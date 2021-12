Kaķkostīms, spīdumi, zemās jostasvietas un milzu krekli – kas būs modē 2022. gadā?

Šis laiks ir neparasts itin visās jomās – arī modes pasaulē, kurā stāvam kaut kur starp mājas apģērbu un ballīšu režīmu. Šajā notikumu kombinācijā ir nepieciešams gan spožs, gan piezemēts izskats, kā arī komfortabli lielizmēra silueti un sportiska atpūta. Nākamais gads būs par drosmīgām un košām izvēlēm, kas liecina par optimismu.

Lūk, vizuālā tēla stilistes Kristīnes Čakares norādītās 11 modes tendences, kuras dominēs 2022. gadā!

Starp citu, "Pantone", pasaules autoritāte krāsu jomā, par 2022. gada krāsu izvēlējusies "Very Peri" To raksturo kā "dinamisku, ziemīgi zilu nokrāsu ar dzīvīgu violeti sarkanu nokrāsu, kas apvieno zilās krāsas uzticamību un noturību ar sarkanās enerģiju un sajūsmu". Vairāk par starmešu gaismās nonākušo zili violeto toni lasi šeit.

"Darba" kurpes



Visi pašreizējie lielizmēra silueti, sākot no platām biksēm un līdz pat reiveru stiliem, prasa apavus ar nelielu pievilcību. Masīvi "loafers" vai šņorzābaki piešķir klasisku formu ar tieši vajadzīgo tās apjomu, lai līdzsvarotu jauno – zemo bikšu – vizuālo koptēlu vai piezemētu eleganto mini izvēli.

"Bralette" tipa krūšturis



Neatkarīgi no tā, vai biroja ikdienas dzīve pašreizējā darbavietā kļūst ļoti liberāla vai arī vienkārši esi gatava papildināt savu tērpu vakara izklaidei, krūštura augšdaļa ir labākais veids, kā iepludināt nedaudz mūsdienīguma tavā ikdienā.

Zemas jostasvietas



Tie noteikti nav tavi 2000. gada Britnijas Spīrsas džinsi, kas atsedz jostas vietu, bet gan brīvi krītošas bikses ar paplatinātām starām. Pašreizējie "must have" zīmoli ir "Bottega Veneta", "Vetements" un "Balenciaga". Šīs tendences atspoguļojumā bikses un džinsi ir brīvs apģērba gabals, kas viegli pieskaras gurniem, zem tā atklājot apakšveļas logotipu joslu vai tikai nelielu to nokrāsu.

Reiva "haips"



Uzliec kādu savu mīļāko elektroniskās deju mūzikas gabalu un uzvelc "bucket" tipa cepuri – dzīve ir dulla, un šajā reiva ballītē aicināti ir visi! Ar krāsainiem un grafiskiem elementiem apģērbu kombinācijās katra diena izskatīsies daudz jautrāka.

"Oversize" krekli



"A" siluets ir tik viegls un bezrūpīgs... Tādas vēlamies būt mēs visas. Plūstoši, liela izmēra krekli, kas apvienoti ar liela izmēra un nepiespiesti aizpogātām biksēm vidukļa zonā. Tāpat apsverama kombinācija arī ar džinsu. "Oversize" krekli iederēsies jebkura vecuma sievietes garderobē.

Mini



Manuprāt, parādot savas kājas, ikviena var justies vieglāka, rotaļīgāka un bagātāka, teic vizuālā tēla stiliste. Tādu zīmolu kā "Miu Miu", "Prada", "Dior" vai "The Attico" modes skatēs tieši mini svārki piedzīvoja savu triumfa brīdi. Iedvesmojies arī tu!

Spilgtas somas

Iedvesmojies no "Bottega Veneta", jo tieši šī zīmola somas 2021. gadā saglabājušas līdz pat 90 procentiem no savas tirgus vērtības! Populārā "Bottega Veneta" mini somiņa zaļā krāsā, kā arī drosmīgākas un gaišākas krāsas ir šīs sezonas "must have".

Secinājums – rokassomiņai nav jābūt tikai melnā, brūnā vai dzeltenbrūnā krāsā. Aptver visu varavīksni!

Kā uz skatuves – spīdumi, gliteri, fliteri

Atbrīvo savu iekšējo žagatu un izvēlies mirdzēt visa 2022. gada garumā! "Celine", "Carolina Herrera" un "Coperni" modes skates ir lieliski piemēri, lai smeltos iedvesmu starojošam Jaunajam gadam. No "maxi" svārkiem līdz mini kleitām, no biksēm līdz šortiem – šis koptēls vedina uz deju grīdas mirkli. Varbūt pat pieciem!

Mikro žaketes

Šo žakešu tendence varētu atspoguļot mūsu kolektīvās pacietības apmēru attiecībā uz šo bezgalīgo pandēmiju. Ar to saprast – "ļoti mazs". Ar to palīdzību iegūsi plānāku, vairāk pielāgotu siluetu. Smelies iedvesmu no zīmoliem "Proenza Schouler", "Miu Miu" un "Jacquemus"!

Mikro žaketes var apvienot ar visu, kas vien ienāk prātā – sākot no šaurām biksēm un beidzot pat ar minisvārkiem. Šis apģērba gabals paver veselu virkni jaunu apģērbu kombinēšanas iespēju.

Gigantiskas jakas

Mikro žaketes nav tavā gaumē? Lielas, "oversize" jakas un mēteļi tik drīz nekur nepazudīs!

Vislabāk, protams, melnā krāsā, bet drosminiecēm iesaku arī baltus, sarkanus, brūnus, zilus, taču vienkrāsainus gigantiskus mēteļus un pufaikas. Kombinācijā ar džinsu, viegliem svārkiem, adītām kleitām, "hūdijiem" vai pieskaņota auduma biksēm – citiem vārdiem sakot, tās saderēs ar gandrīz jebko.

"Kaķkostīmi"

"Kaķkostīms" ir viena no gada negaidītākajām tendencēm. Lai arī tās iedzīvināšana vairākkārt redzēta tādu zīmolu "YSL" un "Burberry" skatēs un šķiet – piestāv vien mēlei – tā nebūt nav. Daudzas slavenības to izmēģinājušas arī "savvaļā"! "Kaķkostīms" ir teju tas pats, kas tavs iecienītākais jogas tērps – tikai vienā gabalā.