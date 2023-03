Marta modes salikumi: 31 tērpu ideja katrai mēneša dienai

Nostaigājot gar kalendāra sienu un uzmetot aci ar sarkano kvadrātiņu apzīmētajam datumam, daudzu sejas savelkas patīkamā smaidā. Mart, tas esi tu! Kādā imidžā un tērpos sagaidīsim pirmo pavasara mēnesi?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pāreja no ziemas garderobes uz kaut ko "vieglāku" – tas vienmēr ir interesants un izaicinājumiem pilns laiks. Smagnējās virsdrēbes, adījumus un zābakus pamazām nomaina kleitas un jaciņas, dodot mums tādu kā lielākas brīvības sajūtu. Ja arī šobrīd tā nešķiet, varam nomierināt tevi ar mūžīgo patiesību – pavasaris no mūsu nagiem nekur vairs neizspruks, un, ja ne agrāk, tad vēlāk saulīte un siltie laikapstākļi iegriezīsies uz palikšanu.

Kas attiecas uz sezonai aktuālajiem trendiem, to nav mazums, raksta "Vogue", uzsverot, ka pavasara kolekcijās novērojami dažādi "garastāvokļi". Martā vari izmēģināt kaut ko arī no 2023. gada tendencēm, piemēram, paskatīt, vai tev piestāv aktualitāti nezaudējušās "oversize" žaketes, kargo bikšu stils vai pilota jeb "bomber" tipa jakas. Tāpat peļama nav ideja ieguldīt līdzekļus kāda kvalitatīvā trenča iegādē – kā nekā to varēsi valkāt vismaz līdz vasarai, un noteikti arī ievērojamu rudens laiku.

No apavu pasaules nekur nav pazudušas platformas – gan ar, gan bez augsta papēža, tāpēc šeit ir iespēja brīvi izpausties savas gaumes robežās. Atceries, ka tēlu var pamatīgi pabojāt nepareizā somiņa – aktuālāko saraksta augšgalā ir bagete vai pusmēness forma. Vairāk par aktualitātēm, kuras izmēģināt, gaidot pavasari, atradīsi šajā rakstā.

Spiežam gāzi grīdā un dodamies meklēt pavasarīgu iedvesmu!