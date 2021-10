Pasniegs Latvijas modes gada balvas

Digitālās mākslas centrā otrdien, 12. oktobrī, notiks 16. Latvijas modes gada balvas pasniegšanas ceremonija, kurā katru gadu Baltijas Modes federācija kopā ar modes industrijas ekspertiem nosaka labākos savas jomas speciālistus, informēja pasākuma rīkotāji.

Modes nedēļas "Riga Fashion Week", kas notiks no 12. līdz 16. oktobrim, pirmajā dienā balvas tiks pasniegtas uzvarētājiem desmit kategorijās.

Šogad balvu papildinājusi kategorija "Labākais ilgtspējīgas modes zīmols", jo dizaineri arvien lielāku uzmanību pievēršot vides jautājumiem. Vēl vienu jaunu kategoriju – "Labākā digitālā prezentācija" - nosaka digitalizācijas tendence.

Zīmoli "Collected Story", "For Lovers and Trees" un "Kasher Bloom" nominēti "Gada debijas" kategorijā. Savukārt kategorijā "Radošākā modes skate" nominēti zīmoli "Volga Vintage", "Nolo", "One Wolf" un Iveta Vecmane.

Kategorijā "Par labāko digitālo prezentāciju" sacentīsies Reinis Krūmiņš, Natalija Jansone un "One Wolf". Savukārt "Nolo", "Volga Vintage" un Vecmane nominēti kategorijā "Gada oriģinālākais modes skates multimediju noformējums". "Volga Vintage", "Selina Keer", Vecmane, "One Wolf" un "Katya Katya London" nominēti balvai kategorijā "Labākais reklāmas kampaņas imidžs".

Balvai "Gada labākais laikmetīgo rotu dizainers" izvirzīti "Verba", Maija Vītola un "RO Studio". Savukārt kategorijā "Labākais ilgtspējīgas modes zīmols" nominantu vidū ir "Slow Hands", Baiba Ladiga un "For Lovers and Trees".

Turklāt žūrijas pārstāvji noteiks, kam tiks piešķirti tituli "Modes un dzīves stila žurnāla oriģinālākais vāks", "Gada pieprasītākā modele" un "Par ieguldījumu modes industrijas attīstībā Latvijā".