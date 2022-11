Stilistes: ko vērts 'ķert' modes atlaidēs un kā iegādāties virsapģērbu

Ir klāt viens no populārākajiem atlaižu ķērāju mirkļiem – "melnā piektdiena" (Black Friday). Lai neapjuktu plašajā piedāvājumā, tirdzniecības centra "Domina Shopping" stiliste Jūlija Zolberga iesaka vispirms priekšroku dot visam melnajā krāsā, jo šis lakoniskais tonis ar savu bezkompromisa eleganci piestāvēs gan ikdienā, gan arī brīžos, kad vēlamies izcelties. Savukārt multizīmolu veikals "Van Graaf" sadarbībā ar stilisti Karīnu Tonni ir apkopojis padomus, ko ņemt vērā, iegādājoties virsapģērbu.

Ko melnu nopirkt "melnās piektdienas" laikā, lai veidotu spožus apģērbu komplektus? Stiliste Jūlija Zolberga iesaka pievērsties tekstūrām – spīdīgām, gludām, glancētām, matētām, samtainām, un nebaidīties kombinēt tās savā starpā.

Maza melna kleita ar korsetes piegriezuma augšdaļu. Melnu kleitu nekad nav par daudz. Svarīgi izvairīties no pārlieku daudz mežģīņu elementiem, bet to vietā dodiet priekšroku lakoniskiem variantiem.

Melns samta bikškostīms no brīvi krītoša auduma patīkami apskaus figūru, radot svētku sajūtu arī ikdienā. Velkams gan uz darbu (ar rupjākiem apaviem), gan uz balli, apspēlējot ar masīvām rotām un smalkiem apaviem.

Melnas, klasiskas saulesbrilles. Lai arī cik neierasti ir šādi pirkumi ziemā, bet tie nereti ir visveiksmīgākie, jo tieši tagad saulesbrillēm ir vislielākās atlaides. Īstais laiks atļauties atpazīstama zīmola brilles.

Milzīgs, garš dūnu mētelis no glancēta auduma. Silts un mitrumu atgrūdošs – tas ir vislabākais pirkums vēsajai ziemai. Ieteicam izvēlēties "oversize" piegriezuma variantus, jo tādu var ērti vilkt virsū gan žaketēm, gan bieziem džemperiem.

Ādas imitācijas melns trencis. Praktisks un stilīgs pirkums. Lieliska alternatīva ādas jakai, kas sen jau ir apnikusi.

Melni pusgarie zābaki uz "niknās" zoles ar kontrastējošu krāsas akcentu. Bieza zole šoziem ir ļoti aktuāla. Šādus zābakus var kombinēt ar svārkiem, garām kleitām un džinsiem. Akcenta krāsas izvēle ir katra individuālā ziņā – var būt zila, zaļa, rozā vai oranža, kas ir pozitīvs akcents "total black" komplektos.

Virsdrēbes: no klasikas līdz šī gada tendencēm



Savukārt – ko meklēt starp mēteļiem un cita virsapģērba?

Ietekmīgais modes medijs "Vogue" uzsver, ka šajā sezonā aktuāli ir vismaz septiņi virsdrēbju modeļi. Tas nozīmē, ka no tiem ikviens varēs atrast sev tīkamāko. Iespēju gamma svārstās no pārbaudītas klasikas līdz virsapģērbam, kas vairāk atgādina mīkstu un patīkamu dūnu segu. Iesaka stiliste Karīna Tonne.

Papildu komforts – iešūta šalle



Viena no šīs ziemas modernām bāzes lietām ir mētelis, kuram jau ir iešūta šalle papildu siltumam un komfortam. Pasaules modes un stila noteicēji uzsver, ka labāk izvēlēties jau pārbaudītu klasiku – mēteli melnā vai kamieļkrāsā. Tas būs gan praktisks, jo viegli kombinējams ar citu apģērbu, gan aktuāls gandrīz katru sezonu. Labs vilnas mētelis būs ilgtermiņa investīcija, kas sildīs jūs ne vienu vien ziemu. Iegādājoties šādu apģērba gabalu, būtu jāņem vērā vairāki aspekti. Pirmkārt, izslēgt pārlieku šaura piegriezuma mēteļus no potenciāli iegādājamo saraksta. Nebaidieties izvēlēties pat pāris izmēru lielāku, lai starp ķermeni un mēteli ir vieta, kur brīvi pavilkt biezāka adījuma džemperi vai žaketi. Otrkārt, kvalitatīvs mētelis ir šūts no bieza auduma, kura sastāvā ir vilna, kas šo apģērba gabalu ne tikai padara vizuāli pievilcīgāku, bet arī nodrošina galveno funkciju – silda. Treškārt, mētelim ir jābūt garumā zem ceļa. Tas ne vien sniegs iespēju radīt aktuālu un modernu koptēlu, bet būs arī praktisks, jo to varēs sakombinēt ar jebkuru apģērbu komplektu un nebūs jāuztraucas par proporcijām, piemēram, kad sievietei kleita ir garāka par mēteli.

Plikādas atgriešanās

Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. To noteikti var teikt par plikādas mēteļu atgriešanos šīs sezonas tendenču topa augšgalā. Siltā odere nodrošinās maksimālu komfortu pat aukstajās janvāra un februāra dienās. Lai gan šajā sezonā ir akceptējami visu krāsu plikādas mēteļi, tiem, kuri skrupulozi seko līdzi jaunākajām tendencēm, modes guru aicina izvēlēties tos sandalkoka jeb brūnos toņos.

Stepēta jaka dūnu vieglumam

Vēl viens Latvijas ziemai noderīgs visapģērbs ir stepēta virsjaka. Tas ir universāls apģērbs, kas iekļaujas dažādu stilu komplektos. Tas labi iederas brīvā laika apģērba kombinācijās, kā arī veido modernu kontrastu ar kleitām. Šajā sezonā apģērba garums ir gaumes jautājums, jo pašlaik aktuāli ir dažādi garumi – sākot no pavisam īsa, līdz pat kārtīgam maksi izmēram. Galvenais nosacījums, lai tā būtu izteikti pufīga un gaisīga, tādējādi padarot koptēlu modernu un arī siltu.