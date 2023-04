RFW otrā diena: unisekss, kūrorts un sports

Rīgas modes nedēļas skates pirmo reizi notika vienā no augstākajām ēkām Baltijā — daudzfunkcionālajā kompleksā "Zunda Towers". Uz galvaspilsētas panorāmas skatu fona kolekcijas demonstrēja latviešu modes zīmoli "One Wolf" un "Slow Beachwear", igauniete Diāna Arno un debitants no Lietuvas — zīmols "Mild Power".

