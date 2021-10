Īsi, atlauzti un saplaisājuši nagi – efektīvi knifi, kā tos stiprināt

Lai cik vilinoši varētu likties savus vājos, plānos un saplaisājušos nagus paslēpt zem glīta manikīra, ir svarīgi par tiem pienācīgi rūpēties un saudzēt gluži tāpat, kā rūpējamies par savu ķermeņa ādu. Tikai nedaudz piedomājot par nagu kopšanas līdzekļu izmantošanu un pavisam nedaudz pamainot ikdienas paradumus, nagus iespējams atkal atgriezt to stiprajā un skaistajā veidolā.

Nagi sastāv no vairākiem olbaltumvielas keratīna slāņiem, turklāt keratīns ietilpst arī ādas un matu struktūrā. "Ja veidojoties jaunajiem keratīna slāņiem ir bijuši traucējumi, nagi paliek vāji, izskatās sausi, neveselīgi un blāvi," portālam "Prevention" stāsta sertificēta dermatoloģe Ronda Kleina, norādot, ka šis nebūt nav vienīgais iemesls neveselīgiem nagiem. Nagu veselīgumu var ietekmēt vairums no mūsu ikdienas darbībām – pārāk bieža roku mazgāšana, staigāšana bez cimdiem ziemas aukstumā, saskare ar dažādām ķīmiskām vielā.

Piecas lietas, par ko var signalizēt problemātiski nagi

Veselīgu nagu pazīmes:

Nagu plāksnītes ir sārti baltā krāsā;

Ir redzamas kutikulas (tās noteikti nevajag nogriezt);

Ir redzama lunula jeb pusmēness formas baltā daļa pie nagu pamatnes.



Neveselīgu nagu pazīmes:

Sausi un lūstoši nagi, kas parasti nozīmē sausumu vai vitamīnu trūkumu;

Sīki, balti plankumi, kas nozīmē, ka nagi tiek krāsoti pārāk bieži vai grauzti;

Horizontālās rievas, kuru biežākais cēlonis ir stress,

Sarkana un pietūkusi āda ap nagiem, kuru izraisa kutikulas nogriešana vai kodīšana;

Karotes formas nagi, kurus izraisa dzelzs deficīts vai anēmijas pazīme.

Cītīga roku un nagu kopšana

Higiēnas ievērošana un regulāra roku mazgāšana ir ļoti svarīga, taču ir svarīgi atcerēties, ka bieža roku mazgāšana un dezinficēšana var pasliktināt gan roku ādas, gan nagu stāvokli – tie kļūs sausi un līdz ar to arī trausli. Turklāt roku dezinfekcijas līdzekļi pārsvarā tiek veidoti uz spirta bāzes, kam piemīt īpaši sausinošs efekts. Lai pēc iespējas mazāk traumētu nagus, pēc katras roku mazgāšanas un dezinficēšanas, ieteicams rokas ieziest ar mitrinošu krēmu.

Izmanto speciāli nagiem izstrādātus kopšanas līdzekļus – losjonus, ziedes vai eļļu, kuri pabaros un mitrinās tos, palīdzot nagu struktūrai atjaunoties. "Lai nagi būtu spēcīgi, tiem jābūt veseliem. Un lai tie būtu veseli, tiem jābūt pietiekami mitrinātiem," portālam "Elle" stāsta manikīre Ama Kvašija. Manikīre iesaka regulāri lietot kutikulas eļļu, lai mitrinātu gan kutikulu, gan nagu pamatni. Pavisam noteikti nevajadzētu nogriezt kutikulas. Kutikula ir blīvs ādas valnītis, kas aptver naga plātni naga apakšējā daļā, un tai ir ļoti svarīga funkcija – aizsargāt nagu no svešķermeņiem un baktērijām no piekļūšanas naga augšanas zonā.

Izvairies no ilgstošas roku mērcēšanas ūdenī, kā arī saskares ar ķīmiskām vielām – šīs darbības ne tikai dehidrē tavu ādu, bet arī nagus. Mazgājot traukus vai uzkopjot māju, izmanto gumijas cimdus, lai preventīvi pasargātu no nagus no bojājumiem.

