Kas skropstu pieaudzēšana ir apnikusi, laiks jauniem skaistumkopšanas izgudrojumiem

Kurš gan nevēlas izteiksmīgu skatienu un skaistas acis? Garas, mirdzošas un kuplas skropstas ir veids, kā to panākt. Bet, ja daba tās nav devusi, talkā nāks relatīvi jaunais skaistumkopšanas izgudrojums – skropstu serums.

Skropstu serumi ir dažādi, bet tiem visiem ir pāris kopīgas īpašības, kuras vieno mērķis veicināt skropstu augšanu un uzlabot to kvalitāti. Parasti produkts ir šķidrā vai želejas konsistencē, kas, līdzīgi kā acu zīmulis, jāuzklāj uz skropstu pamatnes. Tā sastāvdaļas baro, stiprina, kondicionē skropstas, veicina to augšanu, biezumu un apjomu.

Veidi

Šiem serumiem ir trīs veidi: recepšu medikaments "Bimatoprosts", bezrecepšu ar prostaglandīniem vai peptīdiem, bezrecepšu ar botāniskām eļļām, piemēram, rīcineļļu. Protams, par efektīgākajiem uzskata recepšu serumus, jo tie ir vienīgie, ko apstiprinājusi ASV pārtikas un medikamentu pārvalde, un tie spēj palielināt skropstu folikulu augšanas fāzes ilgumu (un lietojami katru dienu, vismaz divus mēnešus). Bezrecepšu līdzekļu sastāvā ir prostaglandīni, bet mazākā koncentrātā. Var saturēt peptīdus, kas piegādā aminoskābes, un tās nepieciešamas skropstu augšanai. Bet līdzekļi ar botāniskajām eļļām (populārākā ir rīcineļļa) skropstas baros un mitrinās.

Foto: Shutterstock

Efektivitāte

Ja skropstu garuma un biezuma uzlabošana ir aktuāla, tad recepšu medikamenti būs pareizais ceļš, lai gan tas nozīmē, ka par nepieciešamību un piemērotību būs jākonsultējas ar medicīnas speciālistu. Šie līdzekļi savu efektivitāti pierādījuši. Eksperimentā, kurā piedalījās 137 pacienti 16 nedēļu garumā un katru nakti lietoja šos produktus, 106 no viņiem novēroja uzlabojumus.

Neraugoties uz to, ka pierādījumu un pētījumu par bezrecepšu serumiem ir mazāk, tos vērts izmēģināt. Galvenais, lietojot konsekventi, un jāņem vērā, ka iedarbība ir individuāli atkarīga no cilvēka un no produkta. Kā izdevumā "Shape" skaidro dermatologs Kamerons Roksārs: "Gados jaunākiem indivīdiem rezultāti būs labāki, jo viņu skropstu folikuli ir aktīvāki. Vecākiem cilvēkiem var būt lēnāka reakcija dēļ dabiskā novecošanās procesa." Savu lomu spēlē arī ģenētika. Tiem, kuriem dabiski ir tendence uz biezākām, garākām skropstām, novēros labākus rezultātus. Būtiska ir arī medicīnisko stāvokļu vai ārstēšanās metožu ietekme. Kā Roksārs norāda: "Piemēram, alopēcija areata, ķīmijterapija vai hipotireoze var izraisīt īslaicīgu vai pastāvīgu skropstu izkrišanu."

Riski

Lai gan vairums risku ir īslaicīgi un izzūd, kad tiek pārtraukta produkta lietošana, blakusparādības ir jāņem vērā. Piemēram, tādas kā kairinājums, nieze, acu un plakstiņu apsārtums. Tāpēc jāizvairās no seruma nokļūšanas acīs un pirms produkta lietošanas jāveic alerģijas tests (ja zināms, ka piemīt jutīgums un mēdz būt alerģijas). Tomēr priekšrocības ir tā vērtas. "Skropstu augšanas serumi var paātrināt matiņu augšanu, radīt pilnīgāku izskatu, apjomīgākas un garākas skropstas. Serumi satur arī barojošas un mitrinošas sastāvdaļas, lai veicinātu skropstu un folikulu veselību, palīdzētu mazināt bojājumus, lūšanu un izkrišanu," izdevumā "Shape" skaidro dermatoloģe Mišela Grīna. Un ja skropstu krāsošana, mākslīgo pielīmēšana un pieaudzēšana apnikusi, šī būs lieliska alternatīva.

Pirms lietošanas jāpatur prātā pāris aspekti. Pirmkārt, bezrecepšu serumi nav klīniski tik ļoti pārbaudīti, tāpēc to efektivitāte nav absolūta. Vēl viens būtisks aspekts ir seruma izmantošanas veids. Nedrīkst lietot, ja izmanto kontaktlēcas, jāuzmanās no produkta iekļūšanas acīs un skropstām jābūt tīrām no dekoratīvās kosmētikas. Parasti, apzinīgi jālieto divas līdz pat trīs reizes dienā.