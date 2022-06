RFW noslēdzošā diena: no bērnu modes līdz vintāžai

Ar spilgtām modes skatēm un jaunumiem stila pasaulē noslēgusies tradicionālā Rīgas modes nedēļa, kas šogad pulcēja vairāk nekā 15 dažādus vietējos zīmolus un arī pāris ārzemju viesus. Pielikt punktu pēc skaita 34. sesijai tika uzticēts zīmoliem "Natālija Jansone", "NARCISS by Alise Trautmane" un "Volga Vintage". Modes svētku noslēdzošajā dienā starmešu gaismās nonāca arī bērnu modes zīmoli "Rock and Mouse", "Pafingo" un "Paade Mode".

Pavasara modes nedēļu 27. maijā atklāja Ukrainas 3D modes dizaineru digitālās apģērbu kolekcijas skate, kas radīta sadarbībā ar pirmo un vienu no lielākajām apģērbu dizaina skolām Ukrainā "Pushka School". Paralēli digitālajai apģērbu kolekcijas skatei modes mīļiem bija iespēja apmeklēt ekskluzīvus modes filmu seansus par leģendāriem industrijas personāžiem – Žanu Polu Gotjē un Pjēru Kardēnu.

Turpinājumā sekoja vairākas interesantas prezentācijas – sākot no "Saint Key" sievišķīgajiem peldkostīmiem un "QooQoo" košajām apdrukām un beidzot ar "Iveta Vecmane" un rotaslietu zīmola "Verba by Anna Faninga" kopdarbu. Arī šogad neiztika bez kāzu kleitām – tās parādīja zīmols "Amelli", kam sekoja mākslinieciskā zīmolā "Dobrzanska" iznāciens. Savukārt ar modes skatēm klasiskajā izpratnē priecēja "Anna Led", "Selina Keer", kā arī viesi no Uzbekistānas un Igaunijas, attiecīgi "Moel Bosh" un "Ivo Nikkolo".



