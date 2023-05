Rīgas Cirka vēsturisko ēku reanimēs Latvijas jaunie modes talanti

Piektdien, 26. maijā Rīgas Cirka ēkā norisināsies Latvijas Mākslas akadēmijas modes skate, kas ne tikai demonstrēs aktuālāko, vietējā modē notiekošo, bet arī svinēs modes nodaļas 30. dzimšanas dienu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar devīzi "Kliedziens" būs skatāmas topošo modes dizaineru 18 individuāli un kolektīvi veidotās kolekcijas, kas izgaismos tādas tēmas kā cilvēks, vide, ekoloģija. LMA Dizaina nodaļas vadītāja Maija Rozenfelde skaidro to, cik kliedzienam ir daudznozīmīga nozīme: "Laikā, kad visapkārt valda šajā gadsimtā vēl nepiedzīvots haoss, karš, pandēmija, pārblīvēts informācijas troksnis, ir grūti tapt pamanītam, sadzirdētam un uzklausītam. Nozīmīgas tēmas sabiedrībā tiek risinātas protestu formā, skaļi "izkliedzot" savu sāpi caur "Twitter" tēmturi vai publicējot pēc iespējas provokatīvāku komentāru.

Kliedziens arī katram personīgi ir kā emociju kulminācija, kad uzkrātais ar jaudu nonāk skaļā atklātībā. Visbeidzot – bez kliedziena nav dzīvības, jo tieši tā mēs katrs nākam pasaulē. Līdzīgi arī šajā notikumu kopumā mēs piedzīvosim studiju procesa kulmināciju un katra dalībnieka "piedzimšanu" publiskajā telpā. Kliedziens kā koncepts aptver dažādās dizaina procesa puses. Modes kliedziens raksturo gan svaigākās idejas, gan industrijas un patērētāju kultūras fenomenu." LMA Modes nodaļas vadītāja Agnese Narņicka uzsver, ka modes dizaina studentu darbi parāda to, cik mode var būt spekulatīva un kritiska, un fenomenāli atspoguļot cilvēka būtību: "Tā pārvietojas kopsolī ar laiku, precīzāk, tā parāda laika plūsmu. To nevar precīzi fiksēt, ievietot precīzos rāmjos vai uzrakstīt noteiktās pareizās formulās. Tomēr katram jaunajam dizainerim ir iespējams definēt savas individuālās vērtības, analizēt savu pieredzi, un caur modi izteikt savu attieksmi pret noteikta laika perioda procesiem."

Līdz ar skati ir arī iznākusi grāmata, kas veltīta lielajai jubilejai – 30 modes nodaļas un modes skates gadiem, un tajā uz svarīgiem modes jautājumiem atbild bijušie un esošie studenti, pasniedzēji. "Šajā grāmatā ir apkopoti citāti, meklējot atbildes uz jautājumiem par šodienas modes valodu un tās fenomenu. Par to, ko nozīmē "būt modē" un kā definēt frāzi "modes kliedziens". Modes jēdziens ir piesaistījis lielu interesi no dažādām akadēmiskām disciplīnām – vēstures, kultūras, antropoloģijas, socioloģijas, psiholoģijas, semiotikas. Un tās ir tikai dažas, kuras pievēršas modes fenomena pētniecībai. Arī vēsturiski koncepcijas un priekšlikumi par modi ir tikuši ierosināti no dažādu disciplīnu skatpunktiem, tomēr nav vienota kopuma un vienas konceptuālas sistēmas, ko mēs varētu izmantot, lai identificētu, analizētu un kritiski izskaidrotu modes fenomenu," uzsver LMA Modes nodaļas vadītāja Agnese Narņicka.