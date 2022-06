Šovasar vīriešu apģērbu modē – brīvība, komforts un neparastas faktūru kombinācijas

Līdz ar silto vasaras dienu atnākšanu vīriešu modē parādās lielāka brīvība, komforts un ķermenim draudzīgāki materiāli, savukārt galveno ar pandēmiju saistīto ierobežojumu atcelšana tēlam piešķir spilgtas krāsas un neparastas faktūru kombinācijas, ļaujot radīt patiesi interesantus tēlus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Multizīmolu apģērbu veikals "Van Graaf" un stiliste Elga Homitska iepazīstina ar galvenajām vīriešu modes tendencēm, kas būs aktuālas šovasar.

Ieradies uz palikšanu: modernais jūrnieks

Jūrnieku stils vienmēr bijis aktuāls vasarā, tomēr ir aplami uzskatīt, ka tas gadu no gada paliek nemainīgs: jauna sezona – jauna versija. Vēsturiski garderobes elementi attiecas uz jahtu un jūras kara flotes personāla formām, taču šosezon izskats ir mazāk pieguļošs un formāls: modē ir vieglums, nepiespiestība, apģērbi vairākās kārtās, dominē oversize. Par tērpa galveno elementu var saukt polo kreklus.

"Ņemiet vērā, ka šovasar ieteicams izvēlēties kreklus spilgtos toņos, svītrainus trikotāžas kreklus un adītas vestes. Papildināt tēlu var ar virves jostu, lietusmēteli un vesti, kas valkājama gan uz krekla, gan kaila ķermeņa. Nebaidieties no drosmīgām krāsu kombinācijām: klasiskajam zilajam, baltajam un sarkanajam pievienojiet citus košus toņus, piemēram, dzelteno. Pasaule ir nogurusi no pandēmijas un kara, cilvēki tiecas pēc svinībām, un tas atspoguļojas moderno tēlu košumā, īpaši, vasarā", stāsta stiliste, piebilstot, ka īpaša uzmanība jāpievērš polo krekliem kontrastējošās krāsās vai ar krāsu blokiem. "Krāsu bloki – ir pieeja, kas ļauj apvienot divas četras krāsas (parasti spilgtas) un vienlaikus izskatīties stilīgi. Attiecībā uz apdrukām vīriešiem šajā sezonā jāpievērš uzmanība bretoņu svītrām, ažūram, abstraktām jūras apdrukām uz džinsa un organiskās kokvilnas", stāsta stiliste Homitska.

Festivāliem būt: piesātināti toņi

Festivālu atgriešanās, piemēram, "Positivus" festivāls Rīgā, iedvesmo spilgtiem vīrišķīgiem tēliem piesātinātos toņos, sirreālām apdrukām un relaksētiem fasoniem. Uzvalki ar uzkrītošām apdrukām vai neona, skābes toņiem izskatās dzīvespriecīgi un krāsaini. "Šādus apģērbus gribas vilkt ne tikai uz festivāliem, bet arī jebkuru citu neformālu pasākumu. Kāpēc gan ne, galu galā?" komentē stiliste. "Vēl viens stila atslēgas elements – bomber jaka, kas var būt koša vai klasiskāka, piemēram, no ādas vai zamša. Aktuālie materiāli – zīds, džins, smalka vilna, apdrukas – batika, tropu krāsas". Šim tēlam no aksesuāriem piemērotas sporta sandales, panamas cepures un beisbola cepures, iegarenas formas saulesbrilles un ķēdītes.

Atgriešanās birojā? Jauns skatījums uz uzvalkiem

Attieksme pret biroja dzīvi un dreskodu, tostarp uzvalkiem, mūsdienās izteikti mainās. Stingri, neērti uzvalki un iestīvināti krekli iziet no modes, to vietā vasarā vīrieši aizvien biežāk izvēlas brīvus modeļus, kas izgatavoti no viegliem, augumam patīkamiem materiāliem. Galvenie modeļi: mīksts lina uzvalks bez oderes, uzvalks ar divrindu pogām, uzvalks safari stilā un ar augsto apkaklīti Nehru. "Uzvalka izvēle ir delikāta lieta, un šeit neiztikt bez eksperta palīdzības, jo labs uzvalks ir, lai gan dārga, bet ilgtermiņa investīcija. Lai izvēlētos uzvalku, kas tev labi piestāv, ieteicams vērsties pie kvalificētiem speciālistiem", iesaka Homitska.

Runājot par kostīmiem ar šortiem, tendence ir garumā līdz celim, bet materiāls – kokvilna, lins vai zīds. Tie var būt bermudu stila šorti vai šorti, kas šūti pēc klasisko bikšu piegriezuma. Šādu tēlu var papildināt ar auduma apaviem vai slip-on stila apaviem – un tas viss būs gluži atbilstošs modernam birojam, piebilst stila eksperte.

Gan svētkos, gan pasaulē, gan pie labiem cilvēkiem: utilitārs stils

Utilitārs stils, kas iemieso sevī darba uniformas, militārā stila, safari un sportiskā stila novirzienus, ar mums jau ir daudzus gadus, mainoties no sezonas uz sezonu. Tā filozofija – stilīgi izskatīties pat ceļojuma laikā, turklāt saglabājot apģērbu funkcionalitāti, no kā izriet arī galvenie elementi: uzšūtas kabatas, vestes, vasaras jaka, bikses un kargo šorti, karabīnes un daudzslāņainība.

Kādiem materiāliem dot priekšroku? Pirmkārt, eko āda un dabīgie audumi – lins, nekrāsota kokvilna un pārstrādāti materiāli. Ja krāsvielas, tad dabīgas, jo modē ir materiālu ekoloģiskums.

Runājot par apdrukām, vairs nav aktuālas klasiskās idejas par kamuflāžu un haki, tās nomaina nestandarta kamuflāža, neapstrādāta tekstūra un pat čūskādas apdruka. Mierīga tuksneša ainavas toņu palete – brūni un bēši toņi, kas atspoguļo smilšu kāpas, kā arī zaļi laima toņi kā zaļumu saliņas tuksnesī.

Izvēlies brīvā stila uzvalkus, kreklus un bikses ar kabatām. Popularitātes virsotnē ir vasaras jakas klasiski melnā vai zilā tonī ar noņemamām detaļām. Aktuāls ir arī safari uzvalks ar pieliekamām kabatām, brīvi krītoši šorti, sportiskas sandales, pārgājienu apavi un zamša zābaki, kā arī funkcionālas mugursomas dabas toņos. Utilitārā stila tēlu var papildināt ar panamas vai beisbola cepuri.

Lai arī kādu stilu tu šovasar neizvēlētos, atceries, ka šobrīd modē ir dabīgi materiāli un piesātināti toņi, kā arī komfortabli, relaksēti fasoni. Ja ir grūtības izvēlēties apģērbu, kas atbilst tendencēm, konsultējies ar kompetentu speciālistu – tam nav obligāti jābūt stilistam; noderīgu padomu sniegs arī īpaši apmācīti konsultanti veikalos ar tradīcijām un labu reputāciju, norāda stiliste.