Foto: Pašmāju zīmola 'Flash you and me' jaunā apakšveļas kolekcija

Sadarbībā ar ilustratori Sigitu Lūsi, Latvijas veļas zīmols "Flash you and me" prezentējis jaunu apakšveļas kolekciju " Nychthemeron", kas demonstrēta prestižajā Parīzes veļas izstādē "Salon Internationale de la Lingerie Paris" trendu zālē kā sezonas aktualitāte.

Kolekcija ir stāsts par aizmirstu pasauli ar mītiskām būtnēm un fantastiskiem notikumiem kā arī par sievietes vietu tajā. "Nychthemeron" tulkojumā nozīmē "Diennakts", tādēļ kolekcija veidota divās krāsu gammās. Katra kolekcijas druka ir unikāla un veidota speciāli šai sērijai ar ilustratores Sigitas Lūses palīdzību. Gaišākā un košākā kolekcijas līnija "Rītausma" ataino dienas pirmo pusi, sievieti, kas ir pilna enerģijas un gatava ieņemt pasauli – mazliet naiva, bet ar pilnu sirdi mīlestības. Šīs līnijas drukās pamanīsiet magnolijas ziedu, pumpuru, putnu un spāres ilustrācijas. Tumšākā kolekcijas līnija "Krēsla" iezīmē dienas beigas, sievieti, kas piepildījusi savas vēlmes un ir mierā ar savu likteni bez nožēlas vai šaubu ēnas. Drukās pamanīsiet maģisku meža augu un lapu, kā arī tritonu ilustrācijas.

Zīmols "Flash you and me" šogad atzīmēs jau desmito savas pastāvēšanas gadadienu, kam par godu tiks izlaista arī fotogrāfiju grāmata, apkopojot līdz šim iespaidīgākos zīmola darbus un panākumus.