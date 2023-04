Fakti, kas jāzina par saules aizsargkrēma lietošanu

saturs

Katru reizi, izejot ārā, āda tiek pakļauta potenciāli bīstamajiem ultravioletajiem (UV) stariem. Pietiek ar 10 līdz 15 minūtēm dienā, lai gadu laikā palielinātu iespēju izraisīt ādas bojājumus, novecošanos un pat veicinātu ādas vēža attīstību. Labākais sevis pasargāšanas veids no ultravioletajiem A (UVA) un ultravioletajiem B (UVB) stariem ir lietot saules aizsarglīdzekli ar SPF. Un arī tas ir jāizvēlas un jāuzklāj pareizi!

Apzīmējums SPF ir saīsinājums no "Sun Protecion Factor" jeb Saules aizsardzības faktors, tā ir mērījumu skala, kas norāda cik efektīvs ir saules aizsargkrēms, cik labi tas nodrošina aizsardzību pret UVA un UVB stariem. Būtiski ir ādu pasargāt no abu veidu starojuma, jo katrs ādu ietekmē atšķirīgi. Kamēr UVA iekļūst dziļāk ādā un šie stari ietekmē grumbu veidošanos un novecošanos, UVB "sadedzina" dermas augšējos slāņus un ir galvenais ādas vēža attīstības avots.

Kad?

"SPF aizsarglīdzekļi ir jālieto kā bērnībā, tā, patiesību sakot, visu dzīvi. Runājot par onkoloģiskām saslimšanām, mēs ieliekam pamatus jau bērnībā. Tas, cik daudz uzturamies saulē, nākotnē atspēlējas un parādās uz āru. Tiem, kuriem bērnībā vairāk ir bijuši saules apdegumi, bojājumi, ir lielāks risks iedzīvoties kādās nepatikšanās nākotnē," brīdina dermatoloģe Elīna Ozola. Pietiek atrasties saulē 10 līdz 15 minūtes dienā (burtiski, ceļā uz darbu), lai gadu laikā palielinātu iespēju izraisīt ādas bojājumus un veicinātu ādas novecošanos. Ilgtermiņa ietekmi rada pat saule aiz mākoņiem (80% staru spēj izspiesties tiem cauri), atrašanās ēnā (UV stari atstaro apkārtējās virsmas) vai paslēpšanās zem lietussarga, tāpēc sauļošanās līdzekļi ir jālieto katru dienu un neatkarīgi no laikapstākļiem.

Iedarbība?

SPF skaitlis svārstās no viens līdz 90 un norāda, cik ilgā laikā āda kļūst sarkana no saules starojuma iedarbības. Saskaņā ar ASV Dermatoloģijas akadēmijas datiem, uzklājot sauļošanās līdzekli ar SPF 30, āda kļūst sarkana aptuveni 30 reizes vēlāk nekā bez jebkāda sauļošanās līdzekļa. Tātad, ja āda parasti kļūst sarkana pēc 10 minūtēm, SPF aizsarglīdzeklis šo laiku paildzinātu līdz 300 minūtēm.

Zema iedarbība – SPF 4, 6, 8, 10

Vidēja – SPF 15, 20, 25

Augsta – SPF 30, 40, 50

Ļoti augsta – vairāk nekā SPF 50

Neatkarīgi no tā, cik augstas iedarbības SPF, simtprocentīgi bloķēt ultravioletos starus nav iespējams. Un tomēr, jo augstāks SPF, jo pasargātāks būsi.

Cik?

Dermatoloģe Elīna Ozola skaidro: "Vasaras sezonā sejas ādai jāizmanto SPF 50 aizsardzība, kad ir rudens un ziema, SPF var būt arī zemāks – 15, 20, 30. Tāds apjoms bieži vien jau ir pievienots mitrinošajiem krēmiem un pūderkrēmiem. Protams, sniegotā un saulainā dienā, kad saule atstarojas arī no sniega, SPF būtu jābūt ar 50 aizsardzību. Uz sejas ādas krēma apjoms būtu divi rokas pirksti – plānā kārtā noklāts vidējais un rādītājpirksts. SPF, sevišķi vasarā, ir jāatjauno ik pa divām stundām un, lai arī reklamē, ka līdzeklis ir ūdens izturīgs, tas tomēr iedarbību zaudē." Ķermenim, protams, apjoms ir daudz lielāks. Kā izdevumā "The Healthy" precizē ādas vēža ķirurgs Bobijs Avadalla: "Ieteikums saules aizsargkrēma daudzumam ir šota glāze (50 ml) uz atklātajām ķermeņa zonām, atkārtojot uzklāšanu ik pēc divām stundām un pēc peldēšanas vai svīšanas. Daudzi tirdzniecībā esošie saules aizsargkrēmu tilpumi jau ir tādā lielumā, kas nozīmē, ka visas dienas aizsardzībai būtu jāizlieto puse no līdzekļa iepakojuma. Taču cilvēki tā nedara. Ja nelieto ieteikto daudzumu, krasi samazinās arī aizsardzība. Kamēr domā, ka uzņem SPF 30, realitātē tie var būt nieka 5 SPF. Tāpēc saviem pacientiem vienmēr iesaku augstāko SPF."

Un kā tad ar D vitamīnu?

"Ikdienas darbā, mīts ar ko regulāri saskaros, ir tas, ka pavasarī esot jādodas uz solāriju, lai vasarā, saulē neapdegtu āda. Tas ir absolūts sarkanais karodziņš! Es solāriju dēvēju par kapsulu, kur iegulties, lai tiktu apstarots ar kārtīgu radioaktīvo starojumu. Starojumu uzņem katra šūna un patiesība ir tā, ka solārijs nenodara neko labu. Solārijs tikai apstaro šūnas, izraisa pigmentāciju, bet āda netiek ne pieradināta, ne tiek uzņemts D vitamīns. Otrs mīts ir tas, ka vasarā ir jāsauļojas, lai uzņemtu un "sakrātu" D vitamīnu visai ziemai. D vitamīns, ko mēs vasarā saņemam, izgaist mēneša vai divu laikā. Un, ja augustā kārtīgi sauļojamies, oktobrī šis D vitamīns jau būs beidzies," skarbo patiesību atklāj dermatoloģe Elīna Ozola. To izdevumam "The Healthy" apstiprina arī Karolīna Dirka, dermatoloģe vēža izpētes jautājumos: "Ir drošāki veidi, kā, neguļot saulē, iegūt D vitamīnu. Ultravioletā gaisma, tāpat kā cigarešu dūmi ir kancerogēns. Kāpēc iegūt mutācijas ādas šūnās tikai tāpēc, lai uzņemtu D vitamīnu? Tā vietā izbaudiet saulainu dienu ēnainākā vietā, valkājiet apģērbu un uzklājiet sauļošanās līdzekli. Un pajautājiet savam ārstam, vai D vitamīns jums vispār ir nepieciešams."