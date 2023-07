Lady Gaga var doties pensijā, igauņa Tomija Keša stils ir vēl nepieradināmāks

Festivāla "Positivus" šī gada viesim, igauņu reperim Tomijam Kešam dzīve ir kā mūžīgs karnevāls. Kamēr modes industrijas pārstāvji, aktieri, mūziķi uz metropoļu modes skatēm ierodas smalkākajās, glamūrīgākajās un dārgākajās drēbēs, viņš iesēžas mazuļu ratiņos un uzvelk autiņbikses.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja apnikuši prestižo modes prezentāciju "pāvi" vai urbānais ielu stils, reperis Tomijs Kešs ir kā glābējs. Autsauderis, kurš pārspēj visus ar saviem ārprātīgajiem, negaidītajiem tēliem un novērš uzmanību no pasākuma mērķa – modes kolekcijām. "Nezinu no kurienes man tas nāk. Neviens no manas ģimenes, draugiem nav tāds kā es. Un tā kā man nekad nav bijis savs draugu loks, darbojos savas mentalitātes ietvaros," tā viņš savu neparastumu reiz skaidroja izdevumam "Highsnobiety". Viņa absurdi lieliskāko tēlu izlase.

Bēbītis



Ar savām modes performancēm Kešs ir pierādījis, ka viņam piemīt arī aktiera talants. Zīmola "Marine Serre" 2023. gada pavasara/vasaras kolekcijas prezentācijā ieradās mazuļiem paredzētos ratiņos, sūkāja knupīti un bija uzvilcis tikai autiņbikses. Bezpalīdzīgais, lielais mazulis lomu nospēlēja līdz galam un skates apsargi bija tie, kuri bija spiesti viņu nogādāt un aizgādāt uz un no sev paredzētās sēdvietas.

Ādams vai Ieva



Retoriski pavaicājot: "Ādams vai Ieva?" savā "Instagram" sociālā tīkla kontā, Kešs "Rick Owens" 2023. gada rudens/ziemas skatē bija kā no mātes miesām nācis. Pieklājībai – tikai nedaudz piesedzies ar matu ērkuli, kas, protams, nav viņa paša.

Izsmalcinātais francūzis



Milzīgos "Crocs" un "MSCHF" sadarbības projekta zābakos, jūrnieku svītrainajā džemperī, bikšturos, beretē, ar bālu seju un smalkām ūsiņām – tā igaunis imitēja franču aktieri un mīmu Marselu Marso. Atkal jau, viesojoties "Rick Owens" prezentācijā (šoreiz, 2024. gada pavasarim/vasarai). Arī uzvedība bija atbilstoša stereotipiem par francūžiem. Nekautrīga smēķēšana, sarkanvīna glāze pudeles izmērā un bagetes izmērs tāds, kas ogļhidrātu nīdējiem liktu šausmās noskurināties.

Sešpaka



"Jean Paul Gaultier x Julien Dossena" augstās modes skates viesi tika priecēti un izglītoti ar anatomijas stundu. Šoreiz Kešs bija tērpies gumijotā uzvalkā, kas reālistiski imitēja muskuļus. Protams, arī šis tērps tika pavadīts ar mini izrādi – viņš skates laikā iesildījās ar sportam paredzētajām, elastīgajām gumijām, cilāja svarus un ēda proteīna pulveri (un pieklājīgs būdams, to piedāvāja arī blakussēdētājai).

Aizgulējās



"Piedodiet, nokavēju, aizgulējos," viņš paziņoja savā "Instagram" kontā un uz "Y/Project" 2023. gada rudens/ziemas kolekcijas prezentāciju ieradās zilā pidžamā, pūkainās čībiņās, apsedzies ar segu un vairākiem spilveniem zem pakauša. Skaidra lieta, ka viņš turpināja gulēt un pamošanās mirkļos parūpējās par savu daili ar mitrinošu sejas masku, un gurķu šķēlītēm uz acīm.

Pašam savi rokdarbi



Neba Tomijs Kešs ir izcēlies tikai šogad. Pērn oktobrī "Loewe" prezentācijā viņš bija ieradies adītā kombinezonā un ar adīklīti rokās. Viņš adīšot stringa biksītes. Protams, viņš ar rokdarbiem bija tik aizņemts (no zinātājiem nenoslēpt, ka nemākulīgi), ka skatē notiekošajam uzmanību nepievērsa.