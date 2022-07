Jūlija modes salikumi: stiliste iesaka 30 idejas ar pašmāju un ārzemju piemēriem

Jūlijs! Pats vasaras viducis, pirmās asociācijas – brīvība, saule, meža zemenes un vasarraibumi. Ko lai velk? Atkarībā, kur savu jūliju pavadīsi. Modes ideju saskaņošanu ar vidi, aktivitātēm un noskaņojumu, iesaka stiliste Karolīna Baumane.

Atpūtai pie jūras piestāvēs "marine" jeb matrožu stils – bermudu bikses ar atlokiem un bez, platās "palazzo" bikses un šorti. Lūkojiet pēc jūras simbolikas detaļās un apdrukā – strīpas, kuģīši, enkuri, okeāna flora un fauna. Ar jūru un jūrniecību asociēsies arī furnitūra – zelta pogas, džutas auklas, šņores. Krāsas – balta, zila un sarkana. Vakara promenādēm uz pleciem var uzmest tumši zilu vai baltu "bleizeru", vēlams – ar jahtklubu simboliku. Tas piešķirs koptēlam aristokrātisku atmosfēru un "paaugstinās" matroža statusu līdz kapteinim.

Savukārt izbraukumiem uz laukiem labi kalpos apģērbi etniskajā stilistikā. Atliek tikai izvēlēties sev tuvāko – vai tā būtu Āfrika, Marakeša vai Indija.

Plānojat apmeklēt kādu festivālu vai koncertu? Atkarībā no izpildītāja, apģērbu izvēle ir milzīga, – sākot no dabai tuvākajiem "hippie" un "boho" stilistikā ieturētiem tēliem "Positivus", beidzot ar kādu no subkultūru stiliem atbilstoši mūzikai – "hip hop", "grunge", "glam rock".

Varbūt tu esi uzaicināts uz kāzām? Lieliski! Dāmām der romantiska vai minimālistiska kleita, vai gluži pretēji – gaišs bikškostīms ir tavā rīcībā.

Tu paliec pilsētā? Nekādu problēmu! Krekli, kleitas un šorti safari stilā lieliski tiks galā ar uzdevumu veldzēt tevi pilsētas mūros. Safari ir buržuāzisks stils, jo savulaik tā ģērbās britu aristokrāti Indijas misijā, tāpēc safari ir lieliski piemērots arī birojam, jo, būdams vasarīgs, tomēr neraisa priekšniekā ne mazāko domu, ka tev prātā nevis atskaites, bet saule un meža zemenes.

Tomēr pats galvenais ieteikums – meklē apģērbu nevis pludmalei, bet sev!

Lai izdodas iedvesmoties no mūsu tik dažādām pašmāju un ārzemju sievietēm, kas ar modi ir uz Tu – un lai lielisks jūlijs!