēles." Kādreiz nošķirt, ka kaut kas ir vai nav ilgtspējīgs, bija salīdzinoši vieglāk. Ja produkts tika atzīmēts kā atbildīgi radīts, tad tas tāds arī bija. Tie bija centieni rūpēties par vidi un nevis mārketinga stratēģija. Bet ar 2020. gadiem, ilgtspējai kļūstot par prasību, šajā "vilcienā" lec ikviens. Sadedzina neiztirgoto, ražo par daudz un par biežu, un sauc sevi par ilgtspējīgiem. Tāpēc pats patērētājs ir spiests veikt izpēti un uzdot jautājumus – kurš maldina un kurš patiešām strādā zaļi? Grūti noteikt, taču dažas no šīm norādēm palīdzēs.

Nekonkrētība



Neskaidra un nekonkrēta saziņas valoda ir viens no atpazīstamākajiem melu mārketinga paņēmieniem. Piemēram, tik izplūdušas frāzes kā "Izmantojam ilgtspējīgus materiālus", "Esam atbildīgi par nākotni". Tomēr, ne ar vārdu nepieminot, kas ir šie ilgtspējīgie materiāli un kurš ir noteicis, ka tiem ir labvēlīgāka ietekme uz vidi kā tik tradicionālam audumam kā kokvilna? Vai – kādi soļi ir sperti, lai samazinātu ietekmi? Ja paziņojums veicina vairāk jautājumus kā atbildes, jābūt piesardzīgiem.

Cipari nemelo



Vienkāršākais paņēmiens ir mētāties ar apgalvojumiem bez norādēm uz procentiem un citiem izmēramiem sasniegumiem. Meistarīgāk zaļās melošanas sistēmā ierakstās netīrās sirdsapziņas "mazgāšana" ar dubulto morāli. Vērts uztaisīt eksperimentu, mazumtirdzniecības veikala vietnē noskaidrot produktu skaitu, ko paši ir norādījuši kā ilgtspējīgu (parasti, "tiek rādīti 40 no 965 produktiem" un tamlīdzīgi) un pēc tam, visu apģērbu piedāvājumā apskatīties, cik produktu pavisam ir kopā. Ļoti iespējams, ka "parasto" produktu skaits ievērojami pārsniegs "ilgtspējīgo" daudzumu. Secinājumi var būt dažādi – ka piliens okeānā ir par maz, ka, ja uzņēmumam ir resursi ražot atbildīgāk, kāpēc tas netiek darīts ar visiem produktiem.

Nepiepildīti solījumi

Apgalvojumi, ka tiks izmantoti otrreiz pārstrādāti materiāli, organiskā kokvilna, uzsākta otrreizējā pārdošana, samazināts iepakojuma apjoms, atkritumi un tā tālāk, un joprojām. Tikai, šajā sarakstā trūkst viens būtisks solījums – ražot mazāk! Viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc modes industrijai ir tik liela ietekme uz vidi, ir pārprodukcija. Kamēr peļņa ir noslēpums, daži skaitļi ir zināmi: "Adidas/Reebok" 2021. gadā ir saražojuši 528 miljonus apģērba vienību, "Mango" 158, "Shein" 2022. gadā – 314,877.

Kā izdodas?



Ja kāds uzņēmums sola samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, piemēram, par 50 procentiem, lieliski! Tomēr, viens ir solīt, otrs, spert soļus mērķa virzienā. Faktiski, no ilgtspējīgo un ētisko uzņēmumu apkopotāja, portālam "Good On You" iesniegtajiem datiem, klusēšanas režīmu ietur 69 procenti lielo zīmolu. Vieta retoriskam jautājumam: ja uzņēmumam būtu izdevies kaut nedaudz samazināt savu ietekmi, vai šī nebūtu tieši tā informācija, ko gribētos paust skaļi?!

