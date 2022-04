Foto: 'H&M' apģērbu kolekcija, kas slavina mīlestību visas tās izpausmēs

Pēc kārtas piektā "H&M" ilgtspējības iniciatīva "Innovation Stories" slavina mūžseno tēmu – mīlestību – un aptver romantiku visas tās formās. Iedziļinoties tēmā, kolekcija atklāj arī kaislīgās attiecības ar apģērbu, kā arī burvību, ko sniedz lološana, dalīšanās un nodošanas tālāk, vēsta pārstāvji. "Innovation Story Cherish Waste" kolekcija būs pieejama "hm.com" no 21. aprīļa.

"Mūsu dizaina komandu iedvesmoja tas, kā mēs maināmies, kad iemīlamies, un kā mūsu apģērbs kļūst par mīlasstāsta daļu. Tā mēs radījām kolekciju par mīlestību un tās dažādo dabu: romantisku, sarežģītu, kaislīgu, dzimuma brīvu, platonisku. Mēs esam aizrautīgi par cirkularitāti, tādēļ vairākumam apģērbu iestrādātas etiķetes, lai iedrošinātu klientus ierakstīt tajos savus vārdus un personīgu ziņu, kad pienāk brīdis no apģērba šķirties," saka Ella Sokorsi, "H&M" koncepta dizainere.

Kolekcijas pērles



Īpaši izceļamas kleitas – rozā sirdsveida formas vakarkleita, baltā mežģīņu vai gaiši zilā tilla mini kleita, spilgti rozā "adatu" kleita –, tās visas veidotas no pārstrādāta poliestera. Tāpat uzmanība vēršama apģērbiem, kas izceļ proporcijas – leoparda apdrukas "oversize" mētelis no pārstrādāta poliestera. Pievilcīgi ir brīva stila apģērbi, kā krekla un bikšu komplekts ar sirdīm un liesmām no "Naia™Renew" materiāla, kā arī bikses ar džinsa apdruku no pārstrādātas kokvilnas.

"Jaunajā kolekcijā svarīga tauste – kopš izaicinājumu pilnā laika, kad pasauli redzējām ar ekrānu palīdzību, mums ir vēlme lietām pieskarties, atjaunot sakarus ar cilvēkiem, kurus mīlam, tai pat laikā iepirkties atbildīgi, sekot cirkularitātes principiem un pārvērst atkritumus par ilgi lietojamu lietu," teic Sokorsi.

Vairāk ilgtspējīgu materiālu

Kolekcijā pirmo reizi "H&M" vēsturē izmantoti tādi materiāli kā "MIRUM®" (augu izcelsmes āda bez plastmasas, izgatavota no augu šķiedrām, augu eļļas un minerālvielām), "AirCarbon" (biomateriāls, ko radījuši dabīgie mikroorganismi, kas atrasti okeānā), pārstrādāts zīds (izgatavots no zīda atkritumiem). Inovatīva ir arī pārstrādātas gumijas un poliestera, kā arī "Naia™Renew" (celulozes šķiedra, kas izgatavota no ilgtspējīgi iegūtas koksnes masas un pārstrādātiem atkritumiem) izmantošana.

Par "H&M Innovation Stories"

Pirmā "H&M Innovation Stories" tika laista klajā 2021. gada sākumā un ietver vairākas tematiskas kolekcijas, kas veltītas pārstrādātu materiālu, tehnoloģiju un ražošanas procesu izmantošanas veicināšanai. Pirmā bija "Science Story", otrā – "Colour Story", savukārt trešā, ceturtā un piektā – "Co-Exist Story", "Circular Design Story" un "Innovation Cherish Waste Story".