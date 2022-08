Stiliste: kā veidot savu 'rokrakstu' garderobē un kādu to radījuši modes eksperti

Kā jau daudzām lietām dzīvē un pasakās – ir izvēle vismaz starp diviem ceļiem. Tāpat ir arī sava stila veidošanā. Pirmais ceļš ved uz individualizētu, atpazīstamu "rokrakstu" garderobē. Otrs ir "fashionistas", kas nozīmē – aktīvi reaģēt uz modes vēsmām un komplektēt garderobi, atbilstoši tām. "Atrodi savu stilu, esi tu pati!" aicina modes žurnāli, tāpēc nolēmu apskatīties, pa kādu stila veidošanas taciņu ir aizgājuši paši modes eksperti, ""fashion" "bībeles" – "Vogue" – esošie un bijušie redaktori.

Lielisks individualizētā stila piemērs ir Karls Lāgerfelds. Viņa melnbaltā gamma, pieguloši uzvalki un mēteļi, kaklasaite, brilles, ādas cimdi un astē saņemtie mati. Atliek stilizēti uzzīmēt Lāgerfelda profilu, un var automātiski iesaukties – "Ak, Karl!". Ejot pa individualizēta stila taku, pie zināmas popularitātes un ietekmes nosacījumiem var tikt pie daudziem ļoti kārotā stila ikonas statusa, it kā tas automātiski nodrošinātu eņģeļa vietu modes svētnīcā.

Otrs ceļš ir "fashionistas" ceļš, kas nozīmē aktīvi reaģēt uz modes vēsmām un komplektēt garderobi atbilstoši tām. Pārsteigt, būt negaidītai un, iespējams, pat nedaudz provocēt. Protams, arī šeit var būt savas individuālās preferences, piemēram, "fashionistu" saimes virsvadītājai Kerijai Bredšovai no "Sekss un lielpilsēta". Var redzēt, ka viņu "velk" uz augstpapēžu kurpēm, kleitām un svārkiem, tomēr viņas stila formula nevar būt saprotami izteikta.

Ja masu medijos nesen esi pamanījusi fotosesiju ar Zelensku pāri, kuru bildēja slavenā fotogrāfe Annija Leibovica, tad zini, ka stilizējusi to ir Jūlija Pelipasa – "Vogue Ukraine" redaktore no pirmā numura.

Jūlija izveidojusi "upcycling" brendu, piemēram, pāršujot vecmodīgus kažokus un iedodot tiem jaunu dzīvi. Jauna dzīve, protams, ir arī pašai Mariupolē dzimušajai ukrainietei, un tomēr, lai cik izaicinājuma pilns laiks šobrīd arī nepiemeklētu Jūlijas dzimto zemi, nevaram nenoliegt šīs sievietes spēju izveidot savu, unikālu, stilu. Skatāmies, kas tajā ir? Jūlija izmanto daudz maskulīnās estētikas, kas lieliski piestāv viņas kalsnajam augumam un izteiktiem sejas vaibstiem. Pelipasas drēbju skapja kodols ir vīriešu stila uzvalki, krāsas – pelēka, tumši zila, "nude".

Platas "palazzo" bikses kombinācijā ar bezpiedurkņu krekliņu vai T-kreklu ir arī viens no Pelipasas stila DNS.

Tīras krāsas, praktiski bez rakstiem, jo Jūlijai patīk monohromi un ahromāti. Līnijas – taisnas, skulpturālas, un teju no visiem tēliem dveš atturība un distance.

Pavisam pretēja un sievišķības piesātināta atmosfēra valda Pelipasas bijušās kolēģes Karīnas Roitfeldes garderobē. Roitfelde ir bijusī "Vogue Paris" redaktore, stiliste, vairākkārtīgi atzīta par vienu no vislabāk ģērbtajām sievietēm.

Praktiski visi viņas komplekti veidoti no augstpapēžu kurpēm, zīmuļsvārkiem pāri celim, topa. Kā otrais slānis – puspieguloša žakete vai jaka. Roitfelde bieži izvēlas leopardu, mežģīnes un viņas tēls gandrīz vienmēr ir ar seksuālu noti. Un starp citu, Karīnai ir 67 gadi! Viena ļoti seksapīla vecmāmiņa!

Sakām "Vogue", domājam, protams, Anna Vintūra. Apbrīnojama sieviete, kas savos 72 gados izskatās, nemaz nav pagurusi, stūrējot "fashion" bībeli kopš 1988. gada. Dzelzs lēdija, kas ir visa mediju magnāta "Conde Nast" mākslinieciskā redaktore (izdod "Vogue", "teen Vogue", "Vanity Fair", "Gentelmens Quarterly", "Glamour" un virkni citu žurnālu). Vintūras, tāpat kā Pelipasas, garderobei ir veltīti IG fanu profili. Ieskatāmies vienā no tām, jo pašai Vintūrai profila sociālajos tīklos nav.

Likumsakarības kā uz delnas – Vintūras stila kodi ir midi garuma strukturētas kleitas, kleitas un vēlreiz kleitas. Bagātīgi rotātas rakstiem, un vēsā laikā tām pāri otrais slānis – mētelis vai trencis, un pat, ak vai, – kažokāda. Kājās Vintūra velk augstpapēžu kurpes vai elegantus zābaciņus. Un, protams, nemainīgs matu griezums. Mēļo, ka pie modes haizivs, kuras vienas vārds var kā pazudināt, tā uzcelt slavas zenītā jebkuru ar "fashion" saistītu censoni, katru darba dienas rītu ierodas matu meistars, lai parūpētos par Vintūras matu sakārtojuma nevainojamību un… nemainību jau daudzus gadus!



Rezumējot, jāsecina, ka gan Pelipasai, gan Vintūrai, gan Roitfeldei katrai ir savs unikāls, atpazīstams stils. Ja visas trīs dotos komandējumā uz kādu modes nedēļu un ceļā viņu koferi tiktu sajaukti, mums atliktu nedaudz ieskatīties to saturā, lai nekļūdīgi noteiktu – kurš koferis pieder kurai.

"Vogue" redaktori patiešām ir dažādi, un visdažādākā ir "Vogue Japan" redaktore Anna dello Russo. Absolūta "fashionista" ar neidentificējamu garderobes DNS.

Ak, Anna!

Tātad, "fashionista" vai individuālais, atpazīstamais stils? Kuru ceļu izvēlēties, lemt tikai stilistam, jo viņš zina labāk. Joks! Protams, ka tikai un vienīgi tev pašai.

Savā ziņā ir viegli būt "vidusmēra" "fashionistai" un reizi sezonā nokomplektēt garderobi pēc pēdējā modes kliedziena kā no skatloga. Taču, ja drēbju skapis sastāv no "mass market" drēbēm, bez pieejas nedaudz ekskluzīvākiem, iespējams, pēc individuāla pasūtījuma darinātiem apģērba gabaliem vai aksesuāriem, tad viegli kļūt par modes klonu. Respektīvi, tavs stils būs ne tikai neidentificējams, bet arī neatšķirams no tūkstošiem citu.

Unikālā, atpazīstamā ceļa gājējam, savukārt varētu būt grūti nodrošināt garderobes papildināšanas plūsmas vienmērīgumu, jo jau atkal – "mass market" piedāvā trendus, un ja, teiksim, Roitfeldes zīmuļsvārki nav modē, tad veikalos tādu būs minimāli vai nebūs vispār. Karīnai atliek vien paļauties uz tikai sev zināmām vietām un telefona numuriem, kas piegādās vajadzīgo neatkarīgi no modes vēja brāzmām. Tik vien tā labuma, ka lidostā pazaudēto koferi atpazīs un atgriezīs īpašniecei!