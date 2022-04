Cepuru sezona beigusies – matu kopšana ikdienā un risinājumi izkrišanas gadījumā

Kupla matu rota tiek uzskatīta par skaistuma simbolu. Covid-19 pandēmija atgādinājusi par vēl vienu būtisku aspektu – mati bieži atspoguļo mūsu veselības stāvokli un ir daļa no vienotās organisma sistēmas. Par pastiprinātu matu izkrišanu daudzi sūdzas pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas. "Veselības centrs 4" estētiskās medicīnas klīnikas "4. Dimensija" dermatoloģe, triholoģe Sandra Vizule norāda, ka matu izkrišanai var būt dažādi iemesli – bojājumi, kas radušies nepareizas kopšanas rezultātā, sekas pēc slimošanas, dažādu medicīnisko terapiju ietekme, kā arī konkrētas slimības.

Matu kopšana ikdienā

Ikdienā matiem ļoti varam palīdzēt, tos pareizi kopjot. Nav jābaidās mazgāt matus katru dienu, ja tas nepieciešamas, izmantojot, vēlams, aptiekās nopērkamos šampūnus ikdienas kopšanai. Jāatceras, ka šampūns nevar atjaunot matu tekstūru vai palielināt to apjomu – šampūna uzdevums ir attīrīt galvas ādu un matus. Lai pasargātu matu struktūru, iespēju robežās jāmazina kaitīgā ārējā iedarbība – matu krāsošana, balināšana, taisnošana, lokošana, žāvēšana ar karstu gaisu, kā arī nevajadzētu mitrus matus intensīvi susināt ar dvieli vai ķemmēt – šajā brīdī mati ir trīs reizes trauslāki. Pēc matu mazgāšanas jālieto kondicionieris, lai izvairītos no taukošanās, tas jāieziež vismaz divus centimetrus no matu saknēm. Ja mati ir sausi, reizi nedēļā uz 30 minūtēm ieteicama barojoša matu maska. Tuvojoties saulainākiem gadalaikiem un atvaļinājumu sezonai, atceries, ka matus bojā arī ultravioletais saules starojums.

Ja par spīti ikdienas rūpēm tomēr novēro netipisku matu izkrišanu vai citas matu un galvas ādas problēmas, neaizraujies ar pašārstēšanos, bet vērsies pie speciālista – trihologa, kurš noteiks gan problēmas cēloni, gan atbilstošāko ārstēšanās metodi.

Pie trihologa jādodas šādos gadījumos:

strauji samazinās kopējais matu apjoms, mati sāk pastiprināti izkrist īsā laika posmā;

intensīva matu izkrišana turpinās ilgāk par trīs mēnešiem;

mati izkrīt neregulāri – galvas matainajā daļā veidojas kailas ādas laukumi;

galvas āda ir iekaisusi, niez, veidojas kreveles;

ja novēro ilgstošu matu apjoma samazināšanos un ģimenē ir plikpaurības gadījumi.

Biežākie matu izkrišanas cēloņi

Trīs izplatītākie klīniskie matu izkrišanas iemesli ir:

androgēnā alopēcija (t.s. vīriešu plikpaurība) – visbiežāk sastopama vīriešiem un ir iedzimta. Slimības galvenais iemesls ir matu folikulu jutīgums pret androgēniem hormoniem – mata augšanas fāze pakāpeniski samazinās. Ārstējot androgēno alopēciju, terapija ir vērsta uz matu augšanas fāzes pagarināšanu;

difūzā matu izkrišana – matu izkrišana citu faktoru (medikamenti, uzturs, stress, pārciestas slimības, dzemdības) ietekmē. Ja matu krišana turpinās vairāk nekā 4-6 mēnešus, jāprecizē un jānovērš ierosinošais faktors;

perēkļveida alopēcija – autoimūna slimība, kuras ietekmē mati pilnībā izkrīt atsevišķos laukumos. Šajā gadījumā stāvokļa uzlabošanai tiek veikta imūnkoriģējoša terapija.

