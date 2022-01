Makšķernieku džemperi, dzeltenā melanholija un matu stīpiņas? Vīriešu modes tendences 2022. gadam

Mode iet gan uz priekšu, gan arī dažriez patin kaseti atpakaļ, un 2022. gads tendenču ziņā kungiem izskatās pat ļoti interesants... Vizuālā tēla stilistes Kristīne Čakares vadībā aicinām iepazīsties ar šīs sezonas modes un stila tendencēm – no videi draudzīgiem krekliem un omulīgiem zvejnieku adījumiem līdz pat medību zābakiem, kas patiešām izceļas.

Vizuālā tēla stiliste Kristīne Čakare. Foto: Madara Šaicāne

"Vai šīs ir 2022. gada lielākās vīriešu modes tendences? Visticamāk, ka nē, jo ir vēl! Bet šīs tev liks izskatīties sasodīti labi, kamēr apkopošu pārējās," teic Čakare.

Melns aizvien ir modē!

Sākot no "Cadbury's Milk Tray" melnās apkakles un biksēm, līdz pat Demnam Gvasaliai, zīmola "Balenciaga" radošajam direktoram, kurš uz "Met Gala" sarkanā paklāja nostājās kā Kimas Kardašjanas noslēpumainais vīrietis… Piķa melns no galvas līdz kājām – īstais veids, kā ģērbties, lai atstātu iespaidu šajā ballīšu, pasākumu un ceremoniju sezonā!

Makšķernieku džemperi

Par makšķernieku džemperiem dēvētie drēbju gabali ir īpaši aktuāli tieši salīgiem kungiem un jaunkungiem. Makšķernieka džemperī jutīsies siltāk! Tas ir jaunās sezonas aukstā laika garderobes pamatprodukts. Šis ir džemperis, ko var valkāt ar jebko, sākot no tradicionālajiem Gērnsijas stiliem un beidzot ar robustākiem ziemeļu adījumiem.

Trencis

Ieguldījums kvalitatīva trenča iegādē, iespējams, atmaksāsies mūžīgi. Šī ir garderobes klasika, kas reti iziet no modes. 2022. gada ziemai un pavasarim meklē drosmīgas krāsas vai "oversize" piegriezumu.

Pērles



Šī tendence veidojusies jau pirms laba laika. Pārņem stafetes kociņu no sportista Maro Itoje un mūziķa Harija Staila un sēdies uz pērļu klāja!

Dzeltenā melanholija

Izskatās, ka daudzi dizaineri meklējuši ziemas saulaino nokrāsu, tāpēc "Dior", "Balenciaga", "Prada" un "Fendi" mēteļos parādījušies dažādi dzeltenie toņi. Ja viss mētelis šķiet pārāk košs, pievieno savai garderobei pavisam nedaudz dzeltenā, izvēloties budžetam draudzīgu cepuri vai sinepju krāsas zeķes.

Matu stīpas

Futbolista Džeka Grīliša nostiprinātā, cēlā matu sasuka uzjundījusi jaunu stīpiņu piekritēju un lietotāju vilni. Ja mati traucē kustēties, šis aksesuārs ir domāts tieši tev!

Neitrāla toņu gamma



Iedvesmojoties no 20. gadsimta 70. gadiem vai vienkārši iespaidojoties no neitrālo toņu gammas elegantuma un pievilcības, šogad modes pasaulē dominē ne tikai karameļu, smilškrāsas, asfalta toņi, bet arī sinepju un medus toņi. Sākot no "Louis Vuitton" rītasvārkiem un beidzot ar velveta strādnieku uzvalku, kas demonstrēts "Tod's" modes skatē, nekas liecina par tendences izzušanu tuvākajā nākotnē.

Retro piegriezumi

Vecu un lietotu audumu atkārtota izmantošana ir ekoloģiski domājošu zīmolu izvēle. Jaunākā kreklu modes tendence atgādina par to, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, tāpēc tā pieļauj arī ielāpus un, piemēram, pārstrādātus, senus galdautus. Meklē tos tēva, vectēva vai onkuļa skapī un izbaudi retro variāciju!

Bomberjakas



Izvēlies lielāku izmēru, lai iegūtu vieglu stilu un vietu tavam biezākajam džemperim! Meklē "vintage" bodēs izdevīgus piedāvājumus – vecās beisbola jakas bieži ir īpaši ietilpīgas un iespaidīgas. Izvēlies jebkuru apdari, sākot no ādas līdz filcētai vilnai. Bonusa punkti par krāsu un nozīmītēm!

Medību zābaki



"Chelsea" tipa zābaki ar gumijas purngalu ir vēl viena tendence, kurai 2022. gadā pievērst pastiprinātu uzmanību. Stila un praktiskuma planētas šajā sezonā ir vienā orbītā ar medību zābakiem, kas labi kalpos jebkuros laika apstākļos.

Krokši



Un pēc 16 mēnešiem, kas pavadīti teju tikai treniņbiksēs, redzam daudz vairāk drosmīgu koptēlu arī tepat Rīgas ielās. Kungi un kungi – "Crocs" apavi ne tikai savā ērtumā un košumā, bet arī ortopēdiski ilgtspējīgi kalpos jūsu garderobē! Paspilgtiniet tos ar sev aktuāliem aksesuāriem un ņemiet līdzi gan uz pirti, gan golfa turnīru, lidojumā vai uz kino. Apavi, kuros gana ērti vadīt auto un pat doties uz randiņu, darbu vai vienkārši tāpat – lai nesalst kājas, stundām ilgi spēlējot datorspēles!

