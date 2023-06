Veselībai kaitīgs apģērbs, darbinieku paverdzināšana 'Shein'. Influenceri: tās ir baumas un meli!

Stāvgrūdām daudz ir atmaskojošu faktu, datu, liecību, pierādījumu un pētījumu par Ķīnas ātrās modes giganta "Shein" katastrofālo ietekmi uz vidi, darbinieku paverdzināšanu un pat precēm, kas ir kaitīgas valkātāju veselībai. Pagājušajā nedēļā publicēti it kā nevainīgi influenceru video ar ekskursijām pa "Shein" ražotnēm. Tikai tajos, visos kā vienā, apgalvots, ka uzņēmums ticis apmelots, izplatītas baumas un pat propaganda pret visu Ķīnu. Tik atklāti meli sen nav ne redzēti, ne dzirdēti. Tie vienlaikus izgaismo divas problēmas – zaļo maldināšanu un ietekmētāju atbildību pret saviem sekotājiem.

Ķīnas ātrās modes gigants "Shein" ir viens no lielākajiem modes preču mazumtirgotājiem pasaulē. Izaudzis no 10 miljardu ieņēmumiem 2020. gadā līdz 100 miljardiem ASV dolāru pērn. Prātam neaptveramie apjomi panākti ar tūkstošiem jaunu preču (katru dienu) un sekas tam ir skarbas – zagts mazpazīstamu zīmolu dizains, darbinieku paverdzināšana, vides piesārņošana un apģērbs, kas satur veselībai bīstamas ķimikālijas. Fasādes spodrināšanai, uzņēmums pirms dažām nedēļām sociālo tīklu ietekmētājiem apmaksājis ekskursijas rūpnīcās. Un laimīgās "Instagram" un "TikTok" zvaigznes kopš 20. jūnija piepilda savus sociālo tīklu kontus ar krāšņiem ceļojuma videoklipiem. Visos kā vienā, scenārijs identisks. Tīra, patīkama rūpnīca, smaidīgi un apmierināti darbinieki, un vadītāji, kuri par viņiem rūpējas. Paverdzināšana? Kaut kas nedzirdēts! Veselībai kaitīgi produkti? Muļķības!

I was at a loss for words honestly 😭 they took her to the model unit equivalent of the sweatshops like this can't be pic.twitter.com/aJtWcSycEh