Foto: Shutterstock

Kā atgūt matu rotu?

Pilnvērtīga matu veselības atgūšana ir komplekss process, nevis viens brīnumlīdzeklis. Ārste Vizule atgādina – lai matu (un jebkura cita veselības stāvokļa) ārstēšana būtu sekmīga, jāsāk ar vizīti pie speciālista – dermatologa vai trihologa, kurš veiks nepieciešamos izmeklējumus un noteiks atbilstošāko terapijas plānu.

Speciālists var ieteikt medikamentozo terapiju, dažādas procedūras vai kompleksu ārstniecību. Pateicoties zinātnes attīstībai, pieejamas dažādas metodes, kas stimulē matu augšanu, atveseļo galvas ādu, stiprina matu saknes.

Lāzerterapija

Viena no visbiežāk izmantotajām metodēm matu izkrišanas gadījumā ir lāzerterapija, kad ar infrasarkano biostimulējošo lāzeru tiek apstrādāta galvas āda, veicinot asinsriti, dažādu vielu uzsūkšanos un stimulējot dermālās papilas šūnas. Terapijas ietekmē matiņš nostiprinās, aug ātrāk, palielinās mata diametrs.

Injekcijas

Preparātu injekcijas galvas ādā tiek uzskatītas par vienu no efektīvākajām metodēm, lai spēcinātu matus un veicinātu to augšanu pēc dažādiem deficītu stāvokļiem, pārciestām slimībām, profilaktiskos nolūkos u.tml. Ārste piebilst, ka visbiežāk tiek veiktas PRP injekcijas un galvas ādas mezoterapija.

Plazmas ievadīšana ādā

PRP jeb ar trombocītiem bagātas plazmas injekciju pamatā ir trombocītos esošo komponentu spēja bioloģiski stimulēt šūnu augšanu un atjaunošanās procesus. PRP procedūru pirmsākumi meklējami reģeneratīvajā medicīnā – apstrādājot plašus ādas laukumus pēc traumām, apdegumiem, mazinot rētas, ārstējot smaganu atkāpšanos u.tml. Viens no pastiprinātas matu izkrišanas iemesliem ir matu folikulu bojājums, kuru iespējams novērst ar PRP injekciju palīdzību. PRP injekcijas veicina matu augšanu un palielina mata diametru.

Mūsdienās PRP metode tiek izmantota arī estētiskajā medicīnā ādas stāvokļa uzlabošanai un novecošanās aizkavēšanai.

Procedūras norise:

speciālists no pacienta vēnas iegūst nelielu asins daudzumu;

asinis tiek ievietotas speciālā centrifūgā;

centrifugējot asinis tiek sadalītas komponentēs – augšanas faktori tiek izdalīti no plazmas daļas, kas satur trombocītus;

ar speciālu preparātu palīdzību no trombocītiem bagātās plazmas tiek atdalīti augšanas faktori – PRGF (platelet-rich growth factor);

ārsts injicē iegūtos augšanas faktorus galvas ādā.

Procedūra ilgst 20-40 minūtes, savukārt preparāta sagatavošanas posms var aizņemt stundu. Pēc procedūras pacients var turpināt ierastās ikdienas gaitas.

Jāpiebilst gan, ka PRP injekciju labvēlīgā iedarbība nav mūžīga. Lai saglabātu iegūtos rezultātus, procedūra atkarībā no ārstēšanas rezultātiem jāatkārto reizi 3-6 mēnešos.

Lai arī PRP injekcijas ir zinātnes un tehnoloģiju sasniegums, tā ir par 100 procentiem dabiska procedūra, norāda eksperte – visas matu augšanu stimulējošas komponentes tiek iegūtas no pacienta asinīm, līdz ar to praktiski nepastāv arī alerģiju risks. Injekcijas neizraisa komplikācijas, tomēr pēc procedūras jārēķinās ar īslaicīgām blaknēm: jutību injekciju zonā, niezi, tūsku, apsārtumu.

