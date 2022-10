'Zalando' laiž klajā apģērba kolekciju, kas pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti

Eiropas tiešsaistes modes un dzīvesstila platforma "Zalando" laiž klajā pielāgotā apģērba kolekciju, kas būs pieejama arī Latvijā. Izlasē iekļauti vairāk nekā 140 dažādi modeļi no Zalando zīmoliem "Zign", "Pier One", "Anna Field", "Yourturn" un "Even&Odd". Pielāgotais apģērbs, apavi un aksesuāri paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti un radīti ar mērķi padarīt modi pieejamāku un iekļaujošāku.

Sieviešu un vīriešu apģērba un apavu kolekcija pieejama 25 valstīs.

Uzņēmuma sabiedrisko attiecību pārstāve Latvijā Aija Freija-Zonne stāsta, ka "Zalando" veica apjomīgu kvalitatīvo un kvantitatīvo klientu izpēti vairākās valstīs, lai labāk izprastu, kādas ir klientu vajadzības. "75 procenti no iedzīvotājiem ar invaliditāti apgalvo, ka modes industrijas piedāvājums neatbilst viņu vajadzībām. Šīs pielāgotā apģērba kolekcijas mērķis ir veicināt izpratni par cilvēkiem ar īslaicīgiem vai pastāvīgiem fiziskiem traucējumiem, piemēram, kustību traucējumiem, sensorās jutības traucējumiem, kā arī par tiem, kas aprūpē bērnus ar invaliditāti. Pirmajā apģērbu kolekcijā ir modeļi, kas pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslos, cilvēkiem ar paaugstinātu jutību, kā arī modeļi ar vieglu aizdares funkciju un dizaini, kas pielāgoti cilvēkiem, kuri valkā protēzes vai pārsējus."

Sara Diez, "Zalando" sieviešu modes kategorijas un "Private Labels" viceprezidente komentē: "Mēs redzam plaisu modes industrijā, un to, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir ierobežota piekļuve moderniem apģērbiem, kas pielāgoti tieši viņiem. Mēs ceram palīdzēt risināt šo problēmu, piedāvājot saviem klientiem plašu stilīgu un modernu apģērbu klāstu par pieņemamu cenu, ko var pielāgot dažādiem izmēriem, tādējādi virzoties uz iekļaujošāku modes piedāvājumu."

Kolekcijas izstrādes un dizaina izveides procesā "Zalando" sastrādājās ar radošo aģentūru "All is for All", kura palīdz zīmoliem radīt produktus, kas ir pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti. Tās direktore Grace Stratton saka: "Invaliditāte ierobežo cilvēka spējas darīt noteiktas lietas, bet tā arī apvieno cilvēkus kopienās ar kopīgu dzīves pieredzi, un šī pieredze ir jāsaprot, jānovērtē un jāpieņem, īpaši tiem, kam nav invaliditātes."

Lai palīdzētu cilvēkiem atrast un iegādāties pielāgoto apģērbu, "Zalando" ir radījis pielāgotās kolekcijas izlasi, īpašas šim apģērbam paredzētas sadaļas un identifikatoru, kas palīdz atpazīt pielāgotus modeļus.

"Zalando" arī laidis klajā mārketinga kampaņu "Iemīli to, kas padara tevi unikālu" ("Embrace what makes you, you"), kurā tiek dota balss talantīgiem un iedvesmojošiem cilvēkiem ar invaliditāti.