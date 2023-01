Kapsulas garderobes veidošanas principi un šīs sezonas aktualitātes

Vārdu salikums "kapsulas garderobe" modes pasaulē nav svešs – par to interesējas gan bezatkritumu dzīvesstila piekritēji, gan tie, ka cenšas dzīvot roku rokā ar modes aktualitātēm. Ar principiem, kādai vajadzētu izskatīties šīs sezonas kapsulas garderobei, iepazīstina multizīmolu veikala "Van Graaf" eksperti.

Atbrīvojies no liekā

Veidojot kapsulas garderobi, pirmais solis ir izvērtēt, ko no esošajiem apģērba gabaliem vēlēsies valkāt arī turpmāk, un pēcāk tad arī atrast, ar ko tos kombinēt. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo, iespējams, katrai no mums ir gadījies piedzīvot to sajūtu, kad, stāvot pie pārpildīta skapja, šķiet, ka nav ko vilkt. Visticamāk, tas ir tādēļ, ka garderobē ir par daudz tādu apģērbu, kas ir, piemēram, neērti, nepraktiski vai pagalam nemoderni. Šādām drēbēm ir vērts meklēt citu mājvietu. Savā skapī jāatstāj tikai tas, ko velc, un tās lietas, kas sagādā prieku.

Paturi tos apģērbus, ko nēsā vislabprātāk

Iespējams, tev jau ir zināma kapsula tavai kapsulas garderobei – tās ir drēbes, kuras valkā ik dienu, tajās jūties ērti un tās viegli izdodas sakombinēt ar citiem apģērbiem. Tādas drēbes kā bikses, svārki, krekli un blūzes ir pamats, kas veidos garderobi. Pievērs uzmanību to piegriezumam, materiālam un krāsām un saproti, kas tev tajās patīk. Iegādājoties jaunus apģērbus, zināsi, ka šīs nianses ir pārbaudītas, un nekļūdīsies izvēlē.

Izvēlies "sākuma punktu"

Tad, ja nezini, ar ko sākt veidot savu kapsulas garderobi, pasaules modes tendenču diktētāji norāda, ka labs atskaites punkts ir balts krekls vai blūze, kuru tad kombinēt pēc gaumes un ieskatiem. Atrodi piemērotu stilu, pievēršot uzmanību piegriezuma līnijai un piedurkņu garumam. Ņemot vērā, ka tas ir pamatu pamats, ir vērts iegādāties kvalitatīvu un ādai patīkamu audumu. Ikdienā to varēs kombinēt ar džinsa biksēm vai džemperi, bet formālākos pasākumos – ar auduma biksēm vai svārkiem, kā arī žaketi.

Ja ir vēlme kapsulas garderobi veidot, par pamatu ņemot virsdrēbes, tad šajā gadījumā labākais atskaites punkts ir kvalitatīvs rudens vai ziemas mētelis, ko var kombinēt ar pārējo apģērbu.