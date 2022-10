Oktobra gaidās: 31 tērpu ideja katrai mēneša dienai

Oktobris bieži liekams kategorijā "ne šis, ne tas" – dažas dienas mēdz būt ļoti saulainas un pat siltas, citas – kā labākajās ziemas tradīcijās. Taču oktobrim ķešā arī ir skaistās rudens krāsas, kas nozīmē, ka nav laika ļauties drūmumam. Sveicini un pavadi mēnesi modīgā garā!

Rudenim labi piestāv "daudzslāņošana" jeb apģērba vilkšana vairākās kārtās. Kā norāda stiliste Karolīna Baumane, princips ir vienkāršs – vienlaikus tiek uzvilktas vairākas apģērbu kārtas, turklāt neaiztaisot aizdari, nesavelkot apģērbu ciet un visādi izliekot publiskai apskatei trejdeviņu svārku esamību. Taču vērts piebilst, ka daudzslāņainības veidošanā piedalās arī tādas apģērba detaļas kā uzšūtas masīvas kabatas, lielas guļapkakles, fliteri, izšuvumu u.c.

Kas attiecas uz rudens modes tendencēm, te nu ir no kā izvēlēties. Kā raksta "Vogue", šoruden dizaineri klasiskajiem apģērba gabaliem pievieno kādu asumiņu, piemēram, baltie t-krekli nomainījuši ierastās kombinācijas pret šikiem stiliem. Tāpat modē ir arī kažoki, taču, ņemot vērā aizvien pieaugošo atteikšanos no dzīvnieku kažokādas, akcents likts uz pēc iespējas pietuvinātu mākslīgo variantu realizēšanu. Modes virsotnes rudenī iekaro arī kaķkostīmi, par kuriem vizuālā tēla stiliste Kristīne Čakare stāstīja jau decembrī, nosaucot to par vienu no 2022. gada negaidītākajām tendencēm. ""Kaķkostīms" ir teju tas pats, kas tavs iecienītākais jogas tērps – tikai vienā gabalā," sacījusi eksperte.

Skaisti mājas tērpi, ērts brīvā laika apģērbs, siltie džemperi un gaumīgi ikdienas tērpi – tas viss piestāv oktobrim! Turpinājumā apkopotas idejas, no kurām vari aizlienēt gan krāsu kombinācijas, gan arī piegriezumus un citas nianses.

Atjauno garderobi vai vienkārši ļaujies jaunām variācijām!