RFW trešā diena: no bērnu modes līdz dāmu elegancei

Ar trešo Rīgas modes nedēļas ("Riga Fashion Week") nedēļas dienu turpinās galvaspilsētas stila svētki, kuros 14. oktobrī pasniegts "trīs maltīšu ēdiens" – vakara sākumā uz mēles kāpa bērnu zīmols "Aristocrat Kids", pēc kura ar modes skati priecēja igauņu zīmols "Diana Arno", kas sarīkojumam piešķir starptautisku statusu. Savukārt noslēgumā savu kolekciju modes entuziastiem klātienē un tiešsaistē atrādīja dizainere Iveta Vecmane.

2021. gada Rīgas modes nedēļas rudens sesija norisināsies līdz 16. oktobrim – tradicionālajā formātā tiek prezentētas vairāk nekā 15 ievērojamāko Latvijas modes mākslinieku kolekcijas, tostarp arī bērnu apģērbi. Lai modes skates varētu redzēt visi interesenti, tās tiek arī straumētas tiešsaistē, informē organizatori.



Stila svētku ietvaros 15 nominācijās pasniegtas arī Latvijas modes gada balvas 2020. Piemēram, balvu "Gada debija" ieguva zīmols "For lovers and trees", savukārt nominācijā "Radošākā modes skate" apbalvota latviešu zīmola "One Wolf" dizaineres Agneses Narņickas modes skate, kas norisinājās Rīgas ielās. Ar visām nominācijām un laureātiem iepazīsties šeit.

Taču nu lecam iekšā modes busiņā un dodamies apskatīt, ko interesantu nesusi RFW trešā diena!