Brīnumlīdzeklis vai maldi: rozmarīna eļļa matu augšanai

Kolektīvās sieviešu bažas par galvas rotas kvalitāti, biezumu, apjomu un garumu ir nebeidzamas, un tēma allaž tik aktuāla, ka sociālajos tīklos ar šo tēmturi pieejami neskaitāmi problēmas risinājumi. Sākot no peptīdu serumiem un beidzot ar rīsu ūdeni. Rozmarīna eļļa (raksta tapšanas laikā, arī rozmarīna ūdens) skaitās kā jaunākais, dabīgākais un efektīgākais glābējs. Kā ir patiesībā, skaidro matu kopšanas un ārstēšanas profesionāļi – trihologi.

Kas tas ir?

Kā norāda pats nosaukums, rozmarīna eļļa tiek iegūta no rozmarīna auga, kas jau senās Grieķijas laikā izmantots ēteriskajās eļļās, biežāk – atmiņas un koncentrēšanās spēju uzlabošanai. Arī mūsdienās rozmarīns ir ne tikai ēdienkartē, bet arī aromterapijas, ādas un matu kopšanas līdzekļu sastāvā. Eļļa satur pretiekaisuma, pretmikrobu savienojumus un ir ar antioksidanta iedarbību, īpašībām, kas spēj mazināt galvas ādas kairinājumu, bet antioksidanti – aizsargāt no ārējiem agresoriem. "Rozmarīna eļļa var palīdzēt barot matus, uzlabot galvas ādas asinsriti, atbrīvot no matu folikulas nosprostojošām baktērijām," izdevumam "Womens Health Mag" skaidro "Vivical" matu kopšanas zīmola triholoģe Hanna Gaboardi.