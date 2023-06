Neapjūc bezgalīgajos izvēles līkločos, kleitu gids šai vasarai!

Varam pateikties saulei un atvadīties no zeķubiksēm, bieziem džemperiem un jakām par labu vasaras vēstnesim – kleitai. Aktuālās pavasara/vasaras kolekcijas jau ir veikalos, un arī pašas skapis nav caurspīdīgs. Tāpēc, lai neapjuktu plašajā, daudzpusīgajā un šķietami bezgalīgajā piedāvājumā, kleitu gids, kā atrast sev, sezonai un aktualitātēm piemērotāko.

Vissievišķīgākais garderobes izstrādājums – kleita – ir viens no tiem unikālākajiem apģērbiem, kas iztur laika pārbaudi. Tās valkāšana simbolizē kā svētkus, tā ikdienas šiku. Labai kleitai pat ir ikoniska un kultūrvēsturiska nozīme. Tieši tā noticis ar aktrises, mūziķes Dženiferas Lopezas tropisko zīmola "Versace" kleitu (2000. gada Gremija mūzikas balvā), kas bija "Google Image" meklētāja rašanās iemesls. Katru sezonu dizaineri un zīmoli to cenšas atkal un atkal radīt pa jaunam, pārveidot, modernizēt ar piegriezuma, krāsu un audumu eksperimentiem. Neatkarīgi no viņu veikuma, kleita ir garderobes klasika, kā aktualitāte nav apspriežama.