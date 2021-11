Akcentē vaibstus un izceļ acis. Biezu un izteiksmīgu uzacu noslēpums

Gluži tāpat, kā, sezonām ritot, mainās apģērbu aktualitātes un modes tendences, mainās arī uzacu mode. Ja vēl pirms pāris desmitgadēm modē bija šaura uzacu svītriņa, nu esam atgriezušies pie skaistām, biezām un dabīgām uzacīm. Šajā rakstā uzzini, kā ar ikdienišķām rūpēm iespējams stimulēt uzacu matiņu augšanu un veselīgumu.

Aizsargāt un pasargāt

Uzacīm ir pavisam praktiska loma, tās – gluži tāpat kā skropstas – paredzētas, lai sargātu acis no spilgtas gaismas, mitruma (sviedru un nokrišņu), kā arī putekļu un citu netīrumu iekļūšanas acīs, vēsta "Healthline". Arī uzacu matiņu augšanas virzienam ir pavisam praktiska un svarīga nozīme – pēc iespējas efektīvāk novirzīt mitrumu no iekļūšanas acīs.

Uzacis pilda arī palīga lomu, paužot emocijas. Tās ir svarīgas cilvēka izteiksmes un komunikācijas sastāvdaļa. Piemēram, kad viena uzacis ir nedaudz pacelta, mēs zinām, ka cilvēks uz teikto reaģē ar šaubām vai interesi. Savukārt, kad paceltas abas uzacis, ir skaidrs – cilvēks ir izbrīnīts.

Izrādās, ka uzacis spēlē itin svarīgu lomu arī tajā, kā atpazīstam citu sejas. 2003. gadā veiktajā pētījumā cilvēkiem tika lūgts identificēt 50 pazīstamu cilvēku, piemēram, kādreizējā ASV prezidenta Ričarda Niksona un aktrises Vinonas Raideres, sejas fotoattēlos. Pirms eksperimenta šie attēli tika apstrādāti tā, lai tajos nebūtu redzamas cilvēka acis uzacis. Kā izrādās, lielāka nozīme, lai atpazītu cilvēka seju, ir tieši uzacīm – pareizi tika identificētas 60 procentu slavenību sejas, taču attēlos ar uzacīm pareizi tika atbildēts vien 46 procentos gadījumu.

Iedzimtība un ārējie faktori

Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka lielu lomu tajā, kāda forma, krāsa un biezums būs tavām uzacīm, spēlē tieši iedzimtība un noteikti gēni. Taču arī ārējiem faktoriem ir gana liela nozīme tam, kāda būs tava uzacu forma un cik tās būs veselīgas. Gadiem ilgas procedūras un uzacu koriģēšana var neatgriezeniski ietekmēt gan uzacu formu, gan to biezumu. Protams, jāņem vērā, ka uzacis var ietekmēt arī slimības, piemēram, madaroze – skropstu vai uzacu izkrišana.

Soli pa solim uz skaistām uzacīm

Efektīvākais veids, kā veiksmīgi ataudzēt biezas uzacis, ir noliekt neredzamā vietā pinceti un atstāt tās neskartas, vienlaikus koncentrējoties uz darbībām, kas stimulēs matiņu augšanu. Atkarībā no tā, kādā stāvoklī ir tavi matu folikuli, var paiet no 12 līdz 15 nedēļām, līdz manīsi acīmredzamu uzlabojumu, līdz ar to, šos trīs četrus mēnešus nepieciešams atturēties no uzacu izraustīšanas pašas spēkiem vai arī – izraut tikai tos matiņus, kas neatrodas tavas uzacu līnijas tuvumā, un atstāt neskartus tos, kas atrodas tuvumā. Turklāt speciālisti uzacu koriģēšanu iesaka veikt vājā apgaismojumā, jo ir novērots, ka spilgtā apgaismojumā cilvēkiem ir tendence pārcensties ar matiņu raustīšanu, galu galā izraujot pārāk daudz matiņu. Savukārt uzacu birstītes lietošana veicina matiņu augšanu tev vēlamajā virzienā.



Jāatceras – lai uzacis būtu veselīgas, tās jākopj tikpat cītīgi un tikpat lielām rūpēm, kā rūpējamies par matiem vai ādu. Viens no veidiem, kā stimulēt uzacu augšanu, ir savā ikdienas sejas kopšanas rutīnā iekļaujot uzacu seruma lietošanu. To nepieciešams uzklāt uz uzacīm katru vakaru pirms došanās gulēt. Izvēloties serumu, lūkojies pēc šādām sastāvdaļām:

Peptīdi - organiskas vielas, kas sastāv no vienādu vai dažādu aminoskābju ķēdēm, kas stimulē kolagēna un keratīna ražošanu, pabaro un aizsargā ādu;

Hialuronskābe, glicerīns, pantenols vai B5 vitamīns ir sastāvdaļas pēc kurām lūkoties, ja tavas uzacis ir izteikti sausas un lūstošas, un tām nepieciešama mitrināšana;

Augu un sēklu eļļas, piemēram, rīcineļļa, kaņepju sēklu eļļa, rozmarīna eļļa, mīkstina matiņus, kā arī satur neaizvietojamās omega-3 taukskābes, kas veicina matiņu izturību un spīdumu;

E vitamīns serumā darbojas kā antioksidants, kas mīkstina un aizsargā matiņus, bet biotīns (B grupas vitamīns) tos stiprina.

Uzacu serumi pavisam bieži satur kviešu proteīnus, kas efektīvi atjauno matiņus un uzlabo to elastību.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka serums nedos efektu "tagad un tūlīt". Lai iegūtu patiešām pamanāmu rezultātu, seruma lietošana ikdienas sejas kopšanas rituālos būtu jāiekļauj regulāri.

Tikpat svarīgi savā ēdienkartē iekļaut vitamīniem un minerālvielām bagātus produktus, kas arī uz uzacu veselīgumu atspoguļosies tikai un vienīgi pozitīvā nozīmē. Par to, kā dažādība ēdienkartē ietekmē matu, nagu un ādas veselību un skaistumu, lasi šajā rakstā.