Zīmols 'a kind' prezentē kolekciju sadarbībā ar dizaineru Fjodoru Podgorniju

Vietējais zīmols "a kind" laidis klajā kolekciju "Dress For Kindness", kas tapusi sadarbībā ar Fjodoru Podgorniju no Londonas zīmola "Fyodor Golan". Zīmols "a kind" piedāvā Latvijas dizaineru ražojumus, bet daļa gūto ienākumu tiks ziedota projektam "Miljons sveču Grupu mājai".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Fyodor Golan" ready-to-wear apģērbi ieguvuši atzinību pasaulē ar spilgtiem un orģināliem dizainiem, ko novērtējušas un savā garderobē iekļāvušas tādas slavenības kā Madonna, Dženifera Lopeza, Ariana Grande, Džidžī un Bella Hadidas un daudzi citi.

Zīmola vadītāja Evita Gribuste teic: "Pēc pirmās kolekcijas zīmolam pienāca laiks domāt par nākamajiem soļiem un paplašināt piedāvājuma klāstu. Bija skaidrs, ka "Fyodor Golan" košie un drosmīgie dizaini ir ļoti konkurētspējīgi un pasaulē plaši pazīstami, tādēļ arī nolēmām uzrunāt Fjodoru Podgorniju sadarbībai. Fjodoram šī ir pirmā šāda veida sadarbība Latvijā, tāpēc esam ļoti priecīgi, ka viņš izvēlējās tieši "a kind" un kopā izdevies radīt dizainu, kas ir gan funkcionāls un ērts, gan spilgts un piemērojams visdažādākajām dzīves situācijām."

"Dress For Kindness" kleitas ir radītas Latvijā. "A kind" zīmola pamatvētības ir funkcionalitāte un kvalitāte, tāpēc, radot jauno kolekciju, par prioritāti tika uzstādīta iespēja apģērbu pieskaņot gan vairākām dzīves situācijām, gan dažādiem ģērbšanās stiliem un aksesuāriem. Rezultāts ir kleitas, kas būs piemērotas gan svinīgam pasākumam, gan mierīgai atpūtai pie dabas ar draugiem. Podgornija radītās kleitas "a kind" klāstā pievienojas Agneses Narņickas dizainētajiem džemperiem un t-krekliem no "One of a kind collection", kā arī mākslinieces Sintijas Loginas radītajiem porcelāna auskariem.

Uzņēmuma "a kind" izvēlētais uzņēmējdarbības modelis ir veids, kā sniegt pienesumu vietējai ekonomikai, vienlaikus atbalstot sabiedrībā nozīmīgas iniciatīvas. Iegādājoties jebkuru latviešu dizaineru radīto preci uzņēmuma interneta vietnē, daļa no peļņas tiek konvertēta ziedojumā projektam "Miljons sveču Grupu mājai," kas paredz mājvietas izveidi jauniem cilvēkiem ar smagiem attīstības traucējumiem, kuriem ikdienā ir nepieciešams liels atbalsts. Grupu māja būtu ne tikai dzīvesvieta, bet arī attīstošs un rehabilitējošs pakalpojums, izmantojot dažādas ikdienas aktivitātēs integrētas terapeitiskas metodes. Grupu mājas projektu īsteno biedrība "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi".