Ātri pielietojami paņēmieni, lai vienmēr izskatītos kā pēc atvaļinājuma

Starojoša āda, viegls sārtums, veselīga sejas krāsa – tā mēs parasti izskatāmies, atgriežoties pēc atvaļinājuma. Bet jau pēc pāris nedēļām viss atgriežas savās ierastajā sliedēs – sejas āda nobāl un ieņem pilsētnieka iedzīvotājam raksturīgo pelēcīgo nokrāsu. Tomēr pastāv viltības, kas var palīdzēt allaž izskatīties gluži kā "svaigam gurķītim".

Padomus, kā to paveikt, portālā "Psychologies" sniedz britu kosmetoloģe, pretnovecošanās medicīnas speciāliste, kosmētikas līnijas radītāja Emma Hārdija un kosmetoloģe, klīnikas īpašniece un kosmētikas zīmola radītāja Sāra Čepmena.

Attīri ādu ar masāžu



Kā tu attīri ādu? Uzliec speciālu krēmu, eļļu vai putas, bet pēc tam nomazgā ar ūdeni? Principā jau viss ir pareizi. Taču daudz efektīvāk kopā ar attīroša līdzekļa uzlikšanu uz ādas ir vēl papildu pamasēt seju.

Ar pirkstu galiem veic vieglas kustības virzienā no zoda līdz pat pierei. Pēc tam viegli papliķē (paspaidi) vaigus un zodu. Tas uzlabos asinsriti un uz sejas uzreiz parādīsies viegls sārtums.

Pēc tam uzlikto attīrošo līdzekli nenomazgā ar ūdeni, bet gan notīri to ar mitru salvetīti vai dvielīti. Dari to ar glāstošām kustībām – virzienā no sejas centra uz sāniem. Apļveida kustības ādā tikai ieberzē netīrumus un toksīnus.

Seju mazgā ar ēteriskajām eļļām



Piepildi izlietni ar siltu ūdeni un piepilini pāris pilienus dažādas ēteriskās eļļas. Tās jāizvēlas atkarībā no ādas un ķermeņa stāvokļa vajadzībām.

Ģerānija, kumelītes un lavanda nomierina jutīgu ādu un palīdz samazināt stresu. Roze mitrina epidermu un uzlabo garastāvokli. Eikalipts un fragonija samazina mikroiekaisumus. Kumelītes mazina ādas apsārtumu un uzlabo miegu.

Speciālistes uzsver, ka atmirušo šūnu slāni no ādas virsmas jālikvidē nevis ik pa laikam, bet katru dienu. Mazgājot seju ar ūdeni, kuram piepilināta ēteriskā eļļa, centies ieelpot dziļāk, lai izbaudītu vēl izteiktāku aromterapeitisko efektu.

Neaizmirsti par masāžu ap acīm



Lai mazinātu pietūkumu un tumšos lokus zem acīm, no rītiem pirms acu krēma uzlikšanas veic masāžu šajā zonā.

Iesākumā ar maigiem pieskārieniem, bez straujām kustībām un ādas stiepšanas, padarbojies zonā zem acīm. Pēc tam veic akupresūru – ar zeltneša pirkstu galiem paspied uz apakšējā plakstiņa punktiem, virzoties no iekšējiem acu kaktiņiem uz ārējiem.

Dzer alvejas sulu



Blāva sejas krāsa un mikroiekaisumi uz ādas var liecināt par aknu darbības traucējumiem. 100 procentu tīra alvejas sula palīdzēs uzlabot ādas stāvokli un izvadīt no organisma toksīnus. Alvejas sulu var lietot 20-50 mililitrus trīs reizes dienā stundu pirms ēšanas. To var atšķaidīt ar ūdeni vai jebkuru citu sulu. Efektīvai attīrīšanai dzēriens jāpadzer divus, trīs mēnešus, iesaka speciālistes.

Tiesa, te gan katram pašam jābūt uzmanīgam, ņemot vērā kopīgo veselības stāvokli, un sulas dzeršana labāk jāsaskaņo ar savu ģimenes ārstu, lai tā nekaitē citiem orgāniem, ja arī ādai var nākt par labu.