Ja nagi ir lūstoši un trausli, nepieciešams apsvērt to garuma samazināšanu līdz laikam, kad nagi atkal būs atjaunojušies un stipri. Dermatoloģe Kleina norāda, ka, apgriežot nagus, ir ļoti svarīgi tos maigi noapaļot ar vīlīti. Atceries, ka nagus nepieciešams vīlēt vienā virzienā, izmantojot garas un ātras, taču ļoti maigas kustības. Neievērojot šo padomu, un vīlīti virzot uz priekšu un atpakaļ, nagi sāks šķelties. Ir labi, ja vīlīte vienmēr atrodas tavā rokassomā – lai gadījumos, kad kāda neparedzēta iemesla dēļ nags ir atlūzis, to uzreiz varētu apvīlēt, novēršot naga ķeršanos un tālāku atlūšanu. Trausliem, bojātiem un vājiem ieteicams izmantot stikla nagu vīlītes, portālam "Good Housekeeping" norāda dermatoloģe Dana Šterna.

Pievērs uzmanību kopšanas līdzekļiem un piederumiem



Iegādājoties nagu kopšanas līdzekļus, izvēlies tos gudri. Dermatologi iesaka izvairīties no nagu lakām, kuru sastāvā atrodams formaldehīds, dibutilftalāts un toluols, kas jau vāju nagu stāvokli tikai pasliktinās. Pirms pirkšanas izpēti produktu etiķeti, un izvēlies tos produktus, kuriem uz etiķetes norādīts "3-free", kas nozīmē, ka šie produkti nesatur iepriekšminētās vielas. Tāpat izvairies no nagu lakas noņēmējiem, kas satur acetonu (šķīdinātāju, kas pavisam ātri palīdz atbrīvoties no nevēlamās nagu lakas). Acetona dēļ nagi paliek sausi, pastiprināti šķēļas, un uz naga virsmas var parādīties balti plankumi.

Neaizmirsti parūpēties par saviem nagu kopšanas piederumiem. To dezinficēšana starp lietošanas reizēm ir tikpat nozīmīga kā regulāra kosmētikas otu mazgāšana. Lai ar kopšanas piederumu palīdzību pie nagiem nepiekļūtu baktērijas, dermatologi metāla darbarīkus, piemēram, nagu šķērītes, iesaka mazgāt ar ziepēm un ūdeni, bet pēc tam – noslaucīt ar spirta salveti. Tāpat atceries par nolietotās vīlītes laicīgu nomainīšanu uz jaunu.

Ja nagus vēlies krāsot mājās, dari to pareizi. Vispirms uz naga uzklāj nagu lakas bāzi – caurspīdīgu pārklājumu, kas pasargās nagu no kaitīgajām krāsainās nagu lakas sastāvdaļām, kā arī palīdzēs vienmērīgi uzklāt sekojošās lakas kārtas. Pirms katras nākamās kārtas uzklāšanas obligāti nepieciešams sagaidīt, kamēr uzklātā lakas kārta nožūst. Visbeidzot uzklāj virsējo nagu lakas pārklājumu, lai nagiem piešķirtu spīdumu. Kad visas kārtas ir uzklātas, var uzsmidzināt speciālu līdzekli, kas paātrinās nagu lakas žūšanu.

Patstāvīga nagu lakas lietošana (pat lietojot pēc iespējas saudzīgākus) tikai novājina nagu struktūru. Ja saproti, ka nagi kļuvuši daudz trauslāki, kā ierasts, dod tiem vismaz mēnesi atpūtu, lai nagi spētu atjaunoties.

Neaizmirsti par sabalansētu uzturu



Padarīt nagus veselīgus un stiprus iespējams ne tikai ar pareizu roku kopšanu un īsto kopšanas līdzekļu izmantošanu, bet arī pamainot savu ēdienkarti – lai tiktu uzņemti visi nepieciešamie vitamīni nagu veselībai, nepieciešams ēst sabalansēti, turklāt pārtikai jābūt dažādai – ēdienkartē jāiekļauj kā dārzeņi un augļi, tā graudaugi un dzīvnieku valsts produkti. Pētījumi liecina, ka trausli nagi, kuriem ir nosliece uz lūšanu vai lobīšanos, var liecināt par biotīna deficītu, tādēļ ir būtiski savā uzturā iekļaut ēdienus, kuri satur B7 vitamīnu. Lieliski tā avoti ir dažādi pākšaugi, lēcas, zaļie zirnīši, saulespuķu sēklas, burkāni, ziedkāposti, sēnes, olas, gaļa, īpaši aknas un nieres, piena produkti, graudaugu produkti.