Februāra modes salikumi: 28 tērpu idejas katrai mēneša dienai

Lai gan februāris ir gada īsākais mēnesis, tajā ir pietiekami daudz dienu, kurās atmodināt savu modes pavēlnieci un izrevidēt, kas tavā skapī īsti "dzīvo". Sākot no Valentīndienas un beidzot ar, cerams, kaut vienām saulainām brīvdienām, ko pavadīt pie dabas – sāksim meklēt, ko vilkt mugurā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Februāris tomēr ir un paliek viens no aukstākā gadalaika mēnešiem, līdz ar to apģērbu izvēles aizvien var saukt par "ziemīgām". Tas nozīmē, ka topa augšgalā turpina gozēties dažādas bikses un džemperi, kas, protams, neaizliedz reizi pa reizi no pakaramā nocelt kādu kleitu, svārkus vai blūzi un žaketi. Bikses ir universāls apģērba gabals, ko turpināsim valkāt arī pavasarī, tamdēļ svarīgi saprast, vai neesi tās galīgi nonēsājusi – līdz tādam līmenim, ka tās pamatīgi pabojā ārējo izskatu. Stiliste Karolīna Baumane sacījusi, ka, izvēloties bikses, jāatbild uz trim jautājumiem – vai bikses komplimentē figūrai vai vismaz nebojā to, ar ko šo apģērba vienību vilksi un kur šādi iesi.



Taču mīlētāju svētkos dod vaļu savai sievišķīgajai pusei. Un ir pilnībā vienalga – vai konkrētajā dienā dosies un randiņu, pavadīsi laiku ar otro pusīti un bērniem mājās, vai arī kādas labas filmas pavadībā priecāsies par savu brīvā putna statusu. Ja nu tomēr prāts uz šādām izdarībām nenesas, vakars kādā siltā mājas tērpā noteikti nav peļama opcija.

Taisnība, ka drēbes mēdz apnikt, taču tas vēl nenozīmē, ka tās savu laiku nokalpojušas. Iespējams, tieši tas klasiskais baltais krekls, no kura plāno atbrīvoties, ir "izejas punkts", no kura veidot kapsulas garderobi! Kas īsti ir universālā garderobe, uzzini šeit. Tomēr gandrīz ikvienas modernas sievietes garderobē ir jābūt arī kādai sezonas aktualitātei, kas piešķir koptēlam odziņu. Par tēla aktualitāti 2023. gadā liecina tādas detaļas kā kabatu kabatas, atkailināšanās vai maksimāla iekūņošanās, mājīgums, kas vēsta par komfortu, kā arī asimetrija. Vairāk par modīgajām detaļām uzzini šajā rakstā.

Turpinājumā esam apkopojuši dažādas idejas, no kurām vari aizlienēt kādu detaļu arī saviem ikdienas un svētku tērpiem!