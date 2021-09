'H&M' paziņo par sadarbību ar kolorīto modes ikonu Airisu Apfelu

"H&M" paziņojuši par globālu sadarbību ar modes ikonu – iedvesmojošo Airisu Apfelu. "Iris Apfel x H&M" kolekcija apliecina viņas unikālo stilu un būs pieejama 2022. gada sākumā īpaši izvēlētos "H&M" veikalos, kā arī tiešsaistē, vēsta uzņēmuma pārstāvji.

Airisa ir uzņēmēja, interjera un modes dizainere, kā arī stila ikona, kas visā pasaulē ir pazīstama ar savu lielisko stilu, spēcīgo individualitāti, drosmīgām modes izvēlēm un radošiem dizainiem. Viņa uzskata, ka stils un iedvesma var būt jebkur un ikvienam – neatkarīgi no cenas. 97 gadu vecumā viņa pievienojās prestižajai modeļu aģentūrai "IMG". Līdzās tādām slavenām modelēm kā Kārlija Klosa, Kaja Gerbere un Džidži Hadida, aģentūra pārstāvēs Apfelu dažādās kampaņās un pasākumos.

Kā norāda "H&M" pārstāvji, uzņēmums ar Airisu sadarbojas viņas ekscentriskā stila un spēcīgās modes ietekmes dēļ. 100 gadu laikā Airisa ir iedvesmojusi cilvēkus radīt, godināt un ikvienam pieņemt savu personīgo stilu, kā arī viņa turpina būt pioniere modes industrijā. Īrisas krāsainie apģērbu komplekti un drosmīgie aksesuāri valdzina ikvienu jau vairākus gadu desmitus – viņa iemieso sevī to, ko nozīmē būt patiesai un bezbailīgai modes ikonai.

Airisas pievilcīgā stila un unikālā talanta iedvesmotajā kolekcijā "Iris Apfel x H&M", būs satriecoša apģērbu izvēle, kas paredzēta ikvienam. Kolekcijā ir apģērbi un aksesuāri – visi radīti, ņemot vērā Īrisas drosmīgo stila izjūtu un neatkarību. Plānots, ka šī sadarbības kolekcija iznāks 2022. gada sākumā.

Kolekcijas galvenie apģērba gabali ir krāsaini, saskaņoti komplekti, tērpi ar ziediem, volānu kleitas un koši apdrukātas kleitas, kurās ir apvienotas faktūras, interesanti piegriezumi un dizaini. Lai papildinātu garderobi, ir radīta arī rotaslietu un aksesuāru kolekcija. Iedvesmojoties no Airisas daudzpusīgajiem un izteiksmīgajiem apģērbiem, aksesuāri ir iedvesmoti no dažādām tēmām, tostarp augiem, dzīvniekiem un dārgumiem no citas pasaules.

Visi kolekcijā izmantotie materiāli ir pārstrādāti vai iegūti ilgtspējīgā veidā, un ikkatrs apģērba gabals un aksesuārs ir izgatavots domājot par cirkulāru modi.

"Airisa izceļ savu personīgo stilu - stilu, kas ir skaists, krāšņs un eklektisks, kā arī vienmēr aktuāls. Viņa parāda to, kas ir mode – tā ir iespēja parādīt sevi, parādīt to, kas tu esi vai vēlies būt, un vienlaikus izklaidēties – viņa ir patiesa iedvesmotāja!" norāda "H&M" radošā padomniece Anna-Sofija Johansone.