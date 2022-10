T krekls ar marihuānu nelīdzēs jeb kā vīrietim izskatīties jauneklīgi

Kā vīriešiem "labākajos gados" apģērbties, iepērkoties veikalos, kur uz pakaramajiem hūdiji ar slavenu rokgrupu logo, uz galdiem salocīti džinsi ar plēsumiem un vispār "viss domāts jauniešiem"?

Sāksim ar to, ka ikviens pats var definēt sev, kas gan ir "labākie gadi", tāpēc konkrētus skaitļus neminēšu, jo tas būtu arī pret aktuālo dienaskārtību, un eidžisms noteikti nav nedz labais tonis, nedz mana pārliecība.

Uzskatīsim, ka "labākie gadi" ir sākušies tad, kad krekliņā ar "Mickey Mouse" sākam saskatīt kaut ko mulsinošu vai arī, ja nesāc, tad drošības pēc gribas pārjautāt stilistam: "Manos gados… tā drīkst?".

Vispār drīkst visu; nav neviena likuma, kurš pēc zināma vecuma sasniegšanas aizliegti vilkt bomberus ar universitātes logo vai bikses ar pazeminātu jostasvietu. Jautājums tikai ar – kādu mērķi? Ja mērķis ir ar apģērba palīdzību izskatīties jaunākam, tas ir, dinamiskam, dzīvīgam, atvērtam pasaulei, bet tajā pašā laikā arī adekvātam – delikāti ņemt vērā gara un miesas briedumu (krunciņa šeit un tur, lēnākas kustības, filozofiskāka attieksme pret dzīvi, nosvērtība u. tml.), tad šis ir raksts tieši par to.

Jāteic, ar vīriešiem stilistikā viss ir stipri vienkāršāk. Viens, absolūtais vairākums vīriešu ir konservatīvi modes patērētāji. Divi – viņiem ir mazāks pieprasījums pēc apģērba, kurā izskatīties jaunākiem.

Jaunības koda stūrakmens ir nevis "atsvaidzinošās krāsas" (tām vispār ir sekundāra nozīme!) vai apģērbs sportiskajā stilā (sak', kājās ir "Adidas" – tātad, jauns, jo vēl varu skriet). Jaunība – tā ir iešana līdzi laikam, neiesprūstot pagātnē, "kad zaļa bija zaļāka un kad mēs augām…". Tāpēc lai atstāj visas cerības izskatīties jaunāks ikviens, kam garderobē nav aktuāla piegriezuma drēbju, it sevišķi apavu.

Tomēr jāpiesargās no zemūdens akmeņiem. Mode atgriežas, un lai gan šobrīd aktuāli, piemēram, ir "outfiti" septiņdesmito gadu stilistikā, klientiem "labākajos gados" es ieteiktu no tiem atturēties. Tāpēc metam līkumu visam, kas bija modē agrāk, pat ja šī tendence atgriežas! Gan makšķernieka sandales, gan "dad's sneakers" ir senāka perioda interpretācija – domāta tiem, kas šos modeļus nav pieredzējuši un valkājuši. Tātad – jaunatnei. "Labāko gadu" gadījumā pirmā doma būs, ka valkājat šīs sandales kopš 1992. gada, nevis nopirkāt vakar.

Izvairāmies no faktūrām, kas raisa asociācijas ar siltu kamīnu, pledu un omulīgu Oksfordas profesoru. Velvets, zamšs, stepējumi vietā un nevietā, "mednieku cepures" no tvīda, kardigāni u.c. adījumi no purva rāvā krāsotās dzijas – tas viss pamatīgi vecina! Ja šos garderobes priekšmetus ir vēlme paturēt, nepieciešama kombinēšana ar ļoti aktuāliem modeļiem.

Otrā grāvī nav neko labāk, un tā ir ar tīņiem asociēta garderobe. Hūdiji ar mūzikas grupu logo, T krekli ar marihuānas lapiņu, beisbola naģenes "Vans off the wheel" u.t.t. Šajā apģērbā iešūtais vēstījums diemžēl nospēlēs grotesku kontrastu ar nepielūdzamu realitāti sejā un stājā, un efekts būs pretējs. Šķitīs, ka "vīrietis labākajos gados" ir infantils, neaizvēris jaunības dienu geštaltu, un tāpēc interesējas par mazo puišu garderobi un… pasarg Dievs, – par pašiem puisīšiem! Ļoti slidena taciņa!

Šī paša iemesla dēļ turamies tālāk no subkultūrām (pankiem, gotiem, reiveriem utt.) raksturīgiem apģērba elementiem – grafiti uzrakstiem, plēsumiem, kniedēm, platām biksēm, ķēdēm u.t.t. Pirmkārt, "hipojošs opītis" izskatīsies dubultvecāks, otrām kārtām, jau atkal jautājums par adekvātumu. Iespējams, vienīgās subkultūras, kas idejiski piestāv vecumam, ir baikeri un rokeri.

Grūti pateikt! Lai gan pieļauju, ka šo subkultūru adepti necieš no grūtībām iekļauties jauneklīgajā "meinstrīmā". Kas viņiem par rūpēm – ka tikai mocītis brauc un elektriskā ģitāra skan. "Forever young" – Mūžam jauns!

Ja augstākminētie instrumenti nestrādā, tad – kas ir jaunības eliksīrs apģērba ziņā? Tas ir "smart casual" jeb "piektdiena birojā" dreskods ar reveransu "casual" virzienā. Savākts, koncentrēts, delikāti moderns – šo vēstījumu kopsumma dos sajūtu, ka valkātājs ir sirdī jauns un fiziski ņiprs.

Pārliekot konkrētās apģērba vienībās, sanāk tāds aptuvenais saraksts: