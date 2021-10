Apnicīgās grumbas un zilie loki: kā rūpēties par jutīgo ādu ap acīm

Āda ap acīm ir viena no ķermeņa zonām, kas visātrāk un manāmāk parāda priekšlaicīgas novecošanās pazīmes. Pirmkārt, āda acu zonā ir plānāka un maigāka, nekā uz citām ķermeņa daļām, turklāt acis tiek nodarbinātas visas dienas garumā – sākot ar mirkšķināšanu un beidzot ar emociju izrādīšanu. Tieši tādēļ ir svarīgi par ādu ap acīm parūpēties īpaši.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kādēļ tieši āda ap acīm viena no pirmajām liek manīt novecošanās pazīmes? Kā izrādās, šajā zonā nav tik daudz tauku dziedzeru kā citās ķermeņa zonās, līdz ar to āda ir pakļauta izteiktam sausumam, kā rezultātā veidojas citas problēmas. Visbiežāk ap acīm tiek novēroti tumši loki, smalkās līnijas, pietūkums un grumbiņas.

Galvenais noteikums – uzturi ādu mitru



Lai cik pašsaprotami tas liktos, pietiekama ādas mitrināšana aizvien ir ne līdz galam novērtēta. Svarīgi atcerēties, ka, kopjot ādu ap acīm, nepieciešams izmantot šai zonai piemērotu krēmu, "Everyday Health" uzsver sertificēta dermatoloģe Mišela Grīna. Bieži tiek uzdots jautājums par to, vai acu zonas kopšanai var izmantot sejai paredzētus krēmus? Uz šo jautājumu nav vienotas atbildes, taču jāatceras, ka vislabāk tomēr ir iegādāties acu krēmu, jo āda šajā zonā ir īpaši jutīga, un sejas krēms var būt pārāk koncentrēts ar vielām, kas ādu var kairināt, piemēram, retinoīdus. Krēmu noteikti jāpārtrauc lietot tādos gadījumos, kad pēc uzklāšanas acīs jūtama dedzināšanas sajūta, tās kļūst asarainas un sarkanas, norāda "Healthline" autori.

Izvēloties krēmus acu zonai, svarīgi lūkoties, vai to sastāvā atrodams retinols – A vitamīna atvasinājums. Tas tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajām pretgrumbu molekulām, izlīdzinot ādas tekstūru un uzlabojot ādas tonusu. Lai gan retinols ir atrodams arī sejas ādai paredzētos krēmos, acu krēmos tam būs mazāka koncentrācija, kas novērsīs kairinājuma iespējamību. Savukārt 2019. gadā veiktajā pētījumā tika atklāts, ka krēmi, kuru sastāvā atrodams arī zaļās tējas ekstrakts, aizsargā šūnas no brīvajiem radikāļiem, kuri izteikti kaitē organismam, nostiprinot ādu, samazinot pietūkumu, tumšo loku rašanos ap acīm, kā arī samazina novecošanas pazīmes.

Itin bieži sastopama problēma ir arī tumšie loki zem acīm – visbiežāk tie signalizē par nogurumu, taču dažkārt pat ar ilgstoši kvalitatīvu un pietiekoši ilgu miegu nepietiek, lai no apnicīgi tumšajiem lokiem atbrīvotos. Dermatoloģe Laurena Faina iesaka lietot produktus, kuru sastāvā atrodams K vitamīns, kurš veicina asins cirkulāciju un samazina arī zilo loku veidošanos ap acīm.

Tikai un vienīgi maigi pieskārieni



Lai netraumētu jau tā vārīgo un plāno ādu ap acīm, gan kosmētikas un krēmu uzklāšanas, gan kosmētikas noņemšanas laikā ir jābūt pēc iespējas maigākam. Jebkuras papildus traumas var veicināt smalko līniju veidošanos ap acīm, tādēļ tā vietā, lai ar vatīti berzētu acs zonu, tādējādi notīrot kosmētiku, ar vieglām un maigām kustībām slauki vatīti vienā virzienā tik ilgi, kamēr kosmētiku izdosies nomazgāt pavisam. Savukārt uzklājot, krēmu nevis iemasē ādā, bet gan viegli ar pirkstu galiem iepliķē tajā.

Svarīgās ikdienas darbības



Viens no ādas novecošanās veicinātājiem – saules stari. Turklāt UV staru ietekmē āda ap acīm var kļūt arī tumšāka, tādēļ regulāra sauļošanās krēma uzklāšanai būtu jābūt sastāvdaļai jebkura cilvēka ādas kopšanas rutīnā. Aizsargkrēms jālieto katru dienu – pat tad, ja laiks aiz loga ir šķietami drūms un apmācies, tāpat jāatceras, ka aizsargkrēmu svarīgi uzklāt arī uz augšējā plakstiņa, kurš nereti paliek aizmirsts.

Slikto ieradumu atmešana ir lielisks veids, kā veicināt veselību, un acu zona nav izņēmums. Īpaši kaitīga ādai ap acu zonu ir smēķēšana un alkohola lietošana, kas zem acīm var radīt maisiņus un zilos lokus. Tieši tikpat svarīgs ir miegs – pielūko, lai naktī gulētu ieteicamās septiņas līdz deviņas stundas, jo pētījumi pierāda, ka tieši nepietiekams miegs ir viens no biežākajiem zilo loku, maisiņu un pietūkuma avots.