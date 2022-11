Nebūt ne 'tantei', ne 'meitenītei'. Kā ar apģērba palīdzību izskatīties jaunākai

Nenoliedzami, jaunība izskatā ir ja ne džokeris, tad dūzis noteikti, un dziņā pakaļ jaunības eliksīram mēs, sievietes, mēdzam būt apbrīnojami uzstājīgas un brīžam zaudēt realitātes sajūtu. Ja arī tev ir saprotama un tuva vēlme līdz vecumdienām saglabāt ap sevi jaunības šarmu un vizuāli nekļūt nedz par tanti, nedz par meitenīti (kas, iespējams, ir pat bīstamāk, jo ir ironiski) – lasi tālāk, jo bez jaunības kodiem apģērbā neiztikt.

Par apģērbu un niansēm tajā, kas palīdz izskatīties jaunākiem vīriešiem, vari lasīt šeit.

Attiecībā uz sievietēm spēkā ir aspekti, kas ir spēkā tāpat kā vīriešu apģērbā jauneklīgumam: "nē" sakām retro stilam un juvenīlai (uz jauniešiem un bērniem orientētai) modei, "jā" – "smart casual", BCBG ("bon chick bon genre") stilam, vai tām, kam patīk svinīgāk tērpties arī ikdienā, "dressy casual", "apbūvējot" to ap aktuālajiem trendiem. Vismaz viena vai divas mūsdienīgas vienības būs pietiekami, lai no visa tēla dvestu jaunības un modernuma elpa.

Sevišķi liela loma šajā uzdevumā ir aksesuāriem – somām un apaviem. Lai cik ērti būtu firmu apavi, kas sevi piesaka kā ortopēdisko estētiku, diemžēl attiecībā uz jaunības kodiem tie darbojas ar mīnus zīmi. Jāmeklē kompromisi nedaudz aktuālākā izpildījumā. Bīstamajā sarakstā ir arī somas ar klejotāja estētiku no raupjas, neapstrādātas ādas vai kokvilnas – "hobo", "cross-body", "tote".

Plus desmit gadus pases vecumam piedos arī etniskajā, rustikālajā stilā darinātie apģērbi. Lai cik mīļas būtu tradīcijas, ja mērķis ir izskatīties jaunākam, nevis paust savu latvietību, tad etnogrāfiskajiem vai ar zemnieku tērpu asociētiem apģērbiem jāsaka "nē". Lakati, gari smagi svārki, kažokādas vestes, lina maisiņi, dzintara krelles, ādas auskari ar bārkstīm utt. jaunāku nepadarīs.

Un kā ir ar atkailināšanos? Šis jautājums vairs nebūs par jaunības kodiem, jo tas ir par seksualitāti. Jau atkal – drīkst visu, taču "smart casual" vārdu salikumā pirmais vārds ir "smart" – gudrs. "Labākie gadi" tieši par to arī ir, vai ne? Par gudrību, pieredzi, rāmumu. Tā kā padomājam, kas būtu korektāk, ņemot vērā situācijas apstākļus un sava ķermeņa īpatnību – atļauties dziļāku dekoltē, atsegt plecus vai muguru?

Otra galējība ir pārlieka aizklāšanās. Dāmām, kuru ķermeņa aprises ir tālu no ideāla, mēdz likties, ka situāciju var glābt necaurredzams, ložu necauršaujaums, tumšs audums. Pieļauju, ka tā ir dvēseles diktēta vajadzība psiholoģiski paslēpties no draudīgās pasaules, kuras "ideālā ķermeņa" kultā neiederies. Ļoti saprotama rīcība, taču jau atkal – no korekcijas tehniku un jaunības kodu viedokļa darbojas tieši pretēji. "Plus size" figūra monolītā apģērbā izskatās vēl smagnējāka un līdz ar to arī vecāka, jo jaunība – tas ir dinamiskums.

Un kā ir ar krāsām? Blūzi leoparda rakstā – drīkst? Leopardu, košas krāsas, pasteļtoņus – visu drīkst. Krāsa un faktūra ir tikai divi no apģērba vienības raksturojumiem, un tie nekad nenosaka šīs apģērba vienības aktualitāti, kas jaunības kodos ir viss! Mūsdienīgas proporcijas, mūsdienīga valkāšanas maniere, mūsdienīgi piegriezumi un it sevišķi mūsdienīgi apavi un somiņas.

Rezumējot, sievietes "vislabākajos gados" iepirkumu saraksts:

Mētelis vai trencis – aktuālā piegriezumā

Īsa jaka rombu stepējumā "derby" stilā

Žakete-separāts

Tumši džinsi (bez dilinājumiem un caurumiem)

Vīriešu piegriezuma krekls

Biezas kokvilnas brīva pieguluma T-krekls bez rakstiem

Blūzes bez vieglprātīgiem dekoriem (volāni, rišas), var būt ar grafisku rakstu, sevišķi ja nepieciešama auguma vizuālā korekcija

Ļoti kvalitatīvi kašmira svīteri

Kreklkleitas, futlārkleitas

Apavi vīriešu stilā, ap stabiliem papēžiem vai visparastākie snīkeri ar vidēji biezu zoli.



Ak, jā – pasteļtoņi (salātzaļais, zefīra rozā, gaiši zilais) arī ir lieliski laika pēdu dzēšanas instrumenti, taču tikai uz krāsu rēķina tālu netiksi. Daudz lielāka nozīme ir formai (siluetam) un faktūrai.

Vispār, "plus" vecumā apģērbam ir svarīga funkcija vizuāli piešķirt ķermenim struktūru, "savākt" to. Nobriedušāka cilvēka āda ir zaudējusi tvirtumu, stāja arī vairs nav kā jaunībā. Piemēram, to lieliski saprata Koko Šanele, apkalpojot savas uzticīgās klientes un novecojot kopā ar viņām. Tvīda žakešu apakšmalā modes māksliniece sāka iešūt metāla ķēdīti – tā vilka plecizstrādājuma apakšu uz leju, veidojot staltāku siluetu pleca zonā. Šim pašam vizuālās korekcijas mērķim kalpo arī "storm flap" jeb vētras aizsega atloks uz trenča mugurdaļas.

Struktūru dod:

Kvalitatīvas faktūras – biezas, formu turošas, labāk reljefainas un matētas, lai nekontrastētu ar valkātāja ādu

Korekti piegriezumi, kas nelauž ķermeņa proporcijas

Puspiegulums, jo nav "oversize" struktūras.

Pats galvenais – struktūrai un iešanai līdzi laikam jābūt arī galvā! Ne tikai tiešā nozīmē – moderns, strukturēts matu griezums, bet arī pārnestā – skaidrs prāts un pozitīvs skatiens nezināmajā nākotnē.

Visbeidzot, ar ko īstenībā bija jāsāk – apģērbs ir viena no pēdējām nodaļām grāmatā ar nosaukumu "Kā novecot ar stilu". Šajā grāmatā daudz sadaļu – stāja, seja, mati, zobi, un jāsāk tieši ar tām, vai vismaz jādarbojas paralēli. Negaidi no savas garderobes brīnumus – ja mati nekopti, zobi izbiruši – aktuāla piegriezuma mētelis zefīrrozā krāsā ir bezspēcīgs jaunības instruments.