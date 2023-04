Latvijā tapuši peldkostīmi un eleganti pludmales tērpi no zīmola 'Slow'

Latvijas modes zīmols "Slow" ir atgriezies ar jaunu peldkostīmu un pludmales tērpu kolekciju "Step by Step", kas aicina apstāties un izbaudīt mirkli.

"Slow" ir premium klases peldkostīmu un pludmales apģērbu zīmols, kas dibināts 2016. gadā un izpelnījies atzinību gan Latvijā, gan ārzemēs. Zīmols lauž stereotipu, ka peldkostīmi ir paredzēti vienai sezonai. Lēnie atpūtas mirkļi var būt visa gada garumā – vai tas būtu SPA apmeklējums, ceļojums vai brīvdienas tepat pie Baltijas jūras. "Slow" beachwear tērpus raksturo kvalitāte, komforts un dizains. Ilgtspējīgie apģērbi kalpo vairākas sezonas un ir komplimentējoši sievietes siluetam. Katrs modelis ir 100% roku darbs, un tam ir īpaši piemeklēts, izturīgs un viegli kopjams audums.

Aktuālā kūrorta kapsulas kolekcija "Step by Step" tiks prezentēta 19. aprīlī Rīgas modes nedēļas laikā un būs kā zīmola atgriešanās pēc pāris gadu pauzes. "Slow" ietver sevī filozofiju par lēno dzīvi jeb "slow living" un ir šī koncepta vēstnesis. "Ar jauno kūrorta kolekciju "Step by Step" aicinu sievietes biežāk apstāties un izbaudīt mirkli – it īpaši šajā laikā, kad visi dzīvo steigā, tādā veidā pakļaujot sevi riskam pazaudēt sevi," stāsta zīmola izveidotāja un dizainere Elīna Štobe.

Jaunie pludmales tērpi ļaus sievietēm ietaupīt laiku – visu nepieciešamo varēs iegādāties vienuviet, turklāt modeļi būs viegli kombinējami. Smalka lina kostīmus, gaisīgus svārkus, kimono un kleitas varēs vilkt ar jaunās kolekcijas un jau esošajiem peldkostīmiem. Dizainere rūpīgi piemeklējusi audumus apģērbiem, ko bez raizēm varēs ņemt līdzi ceļojuma koferī un galapunktā tos uzreiz vilkt mugurā.