Normalizē pH līmeni



Āda pēkšņi kļuvusi pārāk sausa un jutīga? Vai, tieši pretēji, – taukaina? Acīmredzot skābju-bāzes līdzsvars ir novirzījies no normas. Iemeslu tam var būt daudz – sākot ar sejas mazgāšanu ar cietu krāna ūdeni un nepareizu uzturu, līdz pat pārlieku lielai psiholoģiskai slodzei vai antibiotiku lietošanai.

Lai normalizētu pH līmeni, nāksies mainīt ierastos ikdienas ādas kopšanas ieradumus. Diemžēl, bet ražotāji reti kad norāda pH vērtību uz kosmētiskajiem līdzekļiem, biežāk vienkārši ir rakstīts, ka līdzeklis "normalizē pH", bet tas ne par ko neliecina.

Normāls ādas pH līmenis svārstās no 4,5 līdz 5,5. Ja ādai ir tendence uz taukainību, pH līmenis var tuvoties 6,5-7, un tas būtu jāsamazina, izmantojot preparātus ar pH līmeni 4-4,5 (vieglus pīlingus, tonikus). Bet ja āda ir sausa, pH līmenis var būt pat 4,4. Tad rekomendē izmantot kosmētiskās eļļas un barojošus krēmus.

Foto: Shutterstock

Izmanto gadžetus



Atmirušo šūnu slāni no ādas virsmas jālikvidē nevis ik pa laikam, bet katru dienu. Galu galā tieši to uzkrāšanās dēļ uz ādas virsmas seja iegūst pelēcīgu nokrāsu. Visērtāk to izdarīt ar modernu gadžetu palīdzību – ikdienas sejas kopšanas ierīcēm.

Vertikāla pieres rieva starp uzacīm piešķir sejai nogurušu, drūmu izskatu. Izmanto modernas ierīces, kurās birstīte negriežas, bet veic daudzas mikrosvārstības sekundē, attīrot poras un ādas virsmu. Atšķirībā no iepriekšējās paaudzes ierīcēm, tās neizstiepj un nebojā ādu.

Gatavo ledu



Piepildi parastu balonu ar nedaudz ūdens, sasien to un ievieto saldētavā. Kad pēc negulētas nakts sevi jāuzmundrina, jānoņem pietūkums un jāatgriež sārtums, izņem šo bumbiņu no saldētavas, ietin to drānā un paripini pa seju. Protams, var neizmantot balonu, bet visdažādākos ledus saldēšanai paredzētus trauciņu. Kā vēlies!

Efekts būs pamanāms pēc pāris minūtēm, un bumbiņu var likt atpakaļ saldētavā līdz nākamajai ārkārtas situācijai, pamāca kosmetoloģes.

Seko līdzi mīmikai



Vertikālā rieva uz pieres starp uzacīm piešķir sejai nogurušu, drūmu izskatu. Lai to noņemtu, daudzi izmanto dažādas injekcijas, ko veic skaistumkopšanas salonos. Taču kosmetoloģes uzsver, ka pastāv arī mazāk radikālas metodes. Pirmkārt, mēģini neraukt pieri, kad strādā vai domā par kādu neatrisinātu dilemmu.

Otrkārt, katru vakaru masē pieri un zonu starp uzacīm. Ar rādītājpirkstu un īkšķi saspied ādu starp uzacīm un "uzvelc" kroku uz augšu. Tas varbūt nedaudz sāpēs, bet palīdzēs atslābināt sejas muskuļus un izlīdzinās grumbiņu.

Elpo dziļāk



Elpošanas vingrinājumi ikdienas ādas kopšanas rituāla laikā palīdzēs nodrošināt ādas šūnas ar skābekli. Dziļi ieelpo caur degunu – aptuveni sešas reizes un arī izelpo lēnām, lēnām, kamēr tīri seju ar toniku, uzklāj serumu un krēmu.

Foto: Shutterstock

Atceries par kokosriekstu eļļu



Turi vannas istabā pa rokai kārbiņu ar dabīgu kokosriekstu eļļu. Samaisot to ar karotīti sodas vai medu, var iegūt lielisku skrubi, kas tavai ādai atgriezīs veselīgu krāsu un spīdumu. Turklāt kokosriekstu eļļa lieliski noņem pat ūdensizturīgu kosmētiku, bet vēl tā palīdz cīņā ar akni.

Turpinājumā virkne "Cālis" arhīva rakstu, kā mājas apstākļos uzlabot sejas ādas stāvokli un izskatu kopumā, netērējot milzu naudu skaistumkopšanas procedūrām.