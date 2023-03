Ķemmēties ir jāmāk: matu speciālistu ieteikumi mirdzošai galvas rotai

Parasti, mati tiek ķemmēti vai nu pēc kondicioniera ieklāšanas vai ieveidošanas laikā ar fēnu. Vai tas nav par retu, vai matus ir jāķemmē biežāk par šīm divām reizēm? Pārāk bieža matu ķemmēšana provocē to lūšanu vai otrādi, ir kā skalpa masāža un garantija kuplai, spīdīgai galvas rotai? Un vai tiešām mirdzošas un kuplas matu rotas vietā varam tos sabojāt ar tik vienkāršu ikdienas soli kā ķemmēšana?! Meklējam atbildes.

Ķemmēšana ir matu ieeļļošana



Dienā vidēji izkrīt no 50 līdz 100 matiņiem un matu ķemmēšanas pamata funkcija ir atbrīvošanās no tiem. Viens no pamanāmākajiem argumentiem būs arī matu atšķetināšana. "Parasti, matu sukāšana notiek divu iemeslu dēļ: lai atšķetinātu vai, lai veicinātu matu veselību un gludumu," izdevumam "Sunday Edit" skaidro Ņujorkas skaistumkopšanas salona "Fourteenjay" konsultants trihologs Deivids Adamss. "Matu folikulos esošie tauku dziedzeri ieeļļo galvas ādu un pašus matus. Ķemmes un matu sukas ir līdzekļi, kā šīs dabiskās eļļas izlīdzināt un izplatīt visā matu garumā, kā rezultātā mati pēc ķemmēšanas kļūst dabiski spīdīgi." Tostarp tiek panākts, ka matu saknes vairs nebūs tik taukainas un būs retāka nepieciešamība lietot sausos šampūnus. Matu ķemmēšana ietekmē arī galvas ādu. Gluži kā mini masāžā sukājot tiek rosināta asins mikrocirkulācija, folikulā palielinās asins plūsma un tādējādi tiek stimulēta matu augšana. Arī matu ķemmēšana ar galvu noliektu uz leju, veicinās to augšanu.

Cik ir bieži un cik – par biežu?

Senilais uzskats, ka ik reizi matiem ar suku ir jāpārbrauc pāri 100 reizes, ir mīts. Amerikas Dermatoloģijas akadēmijas testi četru nedēļu garumā, salīdzinot īpaši biežu matu ķemmēšanu ar retāku, ir pierādījuši, ka biežāka matu ķemmēšana ir saistīta ar lielāka daudzuma matu izkrišanu un lūšanu. Deivids Adamss skaidro, ka apzīmējums "pārāk daudz" ir īpaši aktuāls attiecībā uz plastmasas matu sukām un tendencei matus ķemmēt pārāk enerģiski: "Pārāk bieža ķemmēšana var savainot mata ārējo slāni – kutikulu – kas savukārt izraisa matu lūšanu un šķelšanos. Ja mati jau ķīmiskas apstrādes dēļ ir trausli, poraini un bojāti, ieteicams tos ķemmēt īpaši piesardzīgi. Tas pats attiecas arī uz dabiski smalkiem un trausliem matiem." Viņa ieteikums ir matus ķemmēt divas reizes dienā. Arī Vinsents De Marko, Losandželosā bāzēts matu stilists un salona "Vincent Hair Artistry" īpašnieks izdevumam "Healthline" skaidrojis, ka divas reizes dienā ir optimāls daudzums: "Vienu reizi no rīta un vienu reizi vakarā. Tas būs veselīgs biežums kā galvas ādas dabiskās eļļas izklāt matu garumā, taču, protams, ja to dara maigi. Intensīva ķemmēšana, pat ja tikai reizi dienā, izraisīs matu lūšanu un bojājumus."

Kā ir pareizi?



Deivids Adamss iesaka: "Klasiska tehnika ir ar uz leju noliektu galvu, lēni un maigi virzienā no pakauša, gar galvas sāniem un pamazām līdz galvas priekšpusei. Atliecoties taisni, šis process ir jāatkārto." Vēlams ķemmēšanu sākt ar matu galiem, lai, ja mati sapinušies, neradītu vēl lielākas pinkas. Atšķirsies arī ķemmēšana tad, ja tā tiek veikta sausos vai slapjos matos.



Slapju matu ķemmēšana

Mitri mati ir trauslāki un Deivids Adamss aicina tos šādā stāvokli neķemmēt: "Slapji tie izstiepsies trīs reizes garāki, un ja mati ir bojāti vai dabiski vāji un smalki, izstiepti tie vieglāk lūzīs." Ja tomēr tas tiek darīts, pieejai ir jābūt vēl saudzīgākai. Matu un meikapa māksliniece Mišelīna Bekere izdevumā "Healthline" iesaka lietot sukas ar platākiem un retākiem sariem, piemēram, speciālās "Wet Brush", kas piemērotas visu veidu matu atšķetināšanai bez raušanas un plēšanas. Pati sukāšana jāsāk no matu galiem, ķemmi ar spēku nespiežot un nevelkot. Vispiemērotākās būs īsas ķemmes kustības un lielāku pinku atšķetināšanai izmantot pirkstus. Ja tie ir īpaši savēlušies, vēlams papildus izmantot neizskalojamo matu kondicionieri vai šim nolūkam speciāli paredzētos kopšanas līdzekļus. Tikai tad, kad izķemmēti un atraisīti matu gali, var ķemmēt augstāk un visā matu garumā līdz lejai.

Sausu matu ķemmēšana



Optimāls matu ķemmēšanas veids ir sausi mati, taču, tas neattiecas uz cirtainu matu īpašniekiem, jo tādējādi sprogas tiks raustītas un iztaisnotas. Arī šajā gadījumā mati ķemmējami no matu galiem un pa nelielām matu sekcijām. Viss – maigām, īsām kustībām, līdz sasniegts skalps, kad var pārķemmēt matus visā to garumā.

Jāmazgā ir arī matu suka

Cits būtisks faktors ir arī izmantotā matu suka. Un katram ķemmēšanas posmam būtu nepieciešama sava un funkcijai atbilstoša. Viena matu atšķetināšanai, viena ieveidošanai ar fēnu, vēl cita, retiem zariem un drīzāk pat ķemme – mitru matu ķemmēšanai. Piemirsta, bet svarīga ir higiēna (bez tā, ka neaizņemties un neaizdot savējo citiem). "Ķemmes un matu sukas ir jātīra vismaz reizi nedēļā. Atkarībā no sukas veida, tā jāatbrīvo no izkritušajiem matiem ar citu ķemmi, vates kociņu vai zobu suku," iesaka Deivids Adamss. Matu sukai derēs jebkurš saudzīgs tīrīšanas līdzeklis – šķidrās ziepes vai matu šampūns. Lai izmazgātu, samitrina matu suka ar remdenu ūdeni, uzklāj tīrīšanas līdzekli un – tāpat kā matus – saputo un pēc tam izskalo ar siltu ūdeni. Pirms atkārtotas ķemmes vai sukas izmantošanas tā noteikti ir jādezinficē un jānosusina.