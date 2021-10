Princešu un karalieņu rota: 10 jautājumi par tiārām, kroņiem un diadēmām

Cik grūti ir valkāt tiāru?

Bieži vien cilvēki doma, ka galvas rotas var lietot tikai ļoti retos gadījumos, bet tas tā nav. Bieži vien tiāras, īpaši tās, kas radītas 19. gadsimtā, ir daudzpusīgas un tās var izmantot, piemēram, kā kaklarotu neformālākos pasākumos, piemēram, uz operu vai saviesīgās vakariņās. Citas var pat izjaukt un tās daļas lietot kā piespraudes, matu sprādzes, auskarus vai rokassprādzes.

Foto: Shutterstock

Vēl viens mīts par tiārām – ka tās ir smagas un vecmodīgas. Protams, daži senāki eksemplāri ir izgatavoti laikā, kad sievietes valkāja augstas frizūras vai parūkas. Galvas rotas, kas paredzētas šādām frizūrām, bija jānovieto diezgan augstu, un tās patiešām nav viegli valkāt šodien, pie mūsdienu frizūrām. Toties 20. gadsimta sākuma tiāras joprojām izskatās modernas un elegantas, un tās var viegli pieskaņot šodienas apģērbam.

Vai šodien var iegādāties senu tiāru?

Nekādu problēmu! Izsoļu nams "Christie's" savās izsolēs Londonā bieži vien piedāvā šis galvas rotas, un cena par vienkāršāku diadēmu ir, sākot ar 3000 mārciņām (apmēram 3500 eiro). Saprotams, ka ar dārgakmeņiem rotātas tiāras ir dārgākas, to cenas sākas ar 15 000 mārciņām (17 tūkstoši eiro).

Kas ir dārgākā tiāra, kas pārdota izsolē?

2006. gadā "Christie's" tika uzticēta Lielbritānijas princeses Margarētas kolekcijas izsole ar 158 priekšmetiem. Līdzās citām rotām tajā bija arī Poltimoras tiāra - iespaidīga izmēra kronis, kas radīts ap 1870. gadu. To karaļnams iegādājās neilgi pirms Margarētas saderināšanās 1959. gadā. Šī tiāra rotāja Margaretas galvu viņas kāzu dienā Vestminsteres abatijā 1960. gadā, bet pirms tam viņa diadēmas daļas izmantoja kā atsevišķas rotas.



Poltimoras tiāra ir izjaucama, to var nēsāt arī kā kaklarotu un no tās sanāk 11 piespraudes. Īpašs skrūvgriezis un brošu "kājiņas" pievienotas atsevišķi zilā ādas kārbiņā.

Tiāra, par kuru cerēja saņemt 150–200 tūkstošus mārciņu, tika nosolīta par 926 400 mārciņām (1, 099 miljoni mārciņu). Kopējie ienākumi par visu kolekciju pārsniedza 9,5 miljonus mārciņu (11,3 miljoni eiro).

Foto: Unsplash

Viens no jaunākajiem priekšmetiem, kas piedāvāts izsolē, bija brīnišķīga "Art Deco" laika juvelieru darbnīcas "Chaumet" tiāra no zilas emaljas ar dimantiem, kas pārdošanā nonāca 2015. gadā. To 1911. gadā par godu karaļa Džordža V kronēšanai savai sievai iegādājās Vestminsteras hercogs. Tiāra izskatās ļoti trausla, pateicoties caurspīdīgajai emaljai, arī gaisīga, taču ir lieliski saglabāta un atrodas izcilā stāvoklī. Izsolē Ženēvā tā tika pārdota par 677 tūkstošiem Šveices franku (633 tūkstoši eiro).

Kā vēl ar dārgakmeņiem var rotāt galvu?

Ja jums nav savas tiāras, bet rotu kastītē ir elegantas brošas, tās var izmantot kā skaistu matu rotu, piestiprinot pie brošas kājiņas matu sprādzi.

Arī aproci vai kaklarotu var izmantot kā tiāru.