Foto: Shutterstock

Mezoterapija

Mezoterapija ir intensīva ādas stāvokļa uzlabošanas un pretnocvecošanās procedūra, taču ne tikai. Mezoterapijas principi darbojas arī cīņā pret matu izkrišanu. Mezoterapijas pamatā ir ārsta noteikts aktīvo vielu mezokokteilis – dažādas aminoskābes, vitamīni un minerālvielas, kas veicina matu augšanu, uzlabo mata struktūru un galvas ādas stāvokli. Lai stiprinātu matu saknes un veicinātu mata augšanu, galvas matainajā daļā mezokokteilis tiek ievadīts, izmantojot mezopistoli, kuras adata ir smalkāka par standarta injekciju adatu. Preparāts tiek ievadīts 2-4 milimetru dziļumā, kas ir optimāls dziļums preparāta efektivitātei.

Mezoterapija ir ļoti individuāla procedūra. Injekciju preparāta sastāvu nosaka ārsts, izvērtējot konkrēto problēmu un veselības stāvokli. Arī procedūru kursa ilgums tiek noteikts individuāli, izvērtējot ārstēšanas rezultātus.

Visbiežāk mezokokteilī tiek izmantoti:

B grupas vitamīni – nodrošina dabisku šūnu vielmaiņu un veicina matu augšanu un atjaunošanos;

varš un cinks – novērš matu struktūras trauslumu;

aminoskābes – veicina keratīna sintēzi;

hialuronskābe – baro mata sīpolu un paātrina matu augšanu;

koenzīms – nodrošina mata struktūru;

augšanas faktori – uzlabo galvas ādas asinsriti, spēcinot matu folikulus.

Triholoģe atgādina, ka šāda veida terapiju nozīmēt un veikt drīkst tikai ārsts dermatologs. Mūsu organisms ir vienota sistēma – paralēli injekciju procedūrām pacientam var tik nozīmēta arī medikamentozā terapija, citas procedūras, uztura un dzīvesveida maiņa.

Cilmes šūnas matu atjaunošanai

Gandrīz katrs ir dzirdējis par cilmes šūnu teju brīnumaino spēju novērst audu deģeneratīvās izmaiņas. Arī matu folikulu veidošanos iespējams panākt ar mezenhimālo cilmes šūnu terapiju, izmantojot no paša pacienta taukaudiem iegūtās cilmes šūnas. Terapijas laikā cilmes šūnas tiek izdalītas, aktivizētas un ievadītas galvas ādā. Ievadīto šūnu augšanas faktori stimulē mata folikulu augšanas signālu, savukārt terapijas rezultātus iespējams novērtēt pēc trīs mēnešiem. Līdzīgi kā PRP injekcijas, arī mezenhimālo cilmes šūnu terapija praktiski neizraisa alerģiskas, iekaisuma vai atgrūšanas reakcijas.

Matu pārstādīšana

Gadījumos, kad matu augšanu nav iespējams stimulēt terapijas veidā, vienīgais risinājums var būt matu transplantācija. To veic ķirurgs – matu transplantācijas speciālists. Mūsdienās pārstādāmais materiāls tiek ņemts no pacienta pakauša daļas, kurā mati nav pakļauti izkrišanai. Matu transplantēšana visbiežāk notiek, izmantojot FUE metodi – matiņi tiek pārstādīti graftu veidā (1-4 matiņu kopas). Tas nodrošina sekmīgāku pārstādīto matu ieaugšanu un dabīgu ataugušo matu apjomu un kuplumu. Pārstādāmo materiālu iegūst vai nu manuāli (saudzīgi matu folikulām) vai ar speciālu motorizētu ierīci, kas paātrina transplantācijas procesu. Procedūru iespējams veikt vienā dienā, savukārt pilnībā novērtēt rezultātu var gada laikā.

Jāpiebilst, ka šādi iespējams aizpildīt tukšos laukumus arī rētu vietās, bārdā vai uzacīs – arī šajā gadījumā matiņi tiek ņemti no pacienta pakauša. Tie pēc pārstādīšanas pakāpeniski ieņem attiecīgās zonas matu struktūru.