Zīmols "H&M Move" izziņojis sadarbību ar vienu no sieviešu futbola labākajām spēlētājām Nadju Nadimu, kuras karjeras ceļojums vien ir apbrīnas vērts – tas aizsākās laikā, kad viņa kā bērns bija spiesta bēgt no Afganistānas. No bēgļa kļuvusi par starptautisku futbola zvaigzni, aizvadījusi vairāk nekā 100 spēles Dānijas izlases rindās, Nadima pārvalda deviņas valodas un ir medicīnas doktore.

Šobrīd Nadima profesionāli spēlē futbolu ASV Nacionālās Sieviešu Futbola līgas sieviešu komandā "Racing Louisville FC". Viņa ir pārstāvējusi arī "Mančestras City" un Parīzes "Saint-Germain" klubus, kuros izcīnīja līgas čempionu titulus. "Es vēlos iedvesmot bērnus spēlēt, īpaši jaunas meitenes. Tāpēc parakstīju līgumu ar "H&M Move", jo personīgi ticu viņu misijai," teic Nadima.



Savā pirmajā "H&M Move" spēlē, kas šoreiz ir galda teniss nevis ierastais futbols, Nadimai pretī stājas Zlatans Ibrahimovičs. Abi futbolisti piedalās sīvās, vienlaikus jautrās sacensībās, kuras komentē Gajs Movbrijs. Šis duets iemieso zīmola "However You Move" garu, bet beigās tikai viens var kļūt par uzvarētāju. Kurš tas būs, uzzini videorullītī!

"Ar Zlatanu bija ļoti jautri. Es ar nepacietību gaidu revanša maču, iespējams, tā mēs kopā izkustināsim visu pasauli," saka Nadima.

Teiktajam piekrīt arī Diāna Amini, "H&M Move Community" programmas vadītāja. "Mēs ar prieku uzņemam Nadju mūsu misijā, lai parādītu daudzos ieguvumus, ko kustība sniedz indivīdam, kopienai vai komandai. Kustība spēj apvienot cilvēkus un kopienas, kā arī radīt iespēju negaidītiem kontaktiem un sadarbībai, piemēram, Zlatanam un Nadjai apvienojot spēkus."