Satrakojusies mode, ko nav iespējams valkāt

Modes fani nepārtraukti alkst un pieprasa neredzētas lietas, aktualitātes un pārsteigumus. Lai to nodrošinātu, dizaineri spiesti pārspīlēt un prezentēt modi, kas robežojas ar neprātu un kam ar valkājamu apģērbu ir maz kā kopīga. Modes izgudrojumi 2023. gada rudens/ziemas sezonai, kas sākas ar čībām vardes izskatā un beidzas ar tērpiem, kas gaismā maina krāsu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Vida Press

ASV modes zīmols "Collina Strada" skatē "Please Don't Eat My Friends ("Lūdzu neapēd manus draugus") modeļus pārvērta par modīgiem dzīvniekiem. Delfīnu, suņu un citu zvēru maskās, viņi uzvedās tēliem atbilstoši – rēja, rāpoja, murrāja un apošņāja skatītājus. Izdevumam "New York Post" dizainere šīs izvēles skaidrojusi ar cilvēka pirmatnējo dabu: "Cienīt poniju mūsos, kurš ir priecīgs un rotaļīgs, un mūsu iekšējo darba zirgu, kurš ir uzticams, praktisks un izturīgs."

Foto: Vida Press

Zīmols "Puppets and Puppets" ir slavens ar neparastām tērpu kolekcijām. Un arī šoreiz, rudens/ziemas piedāvājumā krūšturis ar ceptas olas imitāciju, bet ja olas nav valkātājas ēdienkartē, pieejama līdzīga veļa ar rožu ziediem uz krūšu galiem.

Foto: Vida Press

Zīmola "Heliot Emil" tērpi Parīzes modes nedēļā kvēloja liesmās! Burtiski, melnā tērpā ģērbts modelis tika aizdedzināts ar īstu uguni, lai parādītu izgudrojumu – liesmu izturīgo audumu. Cietušu nav.

Foto: Vida Press

Kareivīgs noskaņojums valdīja turku izcelsmes zīmola "Dilara Findikoglu" skatē, kur modeles demonstrēja ķermeni ierobežojoša rakstura tērpus – korsetes un ar kakla siksnām ar rīkli. Skati noslēdzošais tēls pārsteidza vēl vairāk, tā bija kleita, kas rotāta ar vintāžas izskata sviesta nažiem. Modes žurnālam "Vogue" dizainere skaidrojusi, ka tērpa koncepcija balstās idejā par franču nacionālās varones Žannas d'Arkas reinkarnāciju pēc sadedzināšanas uz sārta, un pati kleita ir kā bruņas un ierocis vienlaikus: "Viņa atgriežas, lai atriebtos!"

Foto: Vida Press

Pati būdama īru izcelsmes un iedvesmojusies no nacionālajiem ražas svētkiem "Lughnasadh", dizainere Simona Roša modes skati pārvērta par pagānisku rituālu, kur smalkie mežģīņu, krinolīna tērpi bija pildīti ar sienu vai pilnībā tapuši no kaltētās zāles.

Foto: Vida Press

Jau otro sezonu pēc kārtas, zīmola "Coperni" dizaineri – Sebastjēns Meijers un Arno Vailants – ir kļuvuši par modes nedēļu slavenākajiem novatoriem. Pērn ar aerosola krāsas izsmidzināmo kleitu, kas žūstot pārvērtās par audumu, šogad ar gar modelēm ložņājošiem suņiem – robotiem.

Foto: Vida Press

Par serotonīna līmeņa paaugstināšanos parūpējās "JW Anderson" radošais direktors Džonatans Andersons. Viņa amizantā ideja bija sadarbības projekts ar lietus apģērba zīmolu "Wellipets" no Lielbritānijas – zaļas, dzeltenas vai zilas čības ar varžu sejām.

Foto: Vida Press

Zīmola "Sunnei" izveidotāji Loris Mesīna un Saimons Rizzo skatītājus ar skrejlapiņu palīdzību brīdināja, ka prezentācijā būšot nepieciešama viņu iesaistīšanās. Tomēr neviens neiedomājās, ka būs nepieciešams fiziskais spēks. Modeļi atrādīja tērpu un, gluži kā psiholoģiskajos uzticības pārbaudījumos, atmuguriski iekrita skatītājos un sērfoja pāri pūļa galvām. Simboliski, visi modeļi bija zīmola darbinieki un tādējādi īstenoja koncepciju, ka zīmola galvenā atbalsta komanda ir tieši skatītāji.

Foto: Vida Press

Sjūzena Fanga ir viena no aizraujošākajām Ķīnas jaunajām dizainerēm, kura, līdzīgi daudziem, ierosmi smeļas tieši dabā. Kaltēti ziedi rotāja skates prezentācijas vietu, bet tērpi sniedza ne tikai vizuālu, bet arī aromātisku baudījumu. Dažās fantastiskajās kleitās bija ieausti rožu smaržas izsmidzinātāji, dizainera tēva (viņam pieder rūpnīca, kas ražo aprīkojumu Šanhajas ugunsdzēsības dienestam) izstrādāta tehnoloģija.

Foto: Vida Press

"Anrealage" dizainers Kunihiko Morinagai eksperimentējis ar skatītāju redzi un uztveri. 2023. gada rudens/ziemas sezonai modeļi bija tērpti gandrīz identiskos, baltos apģērbos un ar ultravioletas gaismas skeneri, tērpi mainīja krāsas un rakstus (solot, ka tērpi krāsu mainīs arī atkarībā no laikapstākļiem un gadalaika). Iegādājies vienu, bet saņem divus tērpus!