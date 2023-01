Zīmola 'a kind' jaunā kolekcija mudina būt laipnākiem un iekļaujošākiem

Latvijas zīmols "a kind" laidis klajā kolekciju "a kind attitude club", kas tapusi sadarbībā ar vietējiem modes un grafiskajiem dizaineriem. Daļu gūto ienākumu zīmols pārvērš ziedojumā projektam "Miljons sveču Grupu mājai", kura jaunieši arī piedalījušies jaunās kolekcijas izveidē.

Šī ir zīmola trešā kolekcija un, tāpat kā iepriekšējās, tapusi Latvijā. Vadītāja Evita Gribuste teic: "Katras kolekcijas pamatideja ir palīdzēt citiem, iepriecinot sevi, kā arī vairot laipnību mūsu sabiedrībā. Un ar katru kolekciju mēs izdomājam jaunus veidus, kā atspoguļot šīs idejas. Īpaši vēlos izcelt mūsu kokvilnas t-kreklus, kurus rotā vilnas sirsniņas. Šo sirsniņu uzšūšanā piedalījās arī "Grupu mājas" topošie iedzīvotāji, kas ir jaunieši ar attīstības traucējumiem. Pašas sirsniņas veidotas no vilnas šalles, tādējādi pārstāvot šobrīd tik ļoti aktuālo modes tendenci "upcycling". Šajā tendencē tiek izmantoti veci vai lietoti apģērbi, kuri tiek pilnīgi vai daļēji pārveidoti un pēcāk izmantoti jaunu apģērbu radīšanā."

Foto: Publicitātes foto

"a kind attitude club" dizainu un zīmola jauno logo radījuši dizaineri Edgars Zvirgzdiņš un Jānis Gribusts. Jaunajā logo attēlots smaids, lai tas ar savu vienkāršību liktu pasmaidīt tiem, kuri to ierauga. Ar šo apģērbu dizainu zīmols turpina jau iesākto uzdevumu – veicināt cilvēkos vēlmi būt laipnākiem un kļūt par to sabiedrības daļu, kas lepojas ar labiem darbiem un tādējādi vairo labo arī citos. Pēdējo gadu tendencēs vērojams ērto apģērbu uzvaras gājiens, tādēļ arī "a kind" jaunajā kolekcijā dominē treniņtērpi un brīvu piegriezumu t-krekli.

Pirmajā darbības gadā zīmolam ik mēnesi ziedojis noteiktu summu "Grupu mājas" izveidei, kuru veido pieci procenti no iepriekšējā mēneša ieņēmumiem. Tāpat uzsākta arī sadarbība ar uzņēmumiem, kuri saviem darbiniekiem vai klientiem iegādājas īpaši viņiem izstrādātus apģērbus, tādējādi arī daļu naudas ziedojot labdarībai.

Trešā kolekcija pievienojas modes dizainera Fjodora Podgornija radītajām funkcionālajām kleitām no otrās kolekcijas "Dress for kindness", kā arī Agneses Narņickas dizainētajiem džemperiem un t-krekliem no "One of a kind collection" un mākslinieces Sintijas Loginas radītajiem porcelāna auskariem, kas atrodami zīmola pirmajā kolekcijā.