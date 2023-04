Stilistes Indras Salcevičas ieteikumi garderobes ģenerāltīrīšanā

Pavasaris ir īstais laiks, kad vairāk uzmanības pievērst ne tikai savai veselībai un labsajūtai, bet arī videi sev apkārt. Tostarp arī atbrīvoties no liekā un nevajadzīgā apģērba, un to darīt pret vidi atbildīgi. Kā to paveikt, padomos dalās stiliste, modes blogere Indra Salceviča.

Nav noslēpums, ka līdz ar pavasara iestāšanos, kad pēc garās un nogurdinošās ziemas tā vien gribas vairāk uzmanības pievērst savai veselībai un labsajūtai, aktuāls kļūst jautājums arī par vidi visapkārt. Ne velti pavasari dēvē par tīrības gadalaiku, kad tiek īstenotas gan talkas dabā, gan arī lielā mājas uzkopšana, sākot ar logu mazgāšanu un beidzot ar skapja revīziju. Katram noteikti atrodas kāds apģērbs, kas sen jau vairs neder, nav aktuāls vai vienkārši glabā skaistas atmiņas, krājot putekļus. "Skapja satura lielo ģenerāltīrīšanu es mēdzu dēvēt par garderobes detoksu, kad laiks atbrīvoties no visa liekā un nevajadzīgā. Mēs visi zinām slaveno teicienu – skapis pilns, bet nav ko vilkt! Pavasaris noteikti ir tas laiks, kad līdz ar sezonas maiņu var ieviest kārtību arī savā garderobē," stāsta Indra Salceviča.

Toksīniem skapī vietas nav

Kā norāda eksperte, pirkumus, kas veikti impulsīvi, viņa mēdz dēvēt par toksīniem – patiesībā nevajadzīgām lietām, kas skaistas un noderīgas šķiet tikai uz brīdi, bet ilgtermiņā vienīgi krāj putekļus. "Šādus apģērbus, kas atrodas skapī bez pielietojuma un lielākoties ir pilnīgi jauni vai gandrīz jauni, iesaku atdot kādam citam ģimenes loceklim, radiem, draugiem vai ziedot labdarībai. Ja jau tas nav vilkts gadu, pusgadu, vai tiešām ticat, ka vēl būs jums aktuāls? Labāk to atdot vai ziedot kādam, kurš tiešām novērtēs un, galvenais, arī nēsās šo apģērbu, apavus vai beidzot pa īstam izmantos tieši to gultasveļu, aizkarus un galdautus," norāda stiliste.

Šķiro aukstasinīgi un bez vainas apziņas

"Jā, mums visiem ir drēbes, kas ir īpašas, saistās ar kādiem notikumiem vai vienkārši raisa cerību, ka kādreiz atkal tās uzvilkšu, jo derēs... Gadi iet, bet kurš un cik bieži šāda veida apģērbu tiešām atkārtoti izmanto? Arī mode mainās, un ik pa laikam tomēr gribas atsvaidzināt savu garderobi ar jaunām, aktuālām tendencēm. Šādos gadījumos mans padoms, veicot skapja revīziju, būtu darīt to aukstasinīgi un bez vainas apziņas. Ja konkrētie apavi, apģērbs vai citi tekstilizstrādājumi vismaz pēdējo gadu laikā nav pielietoti, laiks tiem doties tālāk," mudina Salceviča.

Esi atbildīgs pret vidi

Veicot garderobes detoksu, stiliste un modes blogere aicina arī aizdomāties par apkārtējo vidi un no nevajadzīgā apģērba šķirties atbildīgi: "Lavijā mums ir lieliska iespēja apģērbu, kas vēl ir labs un izmantojams, nodot speciālos tekstila šķirošanas konteineros. Tas noteikti atvieglos dzīvi tiem, kuri nevēlas krāmēties ar apģērba tālāku atdošanu, bet vienkārši ērti visu sapakot un nodot, viss. Nododot tekstilizstrādājumus tiem paredzētā vietā, arī sirdsapziņa priecāsies."

Dod apģērbam otru iespēju

"Interneta vidē ir iespēja smelties neskaitāmas idejas, ko darīt ar nevajadzīgo, pat saplēsto tekstilu. Mēs dzīvojam fantastiskā laikmetā, kad pieejama tik plaša un daudzveidīga informācija, tad kāpēc to neizmantot? Veci trikotāžas izstrādājumi var ātri vien pārtapt modīgos tamborētos vai austos lupatu paklājos vai galda segās. Bet, iespējams, tavs četrkājainais mīlulis jau sen ir pelnījis unikālu gultas vietu," izpausties radoši aicina stiliste, pieminot, ka arī vecu, izdilušu vai citādi bojātu apģērbu var efektīvi uzlabot, piemēram, izdilušās jakas malas krustdūrienā apšujot ar kādu skaistu diegu vai izdilušajiem caurumiem uzliekot modīgu ielāpu. "Modē mēdz būt arī patiesi nodilušas vai saplēstas lietas, piemēram, džinsi. Iespējams tas ir veids, kā veco vai saplēsto apģērbu, padarot šķietami vēl vecāku vai saplēstāku, padarīt modernu! Veikalos ir pieejami neskaitāmi radoši elementi – kniedes, drošības adatas, ar gludekli piegludināmas aplikācijas, tekstila krāsas u. c., kas ļaus veco pārveidot par kaut ko modīgu, interesantu un, galvenais, – atkal valkājamu."

Radi prieku sev un citiem

"Tādus tekstilizstrādājumus kā gultasveļa, palagi, aizkari utt. var radīt daudz prieka! Ja mājās ir mazi bērni, viņus noteikti iepriecinās vigvams, kur nodoties jautrām rotaļām, vai jauns apģērbs iemīļotajai rotaļlietai. Iespējams, palags, ko iegādājies īsti neder gultai, bet lieliski pildīs galdauta funkcijas. Ja tomēr palags galdautam vairs īsti neder, izgatavo no tā galda salvetes, auduma iepirkuma somas vai tik aktuālos dārza svētku karodziņus," aicina stiliste.

Tāpat izcils risinājums ir audumu nokrāsot batikas tehnikā, kas tam piešķir pilnīgi citu, svaigu, interesantu izskatu. Un tad jau atliek vien ļauties fantāzijai un radīt savai personībai un dzīvesstilam atbilstošu jaunumu! Ar batikas tehniku būtībā jebkuram audumam var piešķirt pilnīgi jaunu izskatu, atgādina stiliste.

Iedvesmojies no Salcevičas un veic pavasara lielo skapja detoksu! Nevajadzīgos tekstilizstrādājumus atdāvini draugiem, radiem, ziedo labdarībai, dod tiem otru dzīvi, radot jaunas lietas, vai nodod speciāli tekstilam paredzētos konteineros! Piemēram, šobrīd vienā no Rīgas centra parkiem – Esplanādē – vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" un Latvijas Zaļais punkts kampaņas "Stils–tekstils" īstenošanas gaitā iekārtojuši iespaidīgu tekstila vides instalāciju "Stila aleja", kuras mērķis ir aicināt iedzīvotājus šķirot tekstilu. Nodot nevajadzīgos tekstilizstrādājumus Esplanādē izvietotajos sešos konteineros varēs līdz 21. aprīlim. Tāpat kampaņas ietvaros 15. un 16. aprīlī notiks īpašas Tekstila dienas, kuru laikā sadarbībā ar "Rīgas namu pārvaldnieku" vairākos Rīgas daudzdzīvokļu namu pagalmos atradīsies mobilie tekstila nodošanas punkti.