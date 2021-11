Vēdināt, nemērcēt un mazgāt ar rokām – kā pareizi kopt vilnas apģērbu?

Nereti izdzirdot vārdu vilna, pirmais, kas ienāk prātā, ir vecmammas adītais džemperis vai zeķes, kas, nedaudz "kožot", silda rudens un ziemas sezonās. Bet vai zināji, ka vilna ir viens no vecākajiem dabiskajiem materiāliem, kuru cilvēki izmanto jau vairāk nekā 10 000 gadus? Tā ir atjaunojama un bioloģiski pārstrādājama, izturīga un mīksta. Tā var sasildīt spēcīgākajā vējā un arī atvēsināt siltos saules staros.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jā, tāda ir vilna – materiāls ar tūkstošiem gadu senu vēsturi, kas, pateicoties funkcionalitātei un ilgtspējai, ir gana pieprasīts arī mūsdienās. Tomēr nereti cilvēki no vilnas izstrādājumiem izvairās, jo nezina, kā tos pareizi kopt. Ar praktiskiem padomiem, kas jāņem vērā, lai vilnas drēbes kalpotu gadiem ilgi, dalās "Fjällräven" aktīvās atpūtas eksperts Lauris Piņķis.

Silda aukstā un mitrā laikā, atdzesē karstumā

Vilna ir lielisks aukstuma izolators dabiski elastīgo un saliekto šķiedru dēļ. Tai ir zema siltuma vadītspēja, un tā neizvada siltumu no ķermeņa, tāpēc, kad ārā ir auksts, siltums paliek vilnas džemperos. Rudens mānīgajos laikapstākļos vilna spēs kā atdzesēt, tā arī sasildīt, pateicoties tām pašām lieliskajām dabiskajām šķiedrām. Tieši tādēļ pirmās kārtas apģērbus, tostarp termoveļu, ieteicams izvēlēties tādus, lai to sastāvā daļēji būtu vilna.

Tie, kuri kaut reizi izmirkuši lietū, zina, ka sajūtas nav no tām patīkamākajām. Viss ir slapjš, ir auksti, un jūti drebuļus. Šāda organisma reakcija ir dabīga, taču, ja būtu uzvilkts kaut viens apģērba gabals no vilnas, tā spētu sasildīt, neskatoties uz to, ka ir slapja. Kādā veidā? Jo vilna ir dabīgi hidrofobiska un neļauj ūdenim iesūkties audumā, kā arī olbaltumvielu izveidotās šķiedras spēj uzglabāt lielu ūdens daudzumu, nezaudējot siltumizolāciju. Neticami, bet fakts.

Foto: Publicitātes attēls

Padomi, kā pareizi rūpēties par vilnu

Lai pareizi rūpētos par vilnu, ir jāsāk ar tās pareizu mazgāšanu. Ņemot vērā, ka vilna ir noturīga pret netīrumiem un nepatīkamiem aromātiem, patiesībā vilnas apģērbi nav jāmazgā tik bieži kā šķiet. Lūk, interesants veids, ar ko rūpes par vilnas izstrādājumu būs pietiekamas – to vajag kārtīgi izvēdināt svaigā gaisā vai atstāt dušas telpā piesūkties ar mitro gaisu!

Tomēr, ja ir redzami lieli pleķi vai jūtams nepatīkams aromāts, tad, protams, vilnas džemperis ir jāliek mazgāties. Lai pareizi mazgātu vilnu, pirmā un pati svarīgākā lieta – jāpārbauda, kādi ir mazgāšanas norādījumi uz produkta kopšanas etiķetes, jo lielākoties vilnas apģērbu nedrīkst mazgāt automātiskajā veļas mašīnā. Reizēm netīrumu pleķi nemaz nav tik lieli, lai mazgātu visu apģērba gabalu. Tādās situācijās ir jāķeras klāt pie pašas senākās metodes drēbju mazgāšanā – ar rokām, kas ir ne vien ilgtspējīgs risinājums, bet arī paildzina apģērba kalpošanas laiku.

Ja vilnas apģērbs tiek mazgāts ar rokām, ir svarīgi atcerēties to neatstāt ilgstoši mērcēties. Tā vietā vairākas reizes paceļat un ieliekat apģērba gabalu atpakaļ ūdenī. To ieteicams ar rokām izžmiegt un likt žāvēties līdzenā vietā uz dvieļa. Ja nu tomēr ir vēlme ātrāk izžāvēt vilnas apģērbu, to var ielikt arī veļas mašīnā, centrifūgu uzstādot uz zemiem apgriezieniem. Papildus ieteicams izmantot saudzīgu veļas mazgāšanas režīmu, jo citādi pastāv iespēja, ka apģērbs savelsies.

Ja etiķetē norādīts, ka apģērbu var mazgāt veļas mašīnā, izmanto maigu vai īpaši vilnai paredzētu mazgāšanas līdzekli, zemu temperatūru un, ja iespējams, veļas mazgājamās mašīnas iestatījumu "vilna" vai "mazgāšana ar rokām". Mazgājot apģērbu, kura sastāvā ir vilna, nepieciešams izvairīties no parasto veļas mazgāšanas līdzekļu izmantošanas. Tā kā vilna sastāv no olbaltumvielām, tās var sadalīt šķiedrās esošās aminoskābes un noņemt vilnas dabīgo lanolīnu (ādas tauku dziedzeru sekrēts), kas rezultēsies ar caurumiem iemīļotākajā vilnas džemperī vai zeķēs.

Nekādā gadījumā vilnas apģērbu nežāvē veļas žāvētājā, jo tas ir visātrākais ceļš uz mīļā džempera saraušanos un vispārēju kvalitātes pasliktināšanos.

Lai izvairītos no vilnas apģērbu krāsas maiņas, to ieteicams uzglabāt tālāk no tiešiem saules stariem. Eksperts Piņķis iesaka vilnas drēbes ievietot apģērbu maisā vai kartona kastītē, lai tām būtu iespēja vēdināties, bet vienlaikus tās nevarētu sastapties ar pēc vilnas izsalkušajām kodēm. Ja tomēr vilnas izstrādājumi tiek uzglabāti vienkārši skapī, tad labāk tos akurāti salocīt un nolikt guļus, nevis karināt uz pakaramajiem – tādējādi drēbes labāk saglabās savu formu.