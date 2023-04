Multimākslinieka Kašera modes ieteikumi pavasarim un vasarai

Kašers iesaka baudīt silto laiku pasteļkrāsu vieglumā, harmonijā ar dabu, sievišķīgi un komfortabli. Multimākslinieka un multizīmolu veikala "Van Graaf" pavasara/vasaras tendenču apskats un ieteikumi.

Apģērbs, ko izvēlamies, ietekmē arī mūsu garastāvokli. Mēs varam to pielāgot savām sajūtām vai arī otrādi – just enerģiju vai mieru –, izvēloties attiecīgās drēbes. Un gaidāmajā pavasara un vasaras sezonā pasaules modes tendenču noteicēji ir parūpējušies par visiem – gan tiem, kuri vēlas izcelt savu iekšējo uguni, gan tiem, kuri ikdienas steigā vēlas justies komfortabli un harmoniski.

Sajust dabas sirdspukstus

Vasara un pavasaris ir laiks, kad vēl vairāk vēlamies būt harmonijā ar dabu un apkārtējo vidi, un pasaules modes diktētāji to ir ņēmuši vērā arī gaidāmajā pavasara un vasaras sezonā. Viena no tendencēm ir dabas tematika un krāsas, jo īpaši dažādas maigi bēšā nokrāsas. Kā zina stāstīt populārais modes tendenču pazinējs Kašers, pasteļtoņi ir viena no galvenajām šīs sezonas tendencēm apģērbā. Tie, iespējams, ir biežāk izmantotā un populārākā krāsu palete modes industrijā, jo pasteļtoņu iekļaušana savā ikdienas apģērbā sniedz virkni ieguvumu: "Pirmkārt, piešķir vieglumu, kas gada siltajā sezonā ir īpaši būtiski. Otrkārt, tos var viegli kombinēt. Dažādi apģērbi pasteļtoņos kopā izskatās ļoti harmoniski, un tos ir viegli saskaņot ar citām krāsām, piemēram, balto vai pelēko. Pavasaris un vasara ir īstais laiks, lai izmēģinātu jaunas kombinācijas, piemēram, gaišāku un tumšāku brūno toni kopā. Treškārt, vasarā tie brīnišķīgi izcels ādas zeltaini brūno iedegumu. Visas maigās dabas krāsas sader ar dažādiem apģērba gabaliem, sākot no blūzēm līdz kleitām, un beidzot ar biksēm."

Tuvākie mēneši ir arī īstais laiks, kad izvēlēties dažādus dabas un dzīvnieku pasaules iedvesmotus rakstus, piemēram, vienmēr aktuālos zebras motīvus savā apģērbā. Siltajās un saulainajās vasaras dienās, kas nav iespēja doties uz pludmali, to var ņemt sev līdzi, izvēloties savā apģērbā dzīvespriecīgus palmu vai pludmales motīvus.

Izcelt sievišķību

Lai gan pasteļu un dabas toņi ir universāli, ir reizes, kad gribas savai ikdienai piešķirt vēl vairāk košuma, sievišķības un pat drāmas, un ir vismaz divi veidi, kā to izdarīt. Pirmkārt, izvēloties košas krāsas, otrkārt – izvēloties sievišķību akcentējošus apģērbus. Šī gada siltajā sezonā modes un stila pazinēji iesaka savā garderobē iekļaut apģērbus rozā, tirkīza, spilgti dzeltenā, sniegbaltā un oranžā krāsā. Īpaši aktuāls šosezon ir atsvaidzinošais piparmētru tonis, kas gan lieliski izskatīties kopā ar citām spilgtajām krāsām, piemēram, rozā, gan izcelsies uz pasteļtoņu fona.

Bet kāda veida un piegriezuma apģērbos šī un citas krāsas ļaus izcelt jūsu sievišķību un iekšējo uguntiņu? Arī šajā sezonā modē ir sievišķīgas mežģīnes, detalizēti izšuvumi un ziedu raksti, kā arī apjomīgas piedurknes, kas piešķirs koptēlam eleganci un pat nedaudz dramatismu. Šāda veida apģērbu īpaši ieteicams iekļaut savā garderobē tām sievietēm, kurām pleci ir šaurāki par gurniem, jo blūze ar apjomīgām piedurknēm palīdzēs līdzsvarot ķermeņa proporcijas. Savukārt dažāda piegriezuma un garuma kleitas ir universāls apģērbs vasaras un pavasara sezonā, un šogad īpaši aktuāls ir tā sauktais sīkziedu raksts. Savukārt tās, kuras vēlas justies komfortabli un vienlaikus izskatīties sievišķīgi, priecēs ziņa, ka šovasar modē atgriežas kaftāna kleitas, kuras, kombinējot ar dažādiem aksesuāriem, labi iekļausies gan ikdienas skrējienā, gan dodoties uz pludmali vai dārza ballīti.

Tā kā Latvijā pavasara un vasaras sezona nav gara, lai to izbaudītu pilnībā, ir jārēķinās, ka aktivitāšu un notikumu būs daudz. Šādā ikdienas skrējienā komfortabls apģērbs būs labs sabiedrotais. Visticamāk, ka tieši šis apstāklis ir iedvesmojis modes tendenču noteicējus radīt ikdienas šika stila veidu, un tas būs ļoti aktuāls arī jaunajā sezonā.

Izbaudīt ikdienas šiku

Ikdienas šika uzdevums ir apvienot šķietami neapvienojamo – komfortu un sievišķīgu izskatu. To ir iespējams panākt, izvēloties brīva piegriezuma apģērbus, piemēram, platas bikses un brīvi krītošus vai plisētus svārkus līdz celim. Šajā sezonā īpaši aktuāli ir ikdienas T krekli ar sievišķīgu akcentu, proti, mežģīņu piedurknēm.

Kā norāda mākslinieks un stila eksperts Kašers, šajā sezonā savā ikdienas šika garderobē noteikti vajadzētu iekļaut tā sauktās kargo bikses jeb bikses ar daudzām kabatām: "Ar šādām biksēm interesanti izskatīsies augstpapēžu apavi ar spicu purngalu, kas piešķirs koptēlam eleganci un sievišķību